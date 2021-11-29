Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

Названы основные причины катастрофического вымирания населения Украины

«В рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются лишними, поэтому они уезжают из страны. К 2050 году население может сократиться до 30 млн человек», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, экономист Иван Лизан. Ранее ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения.

«В ООН немного перепутали причины вымирания украинского населения со следствием. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянное увеличение масштабов миграции – это не причины, а следствия. Главная же причина заключается в неэффективной экономической модели», – рассказал политолог, экономист Иван Лизан.

«Во времена СССР Украина достигла своего экономического и военно-политического могущества благодаря собственному производству товаров – от калош до самых больших в мире самолетов. В 1991 году украинские элиты сознательно решили стать частью капиталистического мира, но там украинская промышленность оказалась никому не нужной», – пояснил он.

«Инвестиции, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) превышали не только возможности украинской экономики, но и советской, – объяснил эксперт. – Далее во времена экс-президента Леонида Кучмы украинские элиты, руководствуясь логикой «лучше быть первым парнем в деревне, чем вторым – в городе», приняли решение строить из Украины олигархическую республику».

«Именно тогда в стране сформировались первые олигархические кланы – днепропетровский и донецкий. Их противостояние до сих пор определяет украинскую политику. С этого момента на Украине сильно падает рождаемость и увеличивается смертность», – полагает Лизан.

«А далее украинская олигархия совершила принципиальный выбор – она выбрала миллиарды офшоров вместо миллионов людей, живущих в стране. Этот выбор и предопределил все происходящее, – пояснил политолог. – Более того, после двух «цветных революций» украинская экономика также сильно деградировала. А политические элиты под давлением Запада свернули индустриальное производство и вместо этого сделали ставку на сельское хозяйство».

«Но проблема в том, что в индустриальных державах голода не бывает, потому что там всегда есть возможность произвести дорогую машину и продать ее, а в аграрной стране единственный источник заработка – вывоз зерна за рубеж, поэтому голод – явление нередкое», – указал он.

«При такой модели экономики к 2050 году на Украине останется не 35 млн человек, а всего 30 миллионов или меньше. В рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются просто лишними, поэтому они и разбегаются», – отметил Лизан.

«Так что прогноз ООН выглядит даже более оптимистично, чем это может быть на самом деле. Тем более мы пока не знаем масштаба катастрофы, потому что последняя перепись населения на Украине проводилась в 2001 году. Я сомневаюсь, что в ближайшем будущем кто-то из политиков ее проведет. Если по ее итогам окажется, что в стране проживает на самом деле 35 млн человек вместо 41 миллиона, это будет катастрофой. Даже самым ярым националистам будет нечем крыть», – уверен эксперт.

По мнению Лизана, официальный Киев не будет предпринимать никаких шагов для изменения ситуации. «Во-первых, нынешним политикам это не нужно, потому что они выстроили для себя комфортную инфраструктуру, не зависящую от жизни простых людей. Во-вторых, они не понимают, зачем это нужно, потому что поражены социальным расизмом», – указал собеседник.

«В-третьих, для позитивных изменений нет денег. И главное – у них нет политической воли. Самый простой способ что-либо изменить – это объявить войну России, после чего сдаться через 15 минут и позволить себя оккупировать. Другого выхода для жителей Украины я не вижу», – резюмировал Лизан.

В воскресенье стало известно, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

Авторы документа считают, что к 2050 году население Украины может снизиться до 35 млн человек. Причинами этого называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции. По мнению экспертов, официальный Киев может остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.

В этот же день на Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.

Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении экономики Украины и предупредил о возможности исхода миллионов беженцев.

Напомним, на 1 июня 2020 года численность населения Украины оценивалась в 41 млн 785 тыс. 800 человек. В том же месяце международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократится на 68% и составить 17 млн человек.

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