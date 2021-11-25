Гинцбург назвал число выпущенных в гражданских оборот в России доз «Спутника V»

Оскар Кучера ответил на открытое письмо врачей

Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался на тему письма российских врачей, адресованного противникам обязательной вакцинации. По его словам, авторы письма «попутали понятия» ради борьбы с коронавирусом.

«Проценко не хочет пригласить в свои красные зоны других врачей, пациенты которых умирают от онкозаболеваний, туберкулеза и прочего? Они решили нас позвать только в отделения с ковидом, забыв про все остальные болезни. Почему-то меня не заставляют прививаться от туберкулеза, хотя смертей больше, а от ковида заставляют, хотя я уже два раза переболел», – сказал актер «Ридусу».

Кучера добавил, что планирует написать более развернутый ответ на открытое письмо медиков. «Когда вам говорят: «Вы будете пельмени?», а вы отвечаете: «Нет, я ем только компот» – это что, значит, что вы отрицаете пельмени?»

Ранее российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса.

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