Стали известны подробности ЧП в шахте «Листвяжной»

В шахте «Листвяжной» в Кемеровской области, по предварительным данным, было два взрыва газа: при первом погибли шахтеры, при втором – спасатели, заявил представитель экстренных служб.

«Предварительно, всего взрывов метана было два, как минимум. Первый привел к гибели шахтеров, второй – к гибели горноспасателей», – приводит РИА «Новости» сообщение представителя МЧС, собеседник агентства.

Между тем, в администрации шахты «Листвяжная» опровергли второй взрыв.

«Второго взрыва, от которого якобы погибли горноспасатели, не было. У них нет баротравм, они погибли от отравления окисью углерода», – передает ТАСС.

По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, хлопок в шахте «Листвяжная» произошел во время пересменки, причины устанавливаются в рамках уголовного дела, сейчас в шахте спасателей нет.

«Они вышли на поверхность, выполнив свою задачу за день. Она заключалась в сокращении притока воздуха, изучении состояния металлоконструкций и взятии проб воздуха», – заявил Чуприян.

Ранее стало известно, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате взрыва погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека, тринадцати из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса. Позже в шахте нашли живого спасателя.

Напомним, что задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Однако во время спасательных работ звено горноспасателей перестало выходить на связь. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь. Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. В частности, задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Примечательно, что директор «Листвяжной» Сергей Махраков в 2021 году был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса. Депутат Госдумы Олег Морозов сказал газете ВЗГЛЯД, что причиной трагедии стал «пресловутый человеческий фактор», и озвучил первые выводы по ЧП.

После трагедии также завели дело о халатности против сотрудников Ростехнадзора. А прокуратура Кузбасса нашла нарушения на шести объектах. Жена погибшего на шахте «Листвяжная» рассказала о том, что за десять дней до трагедии на шахте произошел пожар. Шахтер рассказал, как горняки спасали друг друга после взрыва.