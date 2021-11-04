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Духовник Боровского монастыря схиархимандрит Власий умер от коронавируса
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Один из самых известных в России православных старцев, 87-летний духовник Пафнутьево-Боровского монастыря схиархимандрит Власий (Перегонцев) умер из-за COVID-19, сообщили в обители.
«На 88-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции скончался духовник Пафнутиева Боровского монастыря схиархимандрит Власий», – передает ТАСС сообщение монастыря.
К старцу Власию за советом и духовной помощью приезжали православные верующие из многих российских регионов и зарубежья. В одной из своих последних проповедей он призывал всех прививаться от коронавирусной инфекции.
Схиархимандрит Власий (Перегонцев) родился 8 февраля 1934 года. С 1980 года он служил в храмах Калужской епархии, а с 1991 года был духовником Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. В 1998 году схиархимандрит Власий уезжал на Афон, где прожил среди монахов-святогорцев пять лет, после чего вернулся в свой монастырь в Калужской области.
Украина разработала план военной операции против России
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Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как сообщил пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ВСУ готовы к любому развитию ситуации в контексте «полномасштабной войны» с Россией, передает РИА «Новости».
«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще в апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», – заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
При этом он добавил, что «война – это дело фартовое», а развитие ситуации зависит от того, «как ляжет карта».
Накануне украинский генерал пообещал России «кровавую баню» в случае начала боевых действий. В понедельник глава Нафтогаза увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Владимира Зеленского пообещали России поражение в случае начала войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Киев обвинил Берлин в нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС
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Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью RND.
По словам дипломата, заключение немецкого министерства экономики о том, что сертификация газопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз, «шокировало» Киев, передает РИА «Новости».
«Сам «Северный поток – 2» остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», – утверждает он.
Мельник также пожаловался на то, что Берлин не проконсультировался с Украиной в процессе обсуждения проекта, назвав это нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Из-за этого украинский «Нафтогаз» потребовал допуска к участию в сертификации газопровода, для того чтобы доказать, что «Северный поток – 2» «никогда не должен вводиться в эксплуатацию», добавил он.
Кроме того, посол заявил, что из-за запуска трубопровода Киев может потерять до 3 миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета, что, по его словам, было бы разрушительно для экономики страны. «»Северный поток – 2, пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие», – заключил Мельник.
В июле вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев мог бы согласиться на достройку газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, «это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», «выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», а также некие компенсации Киеву со стороны Евросоюза.
Как сообщала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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США посчитали еще одну российскую компанию угрозой нацбезопасности
Минторг США внес в список ограничений по национальной безопасности несколько иностранных компаний, среди них оказалась российская Positive Technologies, сообщает ведомство в среду.
Согласно опубликованному документу, в список компаний, работа которых может стать причиной создания риска или противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США, вошли израильские компании NSO Group и Candiru, сингапурская Computer Security Initiative Consultancy и российская Positive Technologies, передает РИА Новости.
Российская Positive Technologies, по мнению американского минторга, попала в список по причине того, что ее работа «противоречит национальным интересам США». Она, как и сингапурская компания, как посчитали в Вашингтоне, пользуется кибердеятельностью, чтобы получить доступ к информационным системам, угрожая конфиденциальности информации и безопасности граждан, а также компаний по всему миру.
Алексей Пушков ответил на критику Байдена в адрес Путина
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«Байден не в том положении, когда он может читать нотации лидерам России и Китая. Борьба с глобальным потеплением требует тесного сотрудничества, а вместо этого США пытаются навязать всем свою руководящую роль», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на критику президента США Джо Байдена в адрес Москвы из-за отсутствия Владимира Путина на саммите по климату в Глазго.
«Для Байдена экологические саммиты и саммиты G20 – это повод показать так называемое американское лидерство. Байден заинтересован не столько в сущностной повестке, сколько в демонстрации силы и авторитета Америки. Он хочет быть лидером мирового сообщества. Байдена раздражает то, что он не может в полной мере играть роль первой скрипки, когда отсутствуют руководители двух ведущих держав мира», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что проведенный Байденом в так называемый День Земли, 22 апреля, саммит по вопросам изменения климата, в котором Владимир Путин и многие другие лидеры также участвовали виртуально, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал площадкой для демонстрации лидирующей роли Соединенных Штатов в борьбе против глобального потепления. «Эту администрацию интересует не столько борьба с изменениями климата, сколько позиционирование США в качестве доминирующей державы», – подчеркнул собеседник.
