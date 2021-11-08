Генпрокуратура попросила ВС перенести рассмотрение дела Фургала из-за связей экс-губернатора

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд России с просьбой рассмотреть уголовное дело против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Московской области.

«В Верховный суд поступило ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности на один из судов Московской области. Защита обвиняемых просит рассмотреть уголовное дело в Железнодорожном суде Хабаровска», – цитирует представителя обвинения ТАСС.

Прокурор пояснил, что рассмотрение дела в Хабаровске мешает «объективному рассмотрению» из-за «обширного круга связей у Фургала». «Исхожу из правовых позиций кассационного суда и Европейского суда по правам человека. Задержание и арест Фургала сопровождались общественным волнением региона, который он возглавлял», – указал представитель генпрокуратуры.

Также он попросил суд из-за эпидемиологической ситуации продлить срок ареста всем обвиняемым и арест их имущества на полгода.

Фургал заявил, что выступает против продления ареста и против рассмотрения дела в Подмосковье.

«Ходатайство прокурора носит вымышленный, заказной и надуманный характер», – заявил экс-губернатор.

Между тем адвокат Борис Кожемякин подсудимого заявил, что правоохранители не позволят незаконно влиять на дело.

«Руководители судов, прокуратуры, ФСБ и МВД Хабаровского края обладают высоким профессионализмом и не позволят себе незаконно влиять на ход судебного разбирательства в интересах подсудимых», – приводит слова Кожемякина РИА «Новости».

В октябре расследование уголовного дела Фургала было завершено, его направили в Генеральную прокуратуру. Надзорное ведомство утвердило обвинение против бывшего губернатора и его соучастников.

Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».