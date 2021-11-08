Минобороны развернуло в Подмосковье центр для лечения больных COVID-19

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8 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 05:33  |  vz.ru
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Европу зимой спасет конкуренция Газпрома с российским СПГ

Запуск «Северного потока-2» могут затормозить до мая Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
Названы новые возможные сроки запуска «Северного потока – 2». Его старт может затянуться аж до 8 мая, не исключает Bloomberg. Технически такое действительно возможно. Но как в этом случае Европа переживет всю зиму, которая в последние годы растянулась на март? Парадоксально, но если не «Северный поток – 2», то спасти Европу может другой, но тоже российский газ. Подробности...
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Акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России

Дело ЮКОСа стало для Запада одним из рычагов политического давления на Россию Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС и постановил пересмотреть его. Эксперты отмечают, что суд мог полностью отменить решение первой инстанции и закрыть дело раз и навсегда. Но вместо этого рассмотрение возвращается на предыдущий этап и затянется на годы. Чем и когда закончится эта долгая судебная тяжба? Подробности...
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Как Красная армия захватила первое знамя вермахта

Гитлеровские знамена у подножия Мавзолея – один из наиболее узнаваемых символов Победы Халдей Евгений/ТАСС
Ровно 80 лет назад произошло событие, ставшее основой для одного из самых символичных эпизодов легендарного Парада Победы. Осенью 1941 года подразделениями Красной армии были захвачены первые боевые знамена наступавших немецко-фашистских войск. О том, как это происходило, рассказывают недавно обнаруженные документы военных лет. Подробности...
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К катастрофе энергетики Украины оказался причастен Китай

Украинские электростанции остались без топлива Dmitri Tovstonog/wiipedia.org
«Феноменальный, фундаментальный идиотизм». Такими словами сами украинские политики оценивают то, что происходит сейчас в энергетике Украины. Электростанции остались без топлива, и стране накануне зимы грозит невиданный энергетический кризис. Его причиной оказались не только просчеты киевских властей, но и действия Китая. Каким же образом? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Фильм «Братство» настоящие «афганцы» презирают

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Беда в том, что до настоящего времени об афганской войне, которая сильно повлияла на дальнейшую историю страны, не снято ни одного правдивого фильма. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Cвобода – это неопределенность

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Кто свободнее – тот, кто жалуется на нехватку свободы, разъезжая по всему миру, или тот, кто довольствуется тем, что имеет? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Вместо армии ЕС будет «армия европейцев»

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
После афганских событий этого лета Евросоюз решил больше не тянуть с созданием собственных вооруженных сил. И армия у Евросоюза таки появится. Вопрос только – какая. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 10 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
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    Минобороны развернуло в Подмосковье центр для лечения больных COVID-19

    		    8 ноября 2021, 05:33
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Минобороны России развернуло в Подмосковье временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщили в военном ведомстве.

    «В подмосковной Кубинке для оказания помощи жителям региона в борьбе с COVID-19 начал работу развернутый на фондах Минобороны временный инфекционный центр. В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией», – приводит слова представителя оборонного ведомства ТАСС.

    В Минобороны уточнили, что для работы во временном медцентре из Петербурга прибыл отряд из 220 военных медиков из Военно-медицинской академии имени Кирова, которые прошли курс подготовки по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

    В состав врачебно-сестринских бригад входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. «Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию», – подчеркнули в Минобороны.

    Напомним, Минобороны создало резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в регионах России. В конце октября Черноморский флот (ЧФ) помог коронавирусным госпиталям Крыма с кислородом.

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    Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных

    5 ноября 2021, 10:10

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

    «Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    Розыгрыш призов по 100 тыс. рублей среди вакцинированных граждан начался 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.

    Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше.

    Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода.

    Розыгрыш проводится среди прошедших вакцинацию на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак».

    Напомним, 18 августа правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса.

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    Минздрав вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей скорой помощи в ЕАО

    5 ноября 2021, 17:20

    Минздрав России направил в Еврейскую автономную область, где произошло массовое увольнение врачей скорой помощи, представителя Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы.

    Как заявил журналистам главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. По его словам, восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.

    «Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию», - подчеркнул Багненко.

