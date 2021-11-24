В ЕР рассказали о планах по модернизации отделений «Почты России» В бюджет вошли все инициативы из программы ЕР, составленной на основе предложений 1.5 млн граждан 24 ноября 2021, 19:18 В бюджете учтены все инициативы, включенные в народную программу «Единой России», в которую внесли свои предложения более чем 1,5 млн жителей страны, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он отметил, что Госдума поддержала поправку «Единой России» о выделении ежегодно 3 млрд рублей на ремонт общежитий вузов. Это решение позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов каждый год. Также не менее 100 вузов в субъектах РФ получат грантовую поддержку на проекты развития в рамках программы «Приоритет 2030». «Финансирование программ молодёжной занятости увеличится на 3 млрд рублей, более 7 млрд рублей выделено на обеспечение связью населенных пунктов от 100 до 500 человек в субъектах РФ», – приводятся слова депутата на сайте партии. В бюджете учтены все инициативы, включенные в народную программу «Единой России», в которую внесли свои предложения более чем 1,5 млн жителей страны, подчеркнул он. «Приоритетом бюджетной политики является увеличение финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, модернизацию системы здравоохранения, развитие науки и образования», – сказал Мажуга. Ранее Госдума в третьем чтении приняла проект федерального бюджета с социально значимыми поправками «Единой России». В нем предусмотрено финансирование основных направлений народной программы партии. Бюджет позволит выполнить все социальные обязательства государства и поручения президента, данные на Съезде партии. Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей.

В Госдуме выступили против запрета на упоминание национальности преступника в СМИ 22 ноября 2021, 11:06

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника. «У любого человека есть родители и национальность, а любая национальность связана с культурой поведения: в одних и тех же ситуациях представители разных культур поступают по-разному. Если бы человек в момент совершения преступления становился инкубаторским цыпленком, тогда подход, предлагаемый этим законопроектом, был бы справедлив. Но преступник до и после злодеяния остается тем же человеком. Поэтому эта инициатива содержательно неправильная», – пояснил депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин. Кроме того, по его словам, такой закон создаст проблемы для правоохранительных органов и для профилактики преступлений, в том числе с помощью СМИ, потому что силовики обязаны учитывать стереотипы поведения преступника, исходя в том числе из его культуры и национальности. «К примеру, ФБР имеет криминалистические данные по всем национальностям, вплоть до пуэрториканской преступности, которую они отличают от мексиканской. Внешне преступников не отличить, но они различаются по типу поведения. Данный законопроект – это способ дезорганизации работы правоохранительных органов. Можно предположить, что продвижение этого закона будет на руку этнической организованной преступности», – подчеркнул парламентарий. «Кроме того, в случае запрета указания национальности, в обществе цензурные этнонимы будут заменяться нецензурными. Уже сейчас некоторая часть общества вместо слова «кавказцы» использует слово «звