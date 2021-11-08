В Турции найдены головы обезглавленных древнегреческих статуй

Археологи обнаружили головы статуй богов древних греков Афродиты и Диониса на раскопках древнего города Айзаной в западной части Турции, сообщают СМИ.

Тела статуй нашли во время прошлых археологических раскопок на месте, теперь же ученые обнаружили головы, вырезанные из известняка около 5 тыс. лет назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на Greek Reporter.

Координатор работ археолог Гохан Коскун из турецкого Университета Думлупынара указал, что эти находки очень важны для дальнейшего изучения.

«Они демонстрируют, что политеистическая культура древней Греции существовала долгое время, не теряя своего значения в римскую эпоху», – подчеркнул исследователь.

На данный момент ученые еще не установили, как обе скульптуры были обезглавлены.

Археологи полагают, что на этом месте могла быть мастерская по изваянию скульптур или оздоровительные комплексы.

Античный город Айзаной, по мнению исследователей, основали за 3300 лет до нашей эры, его захватывали Пергамское царство и Вифиния, а в 133 году до н.э. он достался Риму.