В Красноярске рассказали, как креативная индустрия поможет развитию экономики регионов

В Красноярске на первом окружном форуме «Российская креативная неделя – Сибирь» представители бизнеса, государства, институтов развития и лидеры мнений встретились на площадке арт-резиденции «Каменка», чтобы обсудить и предложить решения для развития креативной экономики региона.

«Пока мы, как государственная власть, еще думаем, как помогать креативным индустриям, эти огромные кластеры людей и проектов вносят большой вклад в ВВП страны, они уже есть, живут и развиваются. Задача государства – создать условия для развития творческих сообществ. Когда мы занимаемся креативными индустриями, мы занимаемся развитием экономического потенциала регионов», – заявил Сергей Новиков, начальник управления президента России по общественным проектам.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, важная предпосылка развития креативных индустрий – это востребованность, приближенность к потребителю. Творчество, которое дает прикладные результаты, всегда будет пользоваться спросом.

«У Красноярского края сегодня есть серьезный потенциал для развития творческой индустрии. Сейчас в этой сфере у нас занято свыше 11 тыс. человек, порядка 5 тыс. предпринимателей и организаций. По большей части они работают в сфере информационных технологий, рекламы, издательской деятельности, а также моды и дизайна. Мы гордимся нашими дизайнерами, создавшими образ Универсиады-2019. Талантливые и влюбленные в дело люди открыли здесь институт гастрономии. Место, где мы сейчас находимся – Каменка – изначально было создано творческой молодежью Красноярска. И подобных примеров в нашем крае очень много», – приводятся слова губернатора в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наш трехдневный креативный брейншторм – это 250 лучших представителей креативного бизнеса и институтов развития, а также представители 18 регионов, которые совместно обсуждают и предлагают решения для развития креативного потенциала Сибири. Такой формат позволит спорить, предлагать, открыто общаться с представителями Администрации Президента, и руководителями регионов Сибири – влиять на развитие среды своего региона и своего бизнеса. Это уникальная возможность. Важно ее не упустить и присоединиться хотя бы онлайн», – отметила модератор встречи, руководитель «Роскультцентра» Марина Абрамова.

Всего в первый день на площадке форума состоялось около 30 мероприятий – дискуссии, круглые столы, презентации, подписание соглашений важных для развития креативной индустрии Красноярского края. Участники обсудили изменение подходов брендов к способам коммуникации, брендинг и дизайн, образование в креативных индустриях, текущее состояние креативной экономики в разных территориях Сибири и другие вопросы.

Первый окружной форум «Российская креативная неделя – Сибирь» пройдет в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие. Мероприятие проходит в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступают ФГБУ «Роскультцентр» и правительство Красноярского края.