Эксперты заявили о необходимости законодательного контроля рисков развития цифровизиции

Цифровизация, с одной стороны, позволила открыть новые возможности, а с другой – породила масштабные риски, которые необходимо контролировать на законодательном уровне в сотрудничестве с заинтересованным международным сообществом, заявили эксперты в рамках итогового форума «Сообщество».

Дискуссия прошла на панели «Социальное измерение цифрового мира: глобальный взгляд». Участники обсудили возможные форматы мирового сотрудничества по этим направлениям и актуальные международные практики решения существующих проблем, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наша страна стремительно развивает свою ИТ-сферу, собственные стартапы и ИТ-решения. У нас [существует] не только множество интересных законодательных новелл, которые мы передадим иностранным коллегам, но и опыт общественного обсуждения этих законопроектов. Здесь мы выступаем как транслятор позитивного опыта реализации тех или иных проектов и регуляторных норм, что важно. При этом, по целому ряду направлений мы действительно идем с опережением и можем являться неким «маяком», – заявил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Директор Лиги безопасного интернета, член ОП РФ Екатерина Мизулина согласилась с тем, что «Россия может выступать транслятором позитивного опыта и законодательных норм и предложений. РФ стала первой страной, которая использовала замедление ИТ-платформ, которые распространяют запрещенный и опасный в детской среде контент. Это был первый опыт, и он дал позитивные итоги. Платформа Twitter, чей трафик был замедлен, удалила достаточно в короткое время запрещённый контент». Она также подчеркнула необходимость совместной работы для преодоления угроз цифрового мира.

Член комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной соцотвественности Евгения Дмитриева подчеркнула важность этики в вопросах использовании искусственного интеллекта. «Мы говорим сегодня о цифровизации. Мы видим большой бум в области развития стартапов. Большинство из таких проектов используют искусственный интеллект. Это вопрос этики. В России недавно появился кодекс этики ИИ, который позволяет зафиксировать какие-то договоренности с бигтехом. Не хватает синхронизации между странами на глобальном уровне, которая упростила бы задачу».

Мнение российского эксперта поддержал директор департамента исследовательских работ социально-экономического совета Испании Луис Сауто, отметивший, что искусственный интеллект зачастую может приводить к неверным решениям.

«Наш Совет считает, что в обществе важно принимать инновации и у граждан должна быть возможность контролировать свои персональные данные на законодательном уровне», – подчеркнул он.

В завершение встречи, директор по развитию ПАО «Ростелеком» Леонид Новожилов акцентировал внимание на том, что в России именно государство является драйвером развития цифровой экономики: «Важно, что наше государство первоначально «драйвит» те отрасли, которые социально-значимы, например, образование. Есть этический вопрос баланса между нашим запросом как пользователей, чтобы мы хотели, чтобы цифровые сервисы были удобные, и тем, что мы должны делиться нашими данными. И как достичь здесь баланса – сохранить безопасность, в том числе и для детей – это хороший вопрос, в котором должно участвовать не только государство, но и бизнес».

При этом, отметил Новожилов, в конечном итоге бизнесу необходимо создавать эффективно работающую бизнес-модель, и далеко не все бизнесы являются партнерами населения, иногда они думают только о коммерции.