    В свою очередь, начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев полагает, что борьба с пандемией привела к тому, что  у медицинского персонала присутствуют элементы усталости: «Все мы люди, никуда от этого не деться, и может быть, отчасти профессионального выгорания».  Он отметил, что на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» расположенные Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек.

    «Без медицинской помощи не останется ни один пациент. Медицинским работникам, сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья - и сделал прививку», - заявил Лебедев.

    Ранее стало известно, что в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

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    Голикова назвала сроки завершения пандемии

    5 ноября 2021, 14:20

    Текст: Елена Мирошниченко

    Сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в пятницу возросло за сутки на 40 35, до 8 14595, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

    Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%. В настоящее время в России продолжают лечение 964177 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1192 против 1195 днем ранее. 

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    Роспотребнадзор оценил риск заразиться COVID от привитого заболевшего

    5 ноября 2021, 08:28

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Заболевшие коронавирусом, которые ранее были привиты, могут выделять вирус, но количество выделяемого возбудителя и время выделения намного меньше, чем у непривитых, поэтому риск заразиться от вакцинированного намного меньше, заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

    «Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.

    Ранее Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным. 

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    В Москве решили сохранить ряд ограничений после нерабочих дней
    		    7 ноября 2021, 15:11
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    После окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В городе сохранятся некоторые ограничения, которые предотвратят рост заболеваемости COVID-19. <...> В частности, сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет», – приводятся слова Собянина на сайте правительства Москвы.

    Посещать театры и музеи будет можно только при наличии QR-кодов. Предъявлять их, а также носить защитные маски обязательно и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек, добавил мэр.

    Ранее Собянин сообщил, что в Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам.

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    Ученый рассказал о сроке сохранения антител после коронавируса

    6 ноября 2021, 20:34

    Текст: Кристина Коваленко

    Проректор Университета Объединенных Арабских Эмиратов в Аль-Айне Юрий Геловани рассказал, что, предположительно, антитела к коронавирусу циркулируют в организме человека много лет, их уровень уменьшается вдвое каждые 1,5-2 года.

    Ученый также высказался о версии происхождения COVVID-19: до пандемии предшественник коронавируса использовался для борьбы с раковыми клетками, сообщает «Московский комсомолец».

    «Одна из наиболее вероятных (версий) связана с халатностью, которую могли допустить сотрудники Уханьской лаборатории, и это впоследствии привело к утечке SARS-CoV-2 за пределы научной организации», – заявил профессор Геловани.

    Кроме того эксперт выделил показатель, по которому можно судить, насколько здравоохранение страны справляется с пандемией. Речь идет о смертности от коронавируса. Низкого показателя можно достичь путем вакцинации: в пример он привел США, где показатель смертности ниже, чем в других странах. Там вакцинировано 60% населения. 

    Профессор рассказал, что вакцинации – это не гарантия того, что нельзя заразиться коронавирусом. «Даже у вакцинированных и ранее переболевших вирус может размножаться и передаваться окружающим еще несколько дней, пока воспалительная реакция не привлечет противовирусные антитела, производимые в организме в результате прививки. Но, чем прививка эффективнее, тем больше шансов, что болезнь будет протекать бессимптомно или в легкой форме», – сообщил медик.

    Он ответил на вопрос, как долго могут держаться в теле человека, получившего вакцину, антитела.

    «В среднем при коронавирусных инфекциях от SARS и MERS высокие титры антител держались от 1,5 до 2 лет. Достоверные данные о скорости падения титров антител к COVID-19 еще не опубликованы, хотя предварительные данные аналогичны», – сказал Геловани, отметив, что спустя два года количество все-таки снижается. 

    Профессор добавил, что указанный срок «службы» антител – это средний показатель, чтобы не долго не разбираться, сколько организму нужно времени на их уничтожение, был выбран минимальный промежуток до ревакцинации – шесть месяцев. Для точного определения уровня антител перед вакцинацией медик порекомендовал сделать тест. 

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    Сотрудник назвал причину отзыва заявлений на увольнение работников скорой в Облучье

    6 ноября 2021, 10:31

    Текст: Вера Басилая

    Большинство из бригад скорой в Облучье отозвали заявления на увольнение, в надежде, что после медобследования не будут ставить прививки, заявил водитель БСМП Иван Краснослободцев.

