В Общественной палате указали на социальную незащищенность шахтеров

«Зачастую работники шахт и их родственники умалчивают о вопиющих случаях нарушений на производстве. Это вскрывает еще одну проблему, с которой необходимо бороться – социальную незащищенность», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова. Ранее в результате трагедии в шахте «Листвяжная» погибли более 50 человек.

«Мы все время говорим о социальной ответственности бизнеса и о соблюдении принципов экологического, социального и корпоративного управления). Это требует от предпринимателей не только соблюдения закона, выполнения обязательств перед работниками и соблюдения техники безопасности, но и еще многое сверх этого. Это касается как охраны труда, так и заботы об окружающей среде», – считает директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации», член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова.

«Но сейчас речь идет о нарушении элементарных норм техники безопасности руководством шахты, в результате чего погибли люди. Следствие должно детально разобраться в причинах аварии и принять соответствующие меры в отношении виновных. Их попустительство привело к ужасным для людей последствиям», – добавила она.

В то же время собеседница полагает, что вопрос о предотвращении повторения таких трагедий в будущем очень сложный. «Здесь нет единого рецепта. Но самое главное то, что ценой ошибки или недосмотра является человеческая жизнь, – пояснила она. – Более того, ужасно, что работники шахт и их родственники зачастую умалчивают о вопиющих случаях нарушений техники безопасности на производстве», – указала Тополева-Солдунова.

«Шахтеры же знали, что в «Листвяжной» не соблюдались условия труда и, наверняка, сообщали об этом начальству. Однако здесь сразу всплывает другая проблема – социальная незащищенность граждан этой профессии. Зачастую работа на шахте – это единственный способ заработка для них. Но, как мы видим, молчание или игнорирование проблем со стороны руководства обходится слишком дорого», – поделилась собеседница.

«Для помощи работникам в отстаивании их прав на производстве работают профсоюзы. Но, к сожалению, нередки случаи, когда и они не выполняют должным образом свою работу, вместо этого защищая интересы других участников системы», – подытожила Тополева-Солдунова.

В пятницу стало известно, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате взрыва погиб 51 человек (46 горняков и пятеро горноспасателей). На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека, тринадцати из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса. Позже на шахте нашли живого спасателя.

Напомним, что задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Однако во время спасательных работ звено горноспасателей перестало выходить на связь. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь. Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. В частности, задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Примечательно, что директор «Листвяжной» Сергей Махраков в 2021 году был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса.

После трагедии также завели дело о халатности против сотрудников Ростехнадзора. А прокуратура Кузбасса нашла нарушения на шести объектах и подтвердила многие жалобы горняков. Жена погибшего рассказала о том, что за десять дней до трагедии на шахте произошел пожар. Также известно о том, как горняки спасали друг друга после взрыва. В пресс-службе МЧС сообщили, что погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему в России не получается положить конец подобным трагедиям.