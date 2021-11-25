В МИД назвали нелегитимными новые санкции США против «Северного потока – 2»

Новые американские санкции против газопровода «Северный поток – 2» нелегитимны и бьют по интересам союзников Вашингтона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Российская позиция остается неизменной: односторонние, антироссийские санкции – нелегитимны», – передает ее слова РИА «Новости».



«Они бьют не столько по нашим, сколько по интересам самих США, а в случае с «Серверным потоком – 2» – непосредственных союзников США – ЕС, Германия, как коллективно, так и индивидуально», – добавила Захарова.

Она подчеркнула, что новые санкции уже похожи на одержимость.

«Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с «Северным потоком – 2», выглядят как проявление уже настоящей одержимости. Ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию. Аргументы об исключительно коммерческом характере этого проекта, который действительно является чрезвычайно важным для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и в целом Евросоюза хорошо известны, мы их регулярно излагали», – сказала дипломат.

Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».

Кроме того, Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).

В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.