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В Общественной палате указали на социальную незащищенность шахтеров
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«Зачастую работники шахт и их родственники умалчивают о вопиющих случаях нарушений на производстве. Это вскрывает еще одну проблему, с которой необходимо бороться – социальную незащищенность», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова. Ранее в результате трагедии в шахте «Листвяжная» погибли более 50 человек.
«Мы все время говорим о социальной ответственности бизнеса и о соблюдении принципов экологического, социального и корпоративного управления). Это требует от предпринимателей не только соблюдения закона, выполнения обязательств перед работниками и соблюдения техники безопасности, но и еще многое сверх этого. Это касается как охраны труда, так и заботы об окружающей среде», – считает директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации», член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова.
«Но сейчас речь идет о нарушении элементарных норм техники безопасности руководством шахты, в результате чего погибли люди. Следствие должно детально разобраться в причинах аварии и принять соответствующие меры в отношении виновных. Их попустительство привело к ужасным для людей последствиям», – добавила она.
В то же время собеседница полагает, что вопрос о предотвращении повторения таких трагедий в будущем очень сложный. «Здесь нет единого рецепта. Но самое главное то, что ценой ошибки или недосмотра является человеческая жизнь, – пояснила она. – Более того, ужасно, что работники шахт и их родственники зачастую умалчивают о вопиющих случаях нарушений техники безопасности на производстве», – указала Тополева-Солдунова.
«Шахтеры же знали, что в «Листвяжной» не соблюдались условия труда и, наверняка, сообщали об этом начальству. Однако здесь сразу всплывает другая проблема – социальная незащищенность граждан этой профессии. Зачастую работа на шахте – это единственный способ заработка для них. Но, как мы видим, молчание или игнорирование проблем со стороны руководства обходится слишком дорого», – поделилась собеседница.
«Для помощи работникам в отстаивании их прав на производстве работают профсоюзы. Но, к сожалению, нередки случаи, когда и они не выполняют должным образом свою работу, вместо этого защищая интересы других участников системы», – подытожила Тополева-Солдунова.
В пятницу стало известно, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате взрыва погиб 51 человек (46 горняков и пятеро горноспасателей). На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека, тринадцати из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса. Позже на шахте нашли живого спасателя.
Напомним, что задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Однако во время спасательных работ звено горноспасателей перестало выходить на связь. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь. Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. В частности, задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Примечательно, что директор «Листвяжной» Сергей Махраков в 2021 году был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса.
После трагедии также завели дело о халатности против сотрудников Ростехнадзора. А прокуратура Кузбасса нашла нарушения на шести объектах и подтвердила многие жалобы горняков. Жена погибшего рассказала о том, что за десять дней до трагедии на шахте произошел пожар. Также известно о том, как горняки спасали друг друга после взрыва. В пресс-службе МЧС сообщили, что погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему в России не получается положить конец подобным трагедиям.
Житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на посетительниц кафе в Астрахани. За просьбу убрать ноги со стола, мужчина с приятелями жестоко избил женщин. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в пиццерии «7 пятниц» в Астрахани. Мужчина вместе с приятелями набросился на девушку, которая попросила его убрать ноги со стола. На опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что пострадавшую таскали за волосы, били ногами и бросали на пол. Позже досталось еще двум женщинам, передает «Фонтанка».
Как сообщили в региональном ГУ МВД, нападавшего мужчину задержали, им оказался 26-летний житель Дагестана. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».
Ранее в подмосковной Балашихе мужчина сделал замечание прохожему за непристойное поведение возле дома, после чего был избит друзьями нарушителя.
В Киеве участники митинга против подорожания коммуналки перессорились из-за языка
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Организаторы митинга против подорожания ЖКУ выступали на русском языке, что не понравилось некоторым протестующим, они пытались перекричать выступающих.
Акция началась у столичной госадминистрации и завершилась у стен Рады. Организаторы выступали по-русски, чем вызвали недовольство наиболее патриотично настроенных участников. Некоторые переходили на крик, но до рукоприкладства не дошло, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. При этом мэры ряда городов заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы.
Между тем по прошлогодним тарифам плата за услуги ЖКХ в Киеве составляла 1900 гривен (70 долларов) за двухкомнатную квартиру площадью 50 м. При этом минимальная пенсия на Украине с 1 декабря составит 2600 грн (96 долларов).
Ранее в России заявили об отсутствии планов возобновить поставки электроэнергии на Украину.
Экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
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В МЧС заявили о гибели всех оставшихся в шахте «Листвяжная»
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Горноспасатели и горняки, находившиеся в шахте «Листвяжная» с четверга, не могли выжить там при недостатке кислорода, заявил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда (ГУ МЧС региона) Юрий Ше.