Что касается содержательной части критики из уст американского лидера в адрес Москвы и Пекина, то «Байдену надо заняться вкладом самих Соединенных Штатов». «США находятся в первой четверке загрязнителей атмосферы, и не Байдену читать нам нотации о том, что мы делаем правильно или неправильно. Если США лидируют по этим показателям, то было бы правильно показать пример всему миру и самим сократить вредные выбросы до необходимых величин. Но не совсем понятно, что делается для этого, кроме пафосных заявлений о переходе на зеленую энергетику», – добавил политик.
При этом США продолжают расширять рынки сбыта своего сжиженного природного газа (СПГ) – того самого топлива, которое они же называют грязным. «Политика Соединенных Штатов полна противоречий, как и сама их «зеленая повестка». Например, изготовление солнечных батарей – весьма энергоемкий и достаточно вредный с экологической точки зрения процесс. Поэтому к самим этим зеленым технологиями есть много вопросов», – напомнил Пушков.
По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, борьба с глобальным потеплением требует тесного сотрудничества, а вместо этого США пытаются навязать всем свою руководящую роль. «Либо США признают принцип партнерства и вместе с другими странами работают над этими проблемами, либо другие ведущие державы будут отвергать американское лидерство, потому что нет причин принимать его», – считает Пушков.
На проходящем в Глазго саммите по вопросам изменения климата (COP26) президент США Джо Байден критически высказался в адрес Пекина, а также Москвы, из-за того, что лидеры обеих стран не приехали на мероприятия по климату. «Думаю, для Китая было большой ошибкой не появиться на конференции. Они потеряли возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на саммите. Это просто гигантская проблема, и они ушли. Как вы это делаете, а потом утверждаете, что у вас есть какие-то претензии на лидерство», – посетовал Байден на лидера КНР.
В адрес президента Владимира Путина американский коллега тоже высказался с упреком. По его мнению, следовало бы вести себя иначе. «Его тундра горит. Буквально, тундра горит. У него серьезные проблемы с климатом. И он ни слова не говорит о намерении что-либо изменить», – заявил Байден.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением отнесся к решению лидеров России и Китая не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
Алексей Пушков считает, что Джонсон на правах главы государства, которое принимало COP26, «повел себя взвешенно и вежливо». «Если бы Джонсон начал критиковать других лидеров за то, что они не приехали, это понизило бы шансы Великобритании на проведение крупных мероприятий. Я не стал бы переоценивать это заявление, которое показывает, что не все и не всегда готовы поддерживать атаки Байдена на Россию и Китай», – пояснил сенатор.
Кроме того, позиция Джонсона может быть связана с его недавним разговором по телефону с Владимиром Путиным по целому ряду международных проблем. «После этой беседы, возможно, Джонсон решил не ухудшать климат в отношениях между Лондоном и Москвой – он и так достаточно сложный – и показать, что он приветствует контакты с президентом России. Так что здесь соображения скорее политического характера. Я не думаю, что это означает какое-то фундаментальное изменение курса по отношению к России», – подытожил Алексей Пушков.
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Данные врачей-антипрививочников Росздравнадзор передаст следователям
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Росздравнадзор будет передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах. Особое внимание будет уделено врачам, которые выступают против вакцинации.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова», – сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо.
Под особым контролем будут находиться врачи, которые участвуют в антипрививочной кампании. Их предлагают наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
Ранее в Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это». В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам». Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».
СМИ: Целовавшихся у Вечного огня девушек могут привлечь к уголовной ответственности
Московские следователи начали поиск автора видео, на котором запечатлены «элементы однополого полового акта» у Могилы Неизвестного Солдата возле Кремля.
Следователи проверяют инцидент по признакам преступления по статье осквернение символов воинской славы России с использованием СМИ и интернета. Виновному по этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает RTVI со ссылкой на источник в полиции.
Ранее в Сети распространялся видеоролик, на котором две девушки целуются на фоне Кремлевской стены и Вечного огня. Героинями ролика, предположительно, стали бывшая участница шоу «Пацанки» Анна Михеева (Хофманита) и Алена Ефремова.
Telegram-каналу Baza представитель Михеевой заявил, что о проверке слышал и уже готовится комментарий.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток девушку за провокационное фото на фоне Никольской башни Московского Кремля.