    «Заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров. Они увольняются все равно, но по семейным обстоятельствам. Одна, по-моему, переезжает, про другую – не знаю. Но вопрос не решен. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако, медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку», – приводит слова Краснослободцева РИА «Новости».

    По его словам, ситуация, по сути, не изменилась, потому что главврач обязан будет отстранить работников без прививки с 15 ноября. «Получается, теперь мы не сами увольняемся, а работодатель должен предпринять меры, согласно положению санитарного врача», – сказал он, добавив, что «это будет коллапс для района».

    «С нами вчера встречались для беседы в Облучье. На встречу с коллективом пришли: зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев, главврач нашей станции Владистав Коган, прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, были и представители администрации района, заксобрания», – сказал Краснослободцев, заявив, что «все остались при своем мнении, окончательного решения не принято».

    По его словам, главный аргумент сотрудников скорой, не желающих прививаться, это опасение за жизнь после побочного действия вакцины.

    Между тем, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко назвал решение проблемы с уволенными в городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) медиками, которые отказались делать прививку от коронавирусной инфекции.

    По словам Багненко, в городе сформируют новые бригады скорой помощи. На места, оставленные медиками, перебросят других работников или наймут новых.

    «Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов», – говорится в опубликованном пресс-службой правительства региона сообщении.

    Ранее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.

    В четверг в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом, общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

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    Ученые рассказали о смертельно опасном средстве спасения от коронавируса

    6 ноября 2021, 18:59

    Текст: Кристина Коваленко

    Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучали яд скорпиона и пришли к выводу, что он может помочь при борьбе с коронавирусом.

    Исследователи назвали яд скорпионов «удивительным коктейлем» из биологически активных пептидов, которые обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием. Сообщается, что они могут защитить от микробов и стать основой для будущего препарата от COVID-19, передает РИА «Новости».

    Ученым удалось собрать генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных, его хотят очистить от токсинов, чтобы получить противовирусные вещества.

    По словам доктора Ваэль Хусейна, изучение потенциала яда скорпиона при лечении коронавируса – захватывающая и продуктивная область, которая заслуживает дальнейших исследований. Ученый заявил, что уже удалось убедиться в том, что яд содержит чрезвычайно сильные биологически активные пептиды.

    Ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему переболевшие коронавирусом жалуются на «туман в голове». Все дело в том, что коронавирус может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга. 

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    Бывший и. о. премьера Украины умер от коронавируса

    6 ноября 2021, 16:06

    Текст: Вера Басилая

    Умер экс-депутат Верховной рады Ефим Звягильский, исполнявший обязанности главы правительства, смерть наступила из-за осложнений от коронавируса.

    «От осложнений из-за коронавируса умер Ефим Звягильский. Это один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и. о. премьер-министра Украины в 1993–1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады», – сообщила «Страна.UA» в своем телеграм-канале.

    Звягильский был депутатом с первого по восьмой созывы.

    Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (ныне Донецк). Был директором шахтоуправления «Куйбышевская», а с ноября 1979-го по ноябрь 1992-го – директором «Шахты им. А. Ф. Засядько». Дважды как самый старший депутат открывал первые заседания Рады в 2012 и 2014 годах.

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    Ученые выяснили, почему переболевшие коронавирусом жалуются на туман в голове

    6 ноября 2021, 16:41

    Текст: Кристина Коваленко

    Коронавирус может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга при попадании в организм через нос, выяснили ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада).

    Этим можно объяснить продолжительные неврологические симптомы у переболевших COVID-19: «туман в голове», нарушение памяти и координации, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Исследование на макаках показало, что симптомы инфекции внутри нейронов мозга проявляются через семь дней. Это оказалось особенно опасным для пожилых.

    Доказательство факта поражения нейронов может стать важным открытием в области изучения коронавируса, так как нервные клетки важны для нормальной работы организма. Иммунная система не атакует их даже в зараженном состоянии. Лечение в случае их поражения будет затруднено, а вирус может переместиться в мозг.

    «Я считаю, что это более опасный сценарий течения болезни», – заявил профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Моррисон, руководивший исследованием.

    Вирус в головном мозге сможет добраться и до других областей, которые отвечают за мышление, память, эмоции и настроение.

