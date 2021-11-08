Путину доложили о подписании контракта на создание российско-китайского тяжелого вертолета

Россия и Китай подписали контракт на создание тяжелого вертолета, заявил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«В 2016 году в ходе вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт», – цитирует Богинского РИА «Новости».

По словам Богинского, российская сторона займется разработкой трансмиссии, рулевого винта и противообледенительной системой. Проект рассчитывается примерно на 13 лет.

Также гендиректор «Вертолетов России» доложил главе государства, что в ближайшие пять лет компания намерена увеличить ключевые показатели.

«С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%», – заверил он.

По словам гендиректора, для удержания лидерских позиций в мире холдинг намерен к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли – в четыре.

Холдинг сейчас может производить около 360 вертолетов в год.