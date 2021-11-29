Американский актер Макконахи исключил уход в политику

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29 ноября, понедельник | Последнее обновление — 06:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шахта «Листвяжная» начала выплаты семьям погибших при аварии
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Мы привыкли считать, что американская демократия основана на идее равенства. Но факты свидетельствуют иное: американская демократия основана на идее самого радикального и ужасающего из неравенств, какое только мог измыслить человеческий ум.
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Рузвельт предлагал расчленить Германию на пять частей и вдобавок организовать «международную зону» из Рура и Саара, фактически лишив немцев «индустриального сердца» страны. Черчилль хотел нарезать германские земли еще мельче.
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Ряд политических сил в Армении сводят конструктивный нейтралитет России во второй карабахской войне и ее мирные инициативы к продолжению дискурса «предательского Карсского договора 1921 года».
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Американский актер Макконахи исключил уход в политику
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Американский актер Мэттью Макконахи объявил, что решил не претендовать на пост губернатора своего родного штата Техас и пока сосредоточится на филантропической деятельности.
«Это (борьба за политическое лидерство) - не тот путь, который я в этот момент выбираю. Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее стало известно, что жители американского штата Техас выразили желание проголосовать за голливудского актера Мэтью Макконахи в случае выдвижения его кандидатуры на пост губернатора.
Захарова прокомментировала слова папы Римского о «кладбище» мигрантов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о «большом кладбище» для нелегальных мигрантов и напомнила, что Белоруссию и Россию Средиземное море не омывает.
«Папа Римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал «большим кладбищем» Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Папа Римский Франциск в субботу в обращении по случаю предстоящего визита в Грецию и на Кипр назвал Средиземное море «большим кладбищем» из-за большого числа погибших в нем нелегальных мигрантов. Он также отметил, что те, кто в последние годы высаживаются на берегах континента, спасаясь «от войны и нищеты», нередко сталкиваются не с гостеприимством, а «с враждебностью и даже эксплуатацией».
Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов с Ближнего Востока. Как отметил Лукашенко, если это произойдет в Белоруссии и России, то Европе «мало не покажется», так как «не понятно, кто в этих толпах будет идти».
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Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Названа причина смерти Александра Градского
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Певец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга (ишемический инсульт), сообщили СМИ.
По информации «Известий», накануне народного артиста госпитализировали в нейрореанимацию одной из московских клиник.
В свою очередь источник ФАН заявил, что Градскому необходимо было сделать перерыв в работе после того, как он переболел коронавирусом, однако он все равно продолжал трудиться, несмотря на плохое самочувствие.
В воскресенье стало известно, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в больнице.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить
памятную табличку Градскому.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.
Глава МИД Венгрии объяснил непризнание «Спутника V» в ЕС
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал проблему признания российской вакцины от коронавирса «Спутник V» в Европе политическим вопросом.
«Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован… Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает… Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», – заявил Сийярто в интервью телеканалу RT.
Как отметил министр, благодаря тому, что Венгрия одобрила «Спутник V», и тому, что, в отличие от других вакцин, проблем с поставками российского препарата не было, республика смогла вновь открыть свои границы и восстановить экономику примерно на два месяца раньше, чем другие европейские страны.
Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
В середине ноября в Кремле неоднократно выражали надежду на взаимное признание Россией и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса. В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V».
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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На Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию
Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет украинцам необходимо будет не 28 лет страхового стажа, а 29 лет. Соответствующее правило заработает с 1 января 2022 года.
Таким образом, чтобы выйти на пенсию гражданам Украины придется проработать на год больше, сообщил местный портал «Зеркало недели».
Требования к трудовому стажу ежегодно увеличиваются согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Поэтому со временем необходимый срок минимального стажа поднимут до 35 лет.
Те украинцы, у которых будет 15 и менее лет стажа не будут претендовать на пенсию от государства, а смогут рассчитывать лишь на пособия, если их доходы не будут покрывать прожиточный минимум.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
Названы основные причины катастрофического вымирания населения Украины
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«В рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются лишними, поэтому они уезжают из страны. К 2050 году население может сократиться до 30 млн человек», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, экономист Иван Лизан. Ранее ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения.
«В ООН немного перепутали причины вымирания украинского населения со следствием. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянное увеличение масштабов миграции – это не причины, а следствия. Главная же причина заключается в неэффективной экономической модели», – рассказал политолог, экономист Иван Лизан.
