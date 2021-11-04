Путин поприветствовал участников российско-корейского межрегионального форумам

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Третьего российско-корейского межрегионального форума, отметив, что отношения двух стран развиваются в конструктивном ключе, сообщила пресс-служба Кремля.

«Важно, что, несмотря на трудности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отношения между Россией и Республикой Корея, 30-летие которых недавно отмечалось, продолжают развиваться в конструктивном и дружественном ключе. И большая заслуга в поддержании такой позитивной динамики сотрудничества принадлежит регионам наших стран», – передает РИА «Новости» текст телеграммы Путина.

Российский лидер добавил, что активное участие в совместной работе с корейскими партнёрами принимают многие субъекты России, прежде всего, дальневосточные и сибирские.

«Реализуются крупные двусторонние проекты в сферах газодобычи, энергетики, морских перевозок, автомобиле- и судостроения, рыбного и сельского хозяйства, здравоохранения и инновационных технологий. Межрегиональное партнёрство, несомненно, способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию обоих государств, расширению контактов между деловыми и общественными кругами, а также связей по государственной линии», – добавляется в сообщении.

Президент также отметил, что рассчитывает, что участники форума проведут содержательные дискуссии, наметят новые перспективные направления и формы взаимодействия.