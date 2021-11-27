В ЦСКП заявили о возможности предупреждать схожие с ЧП в Кузбассе трагедии

Функция парламентского контроля могла бы предупредить трагедию на шахте в Кузбассе, заявила гендиректор Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) Людмила Шувалова на круглом столе «Парламентский контроль как реализация общественного запроса на управление: актуальные задачи и механизмы».

Шувалова, открывая обсуждение, отметила, что противостоять глобальным вызовам сегодняшнего дня – это новая роль вновь избранного парламента, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Парламентский контроль – это институциональная функция. Для повышения доверия со стороны граждан роль Парламента и парламентского контроля очень высока. Она может помочь реагировать на проблемы граждан, которые сегодня затрагивают их жизненные интересы», – сказала Шувалова.

Генеральный директор ЦСКП обратила внимание на трагедию, произошедшую на шахте в Кузбассе.«Я думаю, что во многом функция парламентского контроля способна предупредить развитие таких негативных сценариев», – добавила она.

По ее мненирю, межпартийная конкуренция при реализации парламентского контроля вполне допустима. «Не важно, кто инициирует парламентские расследования, важно, что за них все равно будет нести ответственность парламентское большинство. В этом смысле ответственность за предложенные инициативы является ответственностью парламента. Роль парламента возрастает и в соответствии с новой редакцией Конституции при назначении министров и рассмотрении стратегии развития отраслей», – подчеркнула Шувалова.

Член высшего совета партии «Единая Россия» Олег Бударгин отметил, что депутатский контроль в последние годы теряет свой статус. При корпорациях создаются общественные советы, которые пытались поставить под контроль деятельность компаний. Поэтому повышение статуса депутатского контроля важно на всех уровнях. Сейчас главные площадки – депутатские приемные. Их нужно развивать, увеличивать их количество.

Запрос общества на управление – это в первую очередь запрос на участие в общества в формировании и реализации стратегического курса развития страны и ее территорий, защиты национальных интересов страны. Гражданское общество рассматривается не в качестве объекта, а в качестве субъекта и партнера государства в сфере стратегического планирования и национальной безопасности, считает он.

«Одна из главных задач депутата – всемерное содействие в реализации национальных проектов и контроль за исполнением. Мы сталкиваемся с требованием ускорения, а зачастую и «гонки» работ. Сроки конечно, надо выдерживать, но качество должно быть в приоритете», – высказал мнение депутат Московской областной думы Сергей Маликов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов рассказал о важности общественного диалога и совместной выработке решений: «Мы запустили создание экспертной площадки при комитете, нам важно взаимодействие с различными институтами, в том числе Центром социально консервативной политики».

Профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Игорь Кузнецов предложил развить практику парламентских расследований, создав конституционные гарантии свободного выдвижения такой инициативы депутатами. Ведь без таких полномочий парламента реальный контроль за деятельностью правительства имеет только президент.

Итогом круглого стола стали и другие выводы: для улучшения парламентского контроля необходимо сократить сроки ответов исполнительной власти, когда делаются запросы, предупреждения, потому что ряд вопросов теряет свою актуальность; депутатам Госдумы и субъектам нельзя находиться в советах директоров на общественных началах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.