«Во времена СССР Украина достигла своего экономического и военно-политического могущества благодаря собственному производству товаров – от калош до самых больших в мире самолетов. В 1991 году украинские элиты сознательно решили стать частью капиталистического мира, но там украинская промышленность оказалась никому не нужной», – пояснил он.
«Инвестиции, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) превышали не только возможности украинской экономики, но и советской, – объяснил эксперт. – Далее во времена экс-президента Леонида Кучмы украинские элиты, руководствуясь логикой «лучше быть первым парнем в деревне, чем вторым – в городе», приняли решение строить из Украины олигархическую республику».
«Именно тогда в стране сформировались первые олигархические кланы – днепропетровский и донецкий. Их противостояние до сих пор определяет украинскую политику. С этого момента на Украине сильно падает рождаемость и увеличивается смертность», – полагает Лизан.
«А далее украинская олигархия совершила принципиальный выбор – она выбрала миллиарды офшоров вместо миллионов людей, живущих в стране. Этот выбор и предопределил все происходящее, – пояснил политолог. – Более того, после двух «цветных революций» украинская экономика также сильно деградировала. А политические элиты под давлением Запада свернули индустриальное производство и вместо этого сделали ставку на сельское хозяйство».
«Но проблема в том, что в индустриальных державах голода не бывает, потому что там всегда есть возможность произвести дорогую машину и продать ее, а в аграрной стране единственный источник заработка – вывоз зерна за рубеж, поэтому голод – явление нередкое», – указал он.
«При такой модели экономики к 2050 году на Украине останется не 35 млн человек, а всего 30 миллионов или меньше. В рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются просто лишними, поэтому они и разбегаются», – отметил Лизан.
«Так что прогноз ООН выглядит даже более оптимистично, чем это может быть на самом деле. Тем более мы пока не знаем масштаба катастрофы, потому что последняя перепись населения на Украине проводилась в 2001 году. Я сомневаюсь, что в ближайшем будущем кто-то из политиков ее проведет. Если по ее итогам окажется, что в стране проживает на самом деле 35 млн человек вместо 41 миллиона, это будет катастрофой. Даже самым ярым националистам будет нечем крыть», – уверен эксперт.
По мнению Лизана, официальный Киев не будет предпринимать никаких шагов для изменения ситуации. «Во-первых, нынешним политикам это не нужно, потому что они выстроили для себя комфортную инфраструктуру, не зависящую от жизни простых людей. Во-вторых, они не понимают, зачем это нужно, потому что поражены социальным расизмом», – указал собеседник.
«В-третьих, для позитивных изменений нет денег. И главное – у них нет политической воли. Самый простой способ что-либо изменить – это объявить войну России, после чего сдаться через 15 минут и позволить себя оккупировать. Другого выхода для жителей Украины я не вижу», – резюмировал Лизан.
В воскресенье стало известно, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».
Авторы документа считают, что к 2050 году население Украины может снизиться до 35 млн человек. Причинами этого называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции. По мнению экспертов, официальный Киев может остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.
В этот же день на Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении экономики Украины и предупредил о возможности исхода миллионов беженцев.
Напомним, на 1 июня 2020 года численность населения Украины оценивалась в 41 млн 785 тыс. 800 человек. В том же месяце международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократится на 68% и составить 17 млн человек.
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Корабль ЧФ впервые в новейшей истории получил кормовой Георгиевский флаг
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Большой десантный корабль (БДК) «Азов» Черноморского флота стал первым в новейшей истории судном, получившим кормовой Георгиевский военно-морской флаг в память о подвиге одноименного корабля в XIX веке.
БДК «Азов» получил флаг в соответствии с указом президента России «О Военно-морском флаге Российской Федерации» в память о выдающихся подвигах экипажа линейного корабля «Азов» постройки 1826 года, командиром которого являлся капитан 1-го ранга Михаил Петрович Лазарев, который позднее стал командующим Черноморским флотом и военным губернатором Севастополя. В 1827 году корабль в Наваринском сражении вступил в бой с пятью кораблями турецко-египетской эскадры и уничтожил их, передает ТАСС.
«Сегодня в нашей стране и военно-морском флоте чтут и продолжают традиции героического прошлого. В память о выдающихся подвигах российского флота большому десантному кораблю «Азов» вручен Георгиевский военно-морской флаг», – сказал на церемонии поднятия флага заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Астапов.
По его словам, на «Азове» служили будущие адмиралы, герои обороны Севастополя 1854-1855 годов Владимир Корнилов и Павел Нахимов.
В свою очередь командующий Черноморским флотом Игорь Осипов отметил, что вручение флага «Азову» – возрождение флотской традиции, которая была прервана в советское время.
