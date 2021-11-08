Сокращение сроков действия сертификатов о вакцинации связали с техническим сбоем

Изменение сроков действий QR-кодов вакцинированных от коронавируса связано с техническим сбоем на портале «Госуслуги», заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«Официально изменений сроков не подтверждено на сегодняшний день. Нужно обращаться либо в поддержку Госуслуг по телефону 8 800 100 70 10, либо писать обращение в Минздрав, о том что [изменился срок действия сертификата]. Какие-то либо технические идут [сбои]. Официального нет. Возможно в регионах есть местные распоряжения, тогда нужно обращаться в местную администрацию», – сказали на горячей линии оперштаба порталу E1.ru.

Там пояснили, что все желающие могут подать жалобу онлайн на «Госуслугах». В этом случае пользователь может получить временный QR-код на две недели.

Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.

Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.

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