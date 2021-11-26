«Биокад» получил патент на вакцину от коронавируса

Российская биотехнологическая компания «Биокад» получила патент на вакцину от коронавируса, сообщает пресс-служба Роспатента.

«Разработанная вакцина против SARS-CoV-2 является векторной, она создана на основе аденовируса 5 типа. После введения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что вакцину можно применять и для профилактики коронавируса. Авторами изобретения стали семь ученных. Эксперты, изучавшие заявку, сообщили о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне.

Препарат «Биокад» стал 18-м патентом, касающимся вакцины против SARS-CoV-2. В центре им. Гамалеи создали варианты иммунобиологических средств, относящихся к векторным вакцинам на основе аденовируса. В «Векторе» разработали пептидные вакцины, состоящие из искусственно синтезированных белков.

Под руководством основателя «АТГ Сервис Ген» Ильи Духовлинова появилась векторная вакцина с использованием фрагментов антигенов коронавируса.

Ранее в российском Минздраве оценили комбинацию вакцин «Спутника V» и ревакцинацию «Спутником Лайт», именно это сочетание показало хорошую защиту, которая составила 92%.