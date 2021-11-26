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Украинским фанатам запретили на матче в Риме вывешивать баннер про Луганск
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Болельщикам луганского футбольного клуба «Заря» запретили вывешивать на матче Лиги конференций с итальянской «Ромой» баннер с надписью «Луганск – это Украина», сообщил журналист Эндрю Тодос.
«Заря» в четверг в Риме проиграла «Роме» со счетом 0:4 и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
«Стюарды не разрешили баннер «Луганск – это Украина» в этот вечер, назвав его политическим», – передает РИА «Новости» сообщение Тодоса.
Ранее испанские футбольные фанаты назвали украинца Романа Зозулю фашистом и сорвали трансфер.
Эксперт: Германия отказалась от посредничества в «нормандском формате»
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«В документе есть намек на то, что Россия выступает в качестве «агрессора» по отношению к Украине, но там нет предложений о том, как с помощью «нормандского формата» и Минских соглашений урегулировать ситуацию в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя коалиционное соглашение будущего правительства ФРГ.
«Если рассматривать коалиционное соглашение в целом, то внешняя политика для нового правительства стоит чуть ли не на последнем месте. Кроме того, в отличие от остальных разделов, внешнеполитический раздел очень плохо проработан. Эта коалиция больше внимания уделяет внутренним проблемам и климатической повестке, нежели внешнеполитическим приоритетам», – отметил германский политолог Александр Рар.
«Это означает, что для будущего немецкого правительства вопросы внешней политики не будут самыми значимыми. Видимо, лидеры коалиции считают, что менять там особенно нечего, и решили в целом продолжать политику госпожи Меркель, ставя акцент на распространении либеральных ценностей, поддержке гражданского общества в других странах и на тесных связях с США», – рассказал политолог.
При этом эксперт обратил внимание на отдельные абзацы документа, в которых говорится о развитии отношений с Россией. «Учитывая, что этот документ будет действовать как минимум четыре года, то удивительно, как четко и конкретно написано об осуждении российской политики в отношении Украины, – заметил Рар. – В документе делается очень ясный намек на то, что Россия выступает в качестве «агрессора» в регионе и что Германия будет защищать территориальную целостность Украины».
«Кроме того, не обошлось без претензий в адрес Москвы по поводу воссоединения Крыма с Россией. Причем там нет предложений о том, как с помощью «нормандского формата» и Минских соглашений урегулировать ситуацию в Донбассе», – добавил политолог. По мнению Рара, эти положения – дань американцам, которые хотят видеть от нового правительства больше шагов в сторону поддержки Украины и жесткую позицию в отношении России.
«В документе явно заметен почерк «Зеленых», которые хотят всюду сеять либеральные ценности и в этом смысле выступают против России. При этом социал-демократы, видимо, настояли на вставке в текст дежурной фразы о конструктивном сотрудничестве с Москвой в таких сферах, как медицина, «зеленая» энергетика и климат, – предположил эксперт. – Однако если бы эти моменты были так же хорошо прописаны, как украинский вопрос или позиция Германии по Крыму, тогда можно было бы сказать о неком балансе. А так негативные элементы высказаны более четко и конкретно, а формы сотрудничества остались в тумане».
«Кроме того, в соглашении четко очерчена роль Германии относительно ситуации на Украине: она уже не посредник между конфликтующими сторонами и не гарант ранее достигнутых договоренностей, а защитница украинской позиции. Этот факт, безусловно, обрадует Киев. Однако в немецкой политике хотелось бы видеть больше прагматизма», – уточнил собеседник.
Рар также указал на отсутствие в соглашении упоминания о «Северном потоке – 2». «Это и хорошо. Это означает, что «Зеленые» не будут выступать за торможение проекта. Газопровод уже стал реальностью. Соответственно, этот вопрос снят с повестки дня нового правительства», – подытожил он.
В среду СДПГ, «Зеленые» и СвДП представили общественности результаты своих переговоров в виде нового коалиционного соглашения. Полный текст договора опубликован на портале Spiegel. Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц выразил надежду, что в ближайшее время депутаты каждой партии проголосуют за коалиционный договор.
Примечательно, что в соглашении не упомянут «Северный поток – 2». Отмечается, что будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».
Также в тексте документа отражено намерение новой коалиции ФРГ более тесно сотрудничать с Россией по глобальным вопросам. «Мы хотим теснее сотрудничать с Россией по вопросам будущего, например в вопросе поставок водорода, в здравоохранении, и при преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата и охрана окружающей среды», – сказано в тексте.