Ранее отряд кораблей Черноморского флота прибыл в порт Алжир для участия в международных учениях «Совместные военно-морские маневры – 2021».
Историк развеял миф о качестве пива в советское время
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Технологии тех лет не позволяли варить чистый продукт, советское пиво было куда менее качественным, чем современное, заявил блогер, автор портала «Пиво!» Павел Егоров.
Историк пивоварения Павел Егоров сообщил, что многие разделяют заблуждение о превосходстве старых методов изготовления напитка.
«У многих есть такое заблуждение, что вкус и качество между собой связаны. Они, конечно, связаны, но не напрямую. Вкусное пиво может быть качественным и некачественным, а качественное и некачественное пиво может быть вкусным и невкусным. Если мы говорим о качестве, то, конечно, советское пиво было куда менее качественным, чем современное, потому что оборудование было не такое», – цитирует Егорова Telegram-канал «Говорит Москва».
По его словам, сейчас используется нержавейка, тогда был обычный черный металл. «Из-за оборудования, из-за технологии, из-за сырья качество советского пива было точно ниже практически по всем параметрам», – добавил он.
Ранее сообщалось, что Роскачество по итогам федерального исследования светлого пива обнаружило, что шестая часть исследованных образцов произведена с нарушением нормативных требований.
Украине предсказали переход части территорий к России
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Если Киев откажется от «Минска-2», это может привести к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России, заявил журналист Владимир Скачко в интервью каналу Topinform.
Он считает, что Минские соглашения сдерживают Украину от превращения в анти-Россию, и Москва не отступит от них. При этом процесс дробления Украины может начаться, если «Минск-2» отложат на неопределенное время, передает РИА «Новости».
«Сначала России отходят Донецкая и Луганская области не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР», – пояснил Скачко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса.
Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Пушков сыронизировал по поводу «обманутой Украины»
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Украинцы обманули сами себя, выбрав президентом Владимира Зеленского, именно такого лидера заслуживает страна, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он отреагировал на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который выразил сожаление о происходящем в стране и завершил свою речь нецензурной фразой о том, что Украину «обманули» с президентом.
«В очередной раз нас просто ... (нецензурный аналог слова «обманули» – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Гордон.
«Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека и известного на Украине обозревателя на тот счет, что их, то есть его и всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским. <...> Украинцы сами себя обманули! Украина имеет того президента, которого заслуживает», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, на Украине нет ни зрелой элиты, ни ответственных политиков, способных развивать страну, «тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни «Батька наш Бандера».
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте. Утверждения Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте собрались обсудить на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге 30 ноября.
Накануне Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Байдена предостерегли от «третьей мировой» из-за Киева
Вашингтону следует отказаться от конфронтации с Россией на украинской территории, поскольку Украина не входит в сферу интересов США, пишет обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider.
«Собирается ли (президент США Джо – прим. ВЗГЛЯД) Байден отправлять американских мужчин и женщин сражаться и умирать за Украину? Риторика администрации президента не отвечает интересам нашей страны и чрезвычайно увеличивает риск втягивания Соединенных Штатов в войну с Россией», – цитирует автора РИА «Новости».
По словам Глэзера, США, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, ведет крайне опасную игру, которая может стать причиной конфликта с ядерной державой. Вступление Украины в НАТО приблизит вооруженные силы Североатлантического альянса к российским рубежам, а для Москвы жизненно важно предотвратить такой сценарий, поэтому Россия сделает для этого все возможное, полагает автор.
«Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки», – говорится в статье.
По мнению обозревателя, Россия доказала готовность нести существенные издержки, чтобы предотвратить ориентацию соседнего государства на Запад, и годы экономического давления и санкций не поменяли внешнеполитического курса Москвы, пишет Глэзер.
При этом США, наоборот, не заинтересованы в Киеве, поэтому не должны нести риски и создавать предпосылки для ядерного конфликта, подытожил публицист.
Ранее журналист Владимир Скачко заявил, что если Киев откажется от «Минска-2», это может привести к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России.
Британцы оценили российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Россия может создавать сколько угодно гиперзвуковых ракет, заявили британской газеты Daily Mail читатели «Циркон», говоря о наращивании военной мощи России.
«Россия даже не думала о том, чтобы создавать такое оружие, пока не начались трения с Западом. Запад хочет унизить все остальные страны. Кто бы ни руководил Западом, они этого заслуживают», – передает слова одного из читателей РИА «Новости».