«Вчера у нас тоже произошла трагедия – погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», – цитирует Ше ТАСС.
Между тем источник агентства сообщил, что число пострадавших возросло до 57 человек.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в больницы попали 11 спасателей.
«Один с черепно-мозговой травмой, 10 человек с отравлением, средней степени тяжести врачи ставят состояние, риска угрозы жизни не представляется», – сообщил глава региона.
Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.
Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.
Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
Источник в экстренных службах сообщал, что в трагедии, по предварительной оценке, погибли 52 человека.
Старообрядцы назвали время Бориса Годунова идеальным периодом русской истории
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«Для староверов эталоном правителя всегда был Борис Годунов – строитель, купец, предприниматель и созидатель. Это человек, который меньше всего воевал, по сравнению с другими царями и больше всего строил», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, по итогам круглого стола посвященного роли старообрядчества в российской и истории и современности.
«Историки и исследователи фольклора считают, что образ доброго купца, который отображен в русских сказках, появляется примерно в конце XVI века, во времена правления царя Бориса Годунова. И прообразом такого героя мог стать именно «царь-купец». В сказках может высмеиваться священник, даже царь, но купец или предприниматель, что интересно, как правило, сугубо положительный герой», – отметил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«Для староверов эталоном правителя всегда был Борис Годунов – строитель, купец, предприниматель и созидатель. Это человек, который меньше всего воевал, по сравнению с другими царями, и больше всего строил», – отметил Севастьянов.
«Если искать в русской истории некий золотой век, то его можно найти в последние годы правления царя Федора Иоанновича – сына Ивана Грозного, и первые годы правления Бориса Годунова», – согласился православный старообрядческий публицист Андрей Езеров.
«Кровавые времена опричнины уже ушли в прошлое. С другой стороны, крепостное право не было так распространено, как впоследствии. Земские соборы, появившиеся при Грозном, вошли в практику – и более того, царь Борис был избран на соборе, подобно выборным государям Речи Посполитой», – отметил Езеров.
«Страшное Смутное время – первая гражданская война в русской истории, была впереди, она началась в последние годы правления Годунова», – отметил собеседник. По завершении Смуты, Русское царство пережило церковный раскол, который разделил общество. Затем последовали реформы Петра I, которые закрепили уже социальный раскол на прозападную элиту и простой народ. Такое противостояние сохранялось на всем протяжении истории Российской империи, и в конечном итоге, привело к революции 1917 года, и к последовавшим за ней событиям, подчеркнул публицист. «Получается, что именно конец XVI века мы назовем как раз «золотым веком» русской истории», – подчеркнул Езеров.
В четверг на площадке газеты ВЗГЛЯД прошел круглый стол на тему «Старообрядчество вчера, сегодня, завтра. Старообрядчество в поисках будущего», с участием представителей староверческого сообщества и религиоведов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как президент Владимир Путин возвращает старообрядцам доверие к власти.
Меркель пригрозила России новыми санкциями из-за Украины
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Конфликт на Украине должен решаться путем диалога, агрессия по отношению к республике потребует дополнительных санкций, заявила и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель после переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.
«Как и в случае с Белоруссией, мы должны продемонстрировать европейское единство по вопросу, какие дополнительные санкции могут быть, если мы не увидим прогресса», – цитирует ее ТАСС. Меркель отметила, что «агрессия по отношению к суверенитету Украины имела бы большую цену».
Также она заявила, что хотела бы, будучи канцлером, принять участие еще в одной встрече в нормандском формате. По ее словам, «должна оставаться открытой дверь для диалога» с Россией по вопросу украинского урегулирования.
Ранее Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД.
Также она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой продвигать переговоры в нормандском формате ради выполнения Минских соглашений.
Меркель заявила о сохранении украинского транзита при вводе «Северного потока – 2»
Речь для Германии в вопросе «Северного потока – 2» идет не только об энергобезопасности, но и сохранении украинского транзита, заявила в ходе пресс-конференции врио канцлера Германии Ангела Меркель.
«Вы знаете, что мы выработали совместный документ с США, потому что речь для нас, как и для Польши, идет не только об энергобезопасности вообще, но и об Украине как стране-транзитере. За это Германия продолжит выступать», – цитирует Меркель РИА «Новости».
Проект предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против ввода в эксплуатацию объекта, а также Украина, которая боится потерять транзит.
В России не раз призывали прекратить упоминать газопровод в контексте политики. Проект в Москве считают выгодным не только для России, но и для Евросоюза.
Ранее сообщалось, что в России допустили срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией.