Женщину обвинили в мелком хулиганстве за снимок с приспущенными штанами, опубликованный в соцсети. Фото сопровождалось комментарием: «Возможно, за это мне придется понести административную ответственность, но это того стоило».
Путин назвал сроки поступления ракет «Циркон» в ВМФ России
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Президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.
«Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет» и комплексов «Авангард» и «Кинжал». Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», – сказал он на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России».
Путин рассказал, что разработка единой системы исходных данных для реализации стратегии вооружения идет в Минобороны. Он добавил, что искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в высокотехнологичных вооружениях.
В начале октября АПЛ проекта 885/885М «Северодвинск» успешно выполнила пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из подводного положения. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением гиперзвуковых характеристик ракеты.
Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Эпидемиолог объяснила, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными
Заместитель директора НИИ имени Габричевского Татьяна Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным.
«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка и нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.
Специалист также подметила, что перед взятием мазка не стоит промывать нос и полоскать горло. Руженцова подчеркнула, что пациенту при этом необходимо соблюдать правила транспортировки пробы.
У больных пневмонией, говорит эксперт Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция может находиться не в носоглотке, а в легких. Однако в подобных случаях заражение окружающих маловероятно, так как такие пациенты уже, как правило, госпитализированы.
Ранее Руженцова рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19.
Киев намерен переименовать русские названия населенных пунктов
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Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке, сообщает его пресс-служба.
«Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с просьбой привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Омбудсмен предложил переименовать названия таких населенных пунктов, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск.
По его мнению, раньше населенные пункты имели «прекрасные названия», например, Северский Донец, Гарбузинка или Богополь.
Закон о запрете коммунистической символики на Украине был принят в 2014 году после госпереворота. Советскую символику приравняли к нацистской, а также потребовали переименовать топографические объекты, связанные с советской историей. За нарушение закона грозит лишение свободы, вплоть до пяти лет.
При этом участники шествий и памятных мероприятий в честь украинских коллаборационистов, служивших в частях СС, не привлекаются к уголовной ответственности за использование символики этих нацистских подразделений.
Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Она назвала Гоголя трагической личностью в украинской культуре.
Минтранс Белоруссии подтвердил нахождение россиян и украинцев на борту разбившегося Ан-12
В экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек, из которых двое граждане России, двое – Украины и трое – Белоруссии, сообщил Минтранс Белоруссии.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее белорусская авиакомпания «Гродно» сообщила, что в экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были граждане нескольких стран.
Напомним, самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», следовавший рейсом Якутск – Иркутск, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. В авиационных службах сообщили, что ошибка в технике пилотирования при уходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий катастрофы самолета Ан-12. Пилоты грузового самолета, по предварительным данным, погибли, судьба остальных пяти человек пока неизвестна.
В Молдавии рассказали о долгах Приднестровья перед Газпромом
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Российско-молдавское акционерное общество «Молдовагаз» разработало механизм погашения более 8 млрд долларов долга перед Газпромом с учетом задолженности непризнанного Приднестровья, сообщил председатель правления АО Вадим Чебан в интервью телеканалу «НТВ Молдова».
«Молдовагаз» на уровне правления предложило механизм, как урегулировать [задолженность], в том числе и по левому берегу [Днестра]», – приводит слова председателя правления акционерного общества ТАСС. При этом он отказался раскрывать детали.
«Это документ, который требует комплексного обсуждения на уровне всех акционеров», – уточнил он. Глава «Молдовагаз» также отметил, что необходимость решения этого вопроса понимают как в Кишиневе, так и в Тирасполе. «Я вижу желание исправить эту ситуацию», – пояснил Чебан.
Как пояснил Чебан, долг непризнанного Приднестровья сформировался из-за систематических неплатежей. Прекратить поставки, по его словам, невозможно, так как в регионе находятся, во-первых, также молдавские потребители, а во-вторых, снабжающая республику дешевой электроэнергией «Молдавская ГРЭС», которая работает на газе.
Долги молдавских потребителей аккумулирует на своем балансе газораспределительная компания «Молдовагаз». Крупнейшим акционером «Молдовагаз» является Газпром, контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% – Приднестровью. Свои акции Приднестровье передало в управление Газпрому.
