Страны G7 намерены сотрудничать с ВОЗ в обмене информацией о штамме «омикрон»

Министры здравоохранения стран G7 договорились сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для обмена информацией о штамме коронавируса «омикрон», а также поддержали создание международной сети эпиднадзора, говорится в совместном заявлении стран «семерки».

«В ближайшие недели министры обязались продолжать тесно сотрудничать с ВОЗ и международными партнерами в целях обмена информацией и мониторинга штамма «омикрон». Министры договорились встретиться еще раз в декабре», – приводит РИА «Новости» заявление министров.

Также министры высоко оценили работу Южной Африки как по выявлению нового штамма и оповещению о нем других. «Была оказана решительная поддержка в создании международной сети эпиднадзора за патогенами в рамках Всемирной организации здравоохранения», – говорится в документе.

Кроме того, министры здравоохранения стран G7 признали стратегическую важность обеспечения доступа к вакцинам, оказанию оперативной помощи, выполнения обязательств по пожертвованиям и борьбе с дезинформацией о вакцинах, а также поддержке исследований и разработок.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.

Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».

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