При этом три партии утверждают, что «решительно критикуют ограничения гражданских и демократических свобод и ожидают от российского правительства того, что оно предоставит гражданскому обществу беспрепятственный доступ к германским партнерам». Коалиция заявила о том, что «усилит поддержку» российского гражданского общества. Новый кабмин также выступил за частичную отмену виз с Россией для отдельных групп населения.
Помимо этого, коалиция выражает надежду на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и считает, что к ним нужно привлечь и Китай.
Ранее депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. Отметим, что «Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении «Северного потока – 2». Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
Напомним, в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). При этом политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД допустил срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией.
Житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на посетительниц кафе в Астрахани. За просьбу убрать ноги со стола, мужчина с приятелями жестоко избил женщин. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в пиццерии «7 пятниц» в Астрахани. Мужчина вместе с приятелями набросился на девушку, которая попросила его убрать ноги со стола. На опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что пострадавшую таскали за волосы, били ногами и бросали на пол. Позже досталось еще двум женщинам, передает «Фонтанка».
Как сообщили в региональном ГУ МВД, нападавшего мужчину задержали, им оказался 26-летний житель Дагестана. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».
Ранее в подмосковной Балашихе мужчина сделал замечание прохожему за непристойное поведение возле дома, после чего был избит друзьями нарушителя.
Захарова заявила о наступлении ВСУ в Донбассе
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Обстановка в зоне конфликта в Донбассе нагнетается, вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в ряде районов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Ситуация на Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу, в частности в Донбассе. «Горячие» головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Отчеты Специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка», – подчеркнула она.
Напомним, в четверг утром на район плотной многоквартирной застройки в Ясиноватой беспилотники ВСУ сбросили три самодельных взрывных устройства, два не взорвалось, а третье сдетонировало и уничтожило легковую машину. Никто из местных жителей не пострадал.
В России заявили об отсутствии планов возобновить поставки электроэнергии на Украину
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Россия не поставляет электроэнергию на Украину и не планирует поставки, сообщила член правления – врио руководителя блока трейдинга компании «Интер РАО» Александра Панина.
«В течение большей части этого года работало ограничение со стороны национального регулятора Украины на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами энергетического сообщества. Это конкретно касалось России и Белоруссии. В ноябре этого года это ограничение не работает. Российская Федерация не поставляет сейчас электроэнергию на Украину... Пока планов поставлять на Украину у «Интер РАО» нет», – цитирует РИА «Новости» Панину.
По ее словам, экспорт электроэнергии из России в следующем году будет выше многолетних значений.
Ранее экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В ДНР рассказали подробности об атаке украинских дронов на Ясиноватую
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«У ДНР нет эффективных способов обезопасить себя от атак украинских малых дронов, а повлиять на Украину в политическом поле Донбасс считает невозможным», – сказал военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский. Ранее украинские военные сбросили гранаты с беспилотников в центре Ясиноватой. Информацию об этом газете ВЗГЛЯД подтвердили в администрации города.
«Ясиноватую атаковали три квадрокоптера, каждый из которых сбросил на город по одному адаптированному под эти цели гранатометному выстрелу. Это нештатные боеприпасы», – сообщил командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский.
«К сожалению, у нас мало эффективных способов обезопасить население от подобных атак дронов украинской армии – ими применяется малая беспилотная авиация, невидимая для радарных установок. Их приближение можно определить или по звуку, или по сигналу управления. Наши специалисты радиоэлектронной разведки распознают сигнал и пытаются перехватить управление этими дронами. Но такое получается далеко не всегда, поэтому ВСУ чувствуют себя безнаказанно», – посетовал военный.
По его словам, единственное слабое место квадрокоптеров – это то, что они могут находиться в воздухе без нагрузки не более 40 минут, а с весом – гораздо меньше, поэтому они не могут улететь далеко от линии фронта.
«Мы не можем эвакуировать все населенные пункты, находящиеся недалеко от линии фронта, поэтому тут остается только пассивными предупредительными мерами стараться обезопасить гражданское население. Что касается безопасности личного состава, то мы требуем от них в ночное время находиться в укрытиях», – сказал собеседник.