Артист балета опасается признания «Щелкунчика» и в России неполиткорректным спектаклем
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«Много-много лет ничего не было, а тут вдруг что-то нашли. Это абсолютная глупость, которую сложно комментировать», - сказал газете ВЗГЛЯД звезда российского балета, премьер Большого театра Денис Родькин, комментируя снятие с репертуара Берлинского государственного балета спектакль «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных танцев».
Берлинский государственный балет отказался в этом году от всех показов традиционного для зимних праздников балета «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных танцев». Исполняющая обязанности директора Кристиана Теобальд заявила, что спектакль необходимо «поместить в новый контекст, дать новое прочтение этому репертуару», поскольку некоторые сцены «придется объяснять» после показа.
«Постоянно продолжается одно и то же. Это бред. То есть много-много лет ничего не было, а тут вдруг что-то нашли. Наверное, через время еще что-то найдут, по всей видимости этому нет конца и края. Это абсолютная глупость, которую сложно комментировать», – говорит Родькин.
Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем ничего подобного не грозит российскому балету внутри страны. Однако он не исключает, что влияние тех, кому «подобный бред пришел в голову», может распространится впоследствии и на нас.
«Если это дойдет до России, то я, наверное, очень расстроюсь, потому что русский балет как был, так и останется лучшим в мире. А если что-то поменяют, то это уже будет какое-то разрушение», – считает собеседник.
Кроме того, премьер выразил надежду, что данная ситуация никак не скажется на выступлениях российских артистов на зарубежных гастролях. «Образно, как бы лондонские критики плохо не писали о русском балете, все равно импресарио приглашает, потому что понимает, что все билеты будут распроданы. То есть, в ближайшее время я не вижу проблем. И в Нью-Йорке постоянно хотят видеть русский балет, Большой театр, и в Лондоне, поэтому сомневаюсь, что в ближайшее время произойдет какой-то негатив в нашу сторону со стороны западных людей», – заключил Родькин.
Ранее СМИ сообщили, что в национальной балетной труппе Шотландии признали, что классический спектакль «Щелкунчик» якобы «содержит расистские и карикатурные художественные элементы». В свою очередь сенатор Алексей Пушков не понял, что такого «расистского» углядели руководители шотландского балета в постановке, отметив, что ни азиаты, ни арабы защищать их от «Щелкунчика», насколько известно, не просили. В четверг стало известно, что Королевский балет Великобритании в своей постановке «Щелкунчика» сократил число танцоров в арабском танце «Кофе» с четырех до двух из опасения, что в сцене могут усмотреть «оскорбительные намеки на гарем».
Стала известна дата оплаты Молдавией долга перед Газпромом
Средства на погашение текущего долга Молдавии перед Газпромом будут выделены 26 ноября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в интервью телеканалу «Эн-4».
«Президент Молдавии промульгирует поправки к закону [о бюджете] и завтра деньгу могут выделены для решения сложившейся ситуации. <...> В Газпроме проинформировали, что дали отсрочку до пятницы. Завтра будут сделаны необходимые переводы и все будет хорошо», – цитирует его ТАСС.
Спыну пояснил, что законопроект о выделении средств для погашения долга должна одобрить президент Молдавии Майя Санду.
Как прокомментировал на заседании парламента министр финансов Дмитрий Будянский, о вмешательстве правительства в ситуацию попросило ранее местное газораспределительное предприятие «Молдовагаз», которое столкнулось с трудностями из-за разницы во внутренних тарифах и стоимости импортируемого топлива в октябре.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов. Тем временем Газпром согласился с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну. В четверг парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому.
Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за штамма COVID-19 опаснее «дельты»
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Ботсване и Гонконге, в Южной Африке. В связи с этим было решено созвать чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, передает РИА «Новости».
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке. Эксперты из ЮАР не могут точно сказать, помогут ли современные вакцины от коронавируса или нет. Свежий штамм уже был выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штаммы имеют большие изменения в спайковом белке, в отличии от других штаммов COVID-19.
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Названа мощность газопровода «Пакистанский поток»
Мощность газопровода «Пакистанский поток» может составить 16 млрд кубометров в год, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
«Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода «Пакистанский поток»… с пропускной способностью до 16 млрд кубических метров газа в год», – передает его слова РИА «Новости».
Министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан в свою очередь назвал стоимость проекта.
«Пакистано-российский трубопровод «Пакистанский поток» – это ключевой проект, который будет стоить 3,5 млрд долларов, и это будет иметь огромное значение и для Пакистана, и для России с точки зрения инвестиций», – сказал он.
Газопровод «Пакистанский поток», первоначально носивший название «Север – Юг», должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тыс. километров.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как «Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии.
На Украине решили поменять пол монумента «Родина-мать»
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На сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с предложением сменить пол монументу «Родина-мать», поскольку «эта женщина выглядит достаточно мужеподобно».
