Минобороны развернуло в Подмосковье центр для лечения больных COVID-19

Минобороны России развернуло в Подмосковье временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщили в военном ведомстве.

«В подмосковной Кубинке для оказания помощи жителям региона в борьбе с COVID-19 начал работу развернутый на фондах Минобороны временный инфекционный центр. В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией», – приводит слова представителя оборонного ведомства ТАСС.

В Минобороны уточнили, что для работы во временном медцентре из Петербурга прибыл отряд из 220 военных медиков из Военно-медицинской академии имени Кирова, которые прошли курс подготовки по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

В состав врачебно-сестринских бригад входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. «Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию», – подчеркнули в Минобороны.

Напомним, Минобороны создало резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в регионах России. В конце октября Черноморский флот (ЧФ) помог коронавирусным госпиталям Крыма с кислородом.

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