«И что теперь? Россия имеет полное право производить такое оружие! Почему Daily Mail не сочиняет такие же пугающие заголовки, когда то же самое делают Соединенные Штаты или Великобритания?» – задался вопросом ABC.
«В этом нет ничего удивительного. Если бы мы разработали такие ракеты и были бы окружены со всех сторон недружественными государствами, мы поступили бы точно так же», – добавил комментатор под ником JustAnotherVoice.
«Москва может создавать сколько угодно гиперзвуковых ракет. Все равно количество таких российских ракет меркнет в сравнении с количеством полов, которые теперь есть в Соединенных Штатах», – иронично заметил J.R.Schwarzenhammer.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
В ЮАР назвали главные симптомы заражения штаммом «омикрон»
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Первые и главные признаки заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом редко отмечаются повышение температура или боль в горле, заявила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на второй или третий день плохого самочувствия. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. Однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название «омикрон». При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови», – сообщила Кутзе, которая занимается врачебной практикой в пригороде столицы ЮАР Претории, передает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о нескольких десятках человек.
По словам Кутзе, никто из тех ее пациентов, у кого был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не был госпитализирован. «Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород. Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2 – 3 дня. Все это время они проводили дома», – добавила она.
Глава Медицинской ассоциации ЮАР отметила, что в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, хотя был и ребенок в возрасте шести лет. «При этом больше половины из них не прошли курс вакцинации от COVID-19», – уточнила Кутзе.
Она подчеркнула, что вакцинация остается главным фактором противодействия коронавирусу в любой его форме.
«Пока исследования омикрон-штамма находятся на ранней стадии, как и сбор данных о заразившихся им. Я думаю, что недели через две мы будем знать больше о поведении нового вида коронавируса. Однако моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе», – пояснила она.
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В воскресенье британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон».
Ранее сообщалось, что медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового штамма коронавируса «омикрон» среди молодого населения.
До этого стало известно, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон».
Член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне заявил, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».
Вяльбе заявила об увольнении аналитика лыжной сборной после скандального поста
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Аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков прекратил работу с командой, сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Он что, главный тренер, чтобы давать объяснения про его уход? Мы просто больше не будем привлекать его к работе, вот и все», – сказала РИА «Новости» Вяльбе.
Сам Волков подтвердил, что больше не будет привлекаться к работе с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР). По его мнению, причиной увольнения стал его комментарий под постом журналиста «Матч ТВ» Андрея Романова в Instagram.
«Ситуация серьезная. Никого ни в чем не виню, сам все сделал своими руками. Ни к Елене Валерьевне Вяльбе, ни к кому-то еще у меня нет претензий. Мое предположение такое. Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Андрея Романова два дня назад, на что Андрей сказал: «Ты сам это удалишь или мне кому-то прислать». Я сказал, что он может прислать это кому хочет. Он сделал скриншот и отправил прямиком Елене Валерьевне. А так как с Еленой Валерьевной у меня уже был разговор про посты в Instagram, на этот раз она не стала церемониться и отправила меня домой. Точнее, еще не отправила – в понедельник я лечу домой», – рассказал Волков.
Также он отметил, что пока не знает, продолжит ли работу в ЦСП Минспорта страны. «Во вторник пойду отчитываться туда, буду разговаривать о возможности заполнять нагрузки для спортсменов, оставаясь дома без поездок на сборы. Хотя бы так», – добавил Волков.
Напомним, перед началом Кубка мира Волков выложил в Instagram пост с критикой официальных вещателей лыжных гонок в России, однако вскоре удалил его. Позже Волков сделал еще один пост о своем увольнении, но тоже удалил.
Первый канал принял решение по съемкам «Голоса» после смерти Градского
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Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие, сообщили в пресс-службе Первого канала.
«Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.
На Первом канале добавили, что последние работы Градского, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. «Мы считаем своим долгом довести десятый сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче, – подчеркнули в пресс-службе. – Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время».
Напомним, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали
в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить памятную табличку Градскому.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.
Визит противников вакцинации в «красную зону» пришлось прервать досрочно
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Главный врач московской Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что визит противников вакцинации от коронавируса в «красную зону» пришлось прервать досрочно из-за «хамского общения» с пациентами.
«Конечно же, там были разные вопросы – и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают... Они (антиваксеры) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином», – рассказал Вечорко в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.
Он подчеркнул, что с антипрививочниками «диалога нет». «У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком», – возмутился он.
По словам Вечорко, когда противники вакцинации начали «хамить пациентам», он распорядился завершить их визит.
В субботу противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей, посетили «красную зону» филатовской больницы в Москве.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
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