Автор петиции Александр Артемов утверждает, что изменить пол статуи необходимо в рамках декоммунизации.
«Первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества», – говорится в тексте петиции на сайте горсовета столицы Украины.
Артемов предлагает превратить «Родину-мать» в статую архистратига Михаила.
«Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья», – пишет автор петиции.
Он также считает возможным сделать крылья подвижными, чтобы они колебались от ветра.
Петицию по состоянию на 9.45 мск 26 ноября подписали 11 человек.
Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая.
Россия и Сербия договорились о продлении поставок газа Белграду по 270 долларов
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Россия и Сербия договорились о цене газа на полгода – 270 долларов за тысячу кубометров, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
«Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров», – цитирует его РИА «Новости».
Вучич подчеркнул, что «Путин понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости. Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти шесть месяцев, а также о гибкости поставок, о которой я особенно просил президента Путина».
Сейчас Сербия получает газ по цене 270 долларов за тысячу кубических метров, контракт истекает в конце года.
Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного газа из России и найдут приемлемое решение.
Вучич во время встречи подарил Путину серебряную вазу и книги.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. Как сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.
Между тем в среду цена газа в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1080 долларов за тысячу кубометров.
Стало известно о задержаниях по делу об аварии на шахте «Листвяжная»
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На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области идут следственные действия, директор шахты, его первый заместитель и начальник участка задержаны в рамках уголовного дела о гибели 11 рабочих, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка», – приводит сообщение СК ТАСС.
Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение, и следствие будет ходатайствовать об их аресте.
«Сейчас идут следственные действия. Уже есть первые задержанные», – рассказал источник агентства. На месте происшествия продолжают работать следователи СК.
Между тем заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин сообщил, что причиной ЧП на шахте, по предварительным данным, стал взрыв метана.
«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», – сказал он.
Напомним, число пострадавших при задымлении в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 51.
Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. В шахте в этот момент находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.
Еще 35 человек остаются в шахте, местоположение их пока не установлено. Поисковые работы приостановили из-за опасной концентрации метана.
По поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.
Шахта принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в тройку крупнейших производителей угля в России.
СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых заявляет руководитель главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
«Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», – заявил Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1», передает ТАСС.
Вместе с тем он добавил, что «угроза, пока есть Россия, есть всегда».
«Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра – будем смотреть. Страна готовится. Украина наготове», – заключил он.
Ранее в интервью изданию Military Times Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Генерал МВД прокомментировал избиение женщин дагестанцем в кафе Астрахани
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Случаи хулиганства и избиений ежедневно происходят с участием всех национальностей, однако известно становится только о драках с участием кавказцев, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана.
В Астрахани в одной из пиццерий дагестанец и два его приятеля избили женщин за просьбу убрать ноги со стола. На опубликованном видео с камер наблюдения видно, как пострадавших таскают за волосы, кидают на пол и бьют ногами. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении, возбуждено уголовное дело.
«Случаи хулиганства и избиений происходят в различных регионах страны ежедневно, причем между представителями различных национальностей. Но когда в событиях принимают участие выходцы с Кавказа, они приобретают общественный резонанс. А все потому, что у граждан возникает ощущение, что данный человек не будет наказан соответствующим образом, как бы наказали представителей местных национальностей», – говорит Ворожцов.
Он поясняет, что нарушителям с Кавказа практически в любой ситуации, как правило, подтянут высокооплачиваемых адвокатов, за них заступятся диаспоры, проведут соответствующую работу с местными правоохранителями, окажут на них определенное давление, вследствие чего результат наказания не будет таким же, как у представителей других народностей (мордвины, чуваши, русские, якуты и другие).
«Поведение человека – это результат воспитания, традиций и понимания последствий. У себя, там, где он живет, этот человек никогда бы не поступил подобным образом, потому что прекрасно понимал бы, что будет наказан родственниками этих женщин. То есть он бы получил соответствующую социальную и физическую оценку своим действиям. Такое осуществляется только в условиях, когда человек чувствует свою безнаказанность», – считает собеседник.
Единственный вариант, который бы позволил избежать подобных ситуаций в будущем, продолжает специалист, это принцип нулевой терпимости, когда сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры будут реагировать на данные явления самым строгим образом, который соответствует закону.
«Второе, что могло бы улучшить ситуацию и предотвратить подобные случаи, это если сами граждане начнут понимать, что никакой разницы нет, кто по национальности участвовал в хулиганской драке или избиении, потому что они получат соответствующую правовую уголовную оценку», – заключил Ворожцов.
В начале ноября в Новых Ватутинках на отца с ребенком напали четверо незнакомцев и избили мужчину, в середине этого же месяца выходец с Кавказа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил молодого человека и девушку.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что одна из главных проблем этнической преступности – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем.