Под Новосибирском задержали сбежавшего из психбольницы преступника

Полицейские в Краснообске Новосибирской области задержали сбежавшего из психиатрической больницы преступника, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в городе Краснообске Новосибирской области Артамонова Е.А., который 4 ноября …самовольно покинул специализированное медицинское учреждение, где содержался в принудительном судебном порядке», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В полиции отметили, что разыскиваемый доставлен в отдел полиции №2 «Железнодорожный» для установления всех обстоятельств его побега. Не уточняется, за что осудили мужчину.

«В дальнейшем мужчина будет направлен в медицинское учреждение»,– добавили в пресс-службе.

Ранее мужчина, который после совершения убийства находился на принудительном лечении по решению суда, совершил побег из психиатрической больницы, расположенной в городе Чехов Московской области.