    Ранее сообщалось, что ученые из Оксфордского университета нашли ген, который может сильно увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.

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    В России выявили 41,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

    6 ноября 2021, 12:16

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 41 335 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 41 335 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни».

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    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6880, Санкт-Петербурге – 3138, Московской области – 3085.

    Всего в стране выявлено 8 755 930 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

    Также за сутки зафиксировано 1188 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 245 635 человек. За сутки в России полностью выздоровели 29 201 человек.

    Накануне, 5 ноября, в России выявили 40 735 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 600.

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    Названы часто встречающиеся симптомы заражения COVID у привитых

    6 ноября 2021, 14:25

    Текст: Татьяна Янькова

    Сделавшие прививку от COVID-19 защищены не от самой болезни, а от ее тяжкого течения. Полностью вакцинированный человек может заразиться коронавирусом, это называется «прорывной инфекцией», заявили датские иммунологи.

    Согласно исследованию специалистов ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, наиболее часто болезнь сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Danmarks Radio.

    Жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.

    Как отмечает профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн, на степень тяжести заболевания при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. «Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение», – подчеркнул он, отметив, что даже при полной вакцинации стоит следить за симптомами, чтобы в первую очередь не заразить окружающих.

    Среди непривитых граждан Дании зараженных оказалось намного больше.

    Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые.

    Для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, обязательно регулярно проходить ревакцинацию. Медики рекомендуют делать повторные прививки каждые полгода, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.

    Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре назвали единственный способ точно диагностировать COVID: как заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная, диагноз можно поставить только путем лабораторного тестирования. Если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то человек может заподозрить у себя коронавирус, особенно если до этого он контактировал с заболевшим. Однако, для точной диагностики необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ.

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    В Роспотребнадзоре назвали единственный способ точно диагностировать COVID

    6 ноября 2021, 05:24

    Текст: Елизавета Булкина

    Коронавирус не имеет специфических симптомов, поэтому точный диагноз можно поставить только путем лабораторного тестирования, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

    «Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», – передает ее слова РИА «Новости».

    По словам Пшеничной, если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то человек может заподозрить у себя коронавирус, особенно если до этого он контактировал с заболевшим. Однако, для точной диагностики необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ.

    Ранее Пшеничная заявила, что высокие показатели заболеваемости COVID-19 могут остаться в России еще на какое-то время, но меры по борьбе с распространением вируса должны повлиять на темпы роста.

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    Мурашко сообщил об отправке в регионы дополнительных объемов «Спутника лайт»
    		    6 ноября 2021, 17:25
    Фото: Сергей Батурин/РИА Новости
    Текст: Кристина Коваленко

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство отмечает высокую потребность регионов в вакцине «Спутник лайт». О поставках министр сообщил во время рабочей поездки в Рязанскую область.

    «В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник лайт», дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы», – цитирует главу российского минздрава ТАСС.

    Также Мурашко заявил, что число вакцинирующихся от COVID-19 выросло в России почти в пять раз, помогли принятые меры. 

    «Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4, в 5 раз», – заявил министр. 

    Ранее журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорилось о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В статье указывается, что вакцина вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. Спонсором исследования стал РФПИ. 

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    Суд США приостановил решение об обязательной вакцинации работников крупных компаний

    6 ноября 2021, 21:51

    Текст: Кристина Коваленко

    Апелляционный суд 5-го округа США принял решение приостановить действие правила об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников крупных компаний, говорится в решении суда.

    «Таким образом, действие мандата приостанавливается до дальнейшего решения суда по данному вопросу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на вердикт.

    Цитату из документа публиковал в Twitter генпрокурор штата Техас, выступавший против обязательной вакцинации.

    Ранее сообщалось, что управление по охране труда обязало все базирующиеся в стране компании, штат которых составляет более 100 человек, отправить работников на вакцинацию от коронавируса. Выполнить поручение было предписано не позднее 4 ноября 2022 года.

    Отмечается, что действие приостановлено из-за необходимости решить «серьезные законодательные и конституционные вопросы».

    В середине октября военнослужащих ВМС США предупредили об увольнении за отказ проходить вакцинацию от коронавируса до 28 ноября. К этой дате необходимо поставить два компонента вакцины. 

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