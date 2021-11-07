Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве признали вину только в хулиганстве

Четверо обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, признают свою вину в хулиганстве, но отрицают причастность к покушению на убийство, рассказал адвокат Роман Масютенко, представляющий интересы одного из обвиняемых.

«Все четверо признают, что участвовали в драке, признают вину в хулиганстве. Но они категорически отрицают, что имели умысел на убийство, тем более ребенка. Они также подчеркивают, что драка началась после провокации потерпевших», – приводит его слова ТАСС.

Сообщалось, что конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.

6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.

Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.

Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.