Как сообщал официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, долг потребителей с правого берега Днестра перед компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 млн долларов. Еще около 7,7 млрд долларов Газпрому должны потребители из Приднестровского региона. Молдавия этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию на левом берегу Днестра.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
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Британцы поддержали поставки российских ракет
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Британская газета Daily Express объяснила намерение Москвы сотрудничать с Индией и Китаем по поставкам ЗРС нового поколения С-500 «страхом войны» с США, однако читатели издания выразили другую точку зрения.
Британцы напомнили, что в эпоху мирового рынка продажей оружия занимаются все государства с развитой военной промышленностью, передает РИА «Новости».
«Россия вполне может продать свои ракеты Китаю и Индии. Все в мире страны это делают. Между прочим, я считаю, что это не так опасно, как мы думаем», – прокомментировал Caribidus.
«Это просто торговля оружием, я бы не назвал это страхом войны, все правительства делают это», – подтвердил Boundrygate.
«О, это же просто. США же спокойно продает свои игрушки Украине, шах и мат», – отметил Tockhq.
«Это просто фантастика – обожаю, когда (президент России Владимир) Путин всыпает этому «пробужденному Западу» (включая (президента США Джо) Байдена и противников Brexit) – теперь им надо как-то защищать нашу свободу, вот и посмотрим, как вы справитесь со своим разнообразием, равенством и пробужденностью», – написал HRMY.
Ранее Россия допустила возможность поставки С-500 Китаю и Индии.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения этой системы составляет около 600 километров.
Напомним, в понедельник президент Владимир Путин сообщил о планах поставить в армию первый серийный образец С-500.
В Ростехе рассказали о превосходстве Checkmate над F-35
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Стоимость летного часа перспективного российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
«Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate – F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», – передает РИА «Новости» слова Чемезова в интервью французскому изданию Le Figaro.
Глава Ростеха назвал основными преимуществами Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate (Су-75) состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где его представили в виде прототипа.
Напомним, зарубежная премьера Checkmate состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября.
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Газпром объяснил отсутствие спешки в увеличении добычи газа
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Компания «Газпром» не считает газ «уцененным» активом и не стремится добыть и продать как можно больше голубого топлива в максимально короткий срок, заявила зампред правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на международной газовой конференции Flame.
Бурмистрова напомнила, что у Газпрома крупнейшие в мире запасы газа – около 33 трлн кубометров, или 16% общемировых. При этом компания продолжает заниматься геологоразведкой как в России, так и за рубежом для восполнения и увеличения ресурсной базы, передает РИА «Новости».
«Нас часто спрашивают, планируем ли мы увеличить добычу в ожидании ограниченного жизненного цикла газа. Хочу ответить твердо и четко: мы ни в коем случае не считаем природный газ уцененным активом и не ставим перед собой задачу добыть и продать как можно больше газа в максимально короткий срок. Это подорвало бы предсказуемость рынка, в том числе и для покупателей газа», – сказала зампред правления компании «Газпром».
«Наша долгосрочная бизнес-стратегия, предполагающая в том числе наращивание добычи, основана исключительно на расчетах перспектив реального спроса в России и на основных экспортных рынках. Речь идет не о сиюминутной выгоде, а о планомерном развитии бизнеса с учетом потребностей наших клиентов и партнеров», – добавила она.
Эта позиция, отметила зампред правления, отражается в контрактной и ценовой политике Газпрома. По ее словам, компания всегда выступала и будет выступать в защиту долгосрочных контрактов с обязательством «бери или плати», так как они дают уверенность инвесторам на всех этапах производственной цепочки, начиная от разведки и добычи и заканчивая транспортировкой и потреблением.
«Такие контракты делают рынок сбалансированным и предсказуемым, а значит, привлекательным для инвесторов», – заключила Бурмистрова.
Ранее в Газпроме назвали странными утверждения о том, что действия компании якобы ведут к удорожанию газа в Европе, в то время как собственная добыча газа в Европе с начала года упала на 10 млрд кубометров, а поставки СПГ на европейский рынок резко сократились.
В октябре премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕК провести расследование действий Газпрома на энергетическом рынке в качестве инструмента реагирования на рост цен на энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Германия установила рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки
Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 33 949, следует из данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля текущего года, когда за сутки было выявлено 29 518 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа составило 165.
Всего с начала пандемии в Германии инфицировались 4 672 368 жителей страны, умерли от последствий заболевания 96 192 человека. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5. Неделю назад он находился на уровне 130,2, передает ТАСС.
Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней – важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни – составляет 3,62 (днем ранее – 3,29).
Ранее в Германии и Греции решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19.