«Какими способами повлиять на Украину, чтобы она не проводила подобные атаки, непонятно», – добавил военный. «Политическими методами точно не получится – даже российские власти пока не могут это сделать, а у нас тем более нет таких возможностей», – добавил Ходаковский.
В четверг утром на район плотной многоквартирной застройки в Ясиноватой беспилотники ВСУ сбросили три самодельных взрывных устройства, два не взорвалось, а третье сдетонировало и уничтожило легковую машину. Никто из местных жителей не пострадал.
«Мы передали все данные дипломатической службе ДНР, они уже будут принимать решение о том, чтобы донести информацию о произошедшем до международного сообщества», – сказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
«Официальных сообщений от ВСУ по этому поводу не было, да их обычно и не бывает. В течение семи лет нас атакуют регулярно, это образ нашей жизни. Но от ВСУ, как правило, никогда никаких комментариев не поступает», – добавил собеседник.
В прошлый понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
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В Киеве участники митинга против подорожания коммуналки перессорились из-за языка
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Организаторы митинга против подорожания ЖКУ выступали на русском языке, что не понравилось некоторым протестующим, они пытались перекричать выступающих.
Акция началась у столичной госадминистрации и завершилась у стен Рады. Организаторы выступали по-русски, чем вызвали недовольство наиболее патриотично настроенных участников. Некоторые переходили на крик, но до рукоприкладства не дошло, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. При этом мэры ряда городов заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы.
Между тем по прошлогодним тарифам плата за услуги ЖКХ в Киеве составляла 1900 гривен (70 долларов) за двухкомнатную квартиру площадью 50 м. При этом минимальная пенсия на Украине с 1 декабря составит 2600 грн (96 долларов).
Ранее в России заявили об отсутствии планов возобновить поставки электроэнергии на Украину.
Экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
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Меркель пригрозила России новыми санкциями из-за Украины
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Конфликт на Украине должен решаться путем диалога, агрессия по отношению к республике потребует дополнительных санкций, заявила и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель после переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.
«Как и в случае с Белоруссией, мы должны продемонстрировать европейское единство по вопросу, какие дополнительные санкции могут быть, если мы не увидим прогресса», – цитирует ее ТАСС. Меркель отметила, что «агрессия по отношению к суверенитету Украины имела бы большую цену».
Также она заявила, что хотела бы, будучи канцлером, принять участие еще в одной встрече в нормандском формате. По ее словам, «должна оставаться открытой дверь для диалога» с Россией по вопросу украинского урегулирования.
Ранее Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД.
Также она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой продвигать переговоры в нормандском формате ради выполнения Минских соглашений.
В МЧС заявили о гибели всех оставшихся в шахте «Листвяжная»
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Горноспасатели и горняки, находившиеся в шахте «Листвяжная» с четверга, не могли выжить там при недостатке кислорода, заявил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда (ГУ МЧС региона) Юрий Ше.
«Вчера у нас тоже произошла трагедия – погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», – цитирует Ше ТАСС.
Между тем источник агентства сообщил, что число пострадавших возросло до 57 человек.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в больницы попали 11 спасателей.
«Один с черепно-мозговой травмой, 10 человек с отравлением, средней степени тяжести врачи ставят состояние, риска угрозы жизни не представляется», – сообщил глава региона.
Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.
Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.
Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
Источник в экстренных службах сообщал, что в трагедии, по предварительной оценке, погибли 52 человека.
Меркель заявила о сохранении украинского транзита при вводе «Северного потока – 2»
Речь для Германии в вопросе «Северного потока – 2» идет не только об энергобезопасности, но и сохранении украинского транзита, заявила в ходе пресс-конференции врио канцлера Германии Ангела Меркель.
«Вы знаете, что мы выработали совместный документ с США, потому что речь для нас, как и для Польши, идет не только об энергобезопасности вообще, но и об Украине как стране-транзитере. За это Германия продолжит выступать», – цитирует Меркель РИА «Новости».
Проект предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против ввода в эксплуатацию объекта, а также Украина, которая боится потерять транзит.
В России не раз призывали прекратить упоминать газопровод в контексте политики. Проект в Москве считают выгодным не только для России, но и для Евросоюза.
Ранее сообщалось, что в России допустили срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией.
Старообрядцы назвали время Бориса Годунова идеальным периодом русской истории
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«Для староверов эталоном правителя всегда был Борис Годунов – строитель, купец, предприниматель и созидатель. Это человек, который меньше всего воевал, по сравнению с другими царями и больше всего строил», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, по итогам круглого стола посвященного роли старообрядчества в российской и истории и современности.
«Историки и исследователи фольклора считают, что образ доброго купца, который отображен в русских сказках, появляется примерно в конце XVI века, во времена правления царя Бориса Годунова. И прообразом такого героя мог стать именно «царь-купец». В сказках может высмеиваться священник, даже царь, но купец или предприниматель, что интересно, как правило, сугубо положительный герой», – отметил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«Для староверов эталоном правителя всегда был Борис Годунов – строитель, купец, предприниматель и созидатель. Это человек, который меньше всего воевал, по сравнению с другими царями, и больше всего строил», – отметил Севастьянов.
«Если искать в русской истории некий золотой век, то его можно найти в последние годы правления царя Федора Иоанновича – сына Ивана Грозного, и первые годы правления Бориса Годунова», – согласился православный старообрядческий публицист Андрей Езеров.
«Кровавые времена опричнины уже ушли в прошлое. С другой стороны, крепостное право не было так распространено, как впоследствии. Земские соборы, появившиеся при Грозном, вошли в практику – и более того, царь Борис был избран на соборе, подобно выборным государям Речи Посполитой», – отметил Езеров.
«Страшное Смутное время – первая гражданская война в русской истории, была впереди, она началась в последние годы правления Годунова», – отметил собеседник. По завершении Смуты, Русское царство пережило церковный раскол, который разделил общество. Затем последовали реформы Петра I, которые закрепили уже социальный раскол на прозападную элиту и простой народ. Такое противостояние сохранялось на всем протяжении истории Российской империи, и в конечном итоге, привело к революции 1917 года, и к последовавшим за ней событиям, подчеркнул публицист. «Получается, что именно конец XVI века мы назовем как раз «золотым веком» русской истории», – подчеркнул Езеров.
В четверг на площадке газеты ВЗГЛЯД прошел круглый стол на тему «Старообрядчество вчера, сегодня, завтра. Старообрядчество в поисках будущего», с участием представителей староверческого сообщества и религиоведов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как президент Владимир Путин возвращает старообрядцам доверие к власти.
Артист балета опасается признания «Щелкунчика» и в России неполиткорректным спектаклем
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«Много-много лет ничего не было, а тут вдруг что-то нашли. Это абсолютная глупость, которую сложно комментировать», - сказал газете ВЗГЛЯД звезда российского балета, премьер Большого театра Денис Родькин, комментируя снятие с репертуара Берлинского государственного балета спектакль «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных танцев».
Берлинский государственный балет отказался в этом году от всех показов традиционного для зимних праздников балета «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных танцев». Исполняющая обязанности директора Кристиана Теобальд заявила, что спектакль необходимо «поместить в новый контекст, дать новое прочтение этому репертуару», поскольку некоторые сцены «придется объяснять» после показа.
«Постоянно продолжается одно и то же. Это бред. То есть много-много лет ничего не было, а тут вдруг что-то нашли. Наверное, через время еще что-то найдут, по всей видимости этому нет конца и края. Это абсолютная глупость, которую сложно комментировать», – говорит Родькин.
Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем ничего подобного не грозит российскому балету внутри страны. Однако он не исключает, что влияние тех, кому «подобный бред пришел в голову», может распространится впоследствии и на нас.
«Если это дойдет до России, то я, наверное, очень расстроюсь, потому что русский балет как был, так и останется лучшим в мире. А если что-то поменяют, то это уже будет какое-то разрушение», – считает собеседник.
Кроме того, премьер выразил надежду, что данная ситуация никак не скажется на выступлениях российских артистов на зарубежных гастролях. «Образно, как бы лондонские критики плохо не писали о русском балете, все равно импресарио приглашает, потому что понимает, что все билеты будут распроданы. То есть, в ближайшее время я не вижу проблем. И в Нью-Йорке постоянно хотят видеть русский балет, Большой театр, и в Лондоне, поэтому сомневаюсь, что в ближайшее время произойдет какой-то негатив в нашу сторону со стороны западных людей», – заключил Родькин.
Ранее СМИ сообщили, что в национальной балетной труппе Шотландии признали, что классический спектакль «Щелкунчик» якобы «содержит расистские и карикатурные художественные элементы». В свою очередь сенатор Алексей Пушков не понял, что такого «расистского» углядели руководители шотландского балета в постановке, отметив, что ни азиаты, ни арабы защищать их от «Щелкунчика», насколько известно, не просили. В четверг стало известно, что Королевский балет Великобритании в своей постановке «Щелкунчика» сократил число танцоров в арабском танце «Кофе» с четырех до двух из опасения, что в сцене могут усмотреть «оскорбительные намеки на гарем».
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за штамма COVID-19 опаснее «дельты»
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Ботсване и Гонконге, в Южной Африке. В связи с этим было решено созвать чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, передает РИА «Новости».
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке. Эксперты из ЮАР не могут точно сказать, помогут ли современные вакцины от коронавируса или нет. Свежий штамм уже был выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штаммы имеют большие изменения в спайковом белке, в отличии от других штаммов COVID-19.
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В Берлине отменили классический балет «Щелкунчик» из-за неполиткорректных танцев
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Традиционный для зимних праздников балет «Щелкунчик» сняли с репертуара Берлинского государственного балета из-за «неполиткорректных танцев».
Вместо «Щелкунчика», действие которого происходит в канун Рождества, в Берлине покажут балет «Дон Кихот».
Балет «Щелкунчик» на сцене Государственного балета Берлина был поставлен в 2013 году российскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой, передает Deutsche Welle. Этот спектакль является реконструкцией оригинального балета 1892 года в постановке Мариуса Петипа для Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Артисты исполняли в постановке танцы различных народов мира, в частности, китайский и арабский танцы.
Причину отмены «Щелкунчика» объяснила исполняющая обязанности директора Берлинского государственного балета Кристиана Теобальд.
«Я убеждена, что мы должны поместить этого «Щелкунчика» в новый контекст, дать новое прочтение этому репертуару», – заявила она.
«Китайский танец показывает стереотипно семенящие шаги. В момент создания хореографии они не вызывали критических нареканий. Но сегодня мы должны это объяснить. Восточный танец с женщинами из гарема и солистом с коричневым макияжем на теле – это сегодня тоже нельзя выносить на сцену без объяснения. (…) В связи с актуальными дискуссиями о том, какой репертуар еще можно показывать в постколониальные времена, мы должны проверить, не будет ли сложностей с постановками в их первоначальной форме», – сказала Теобальд.
Ранее в национальной балетной труппе Шотландии признали, что «Щелкунчик» якобы «содержит расистские и карикатурные художественные элементы», передает телеграм-канал «ДТ»
со ссылкой на местные СМИ.
Труппа решила исключить некоторые элементы из арабского и китайского танцев. Планируется изменить персонажей, костюмы и хореографию ключевых сцен Страны сладостей.
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял национальную балетную труппу Шотландии, признавшую наличие расистских элементов в «Щелкунчике».
Россия и Сербия договорились о продлении поставок газа Белграду по 270 долларов
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Россия и Сербия договорились о цене газа на полгода – 270 долларов за тысячу кубометров, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
«Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров», – цитирует его РИА «Новости».
Вучич подчеркнул, что «Путин понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости. Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти шесть месяцев, а также о гибкости поставок, о которой я особенно просил президента Путина».
Сейчас Сербия получает газ по цене 270 долларов за тысячу кубических метров, контракт истекает в конце года.
Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного газа из России и найдут приемлемое решение.
Вучич во время встречи подарил Путину серебряную вазу и книги.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. Как сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.
Между тем в среду цена газа в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1080 долларов за тысячу кубометров.
Стала известна дата оплаты Молдавией долга перед Газпромом
Средства на погашение текущего долга Молдавии перед Газпромом будут выделены 26 ноября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в интервью телеканалу «Эн-4».
«Президент Молдавии промульгирует поправки к закону [о бюджете] и завтра деньгу могут выделены для решения сложившейся ситуации. <...> В Газпроме проинформировали, что дали отсрочку до пятницы. Завтра будут сделаны необходимые переводы и все будет хорошо», – цитирует его ТАСС.
Спыну пояснил, что законопроект о выделении средств для погашения долга должна одобрить президент Молдавии Майя Санду.
Как прокомментировал на заседании парламента министр финансов Дмитрий Будянский, о вмешательстве правительства в ситуацию попросило ранее местное газораспределительное предприятие «Молдовагаз», которое столкнулось с трудностями из-за разницы во внутренних тарифах и стоимости импортируемого топлива в октябре.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов. Тем временем Газпром согласился с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну. В четверг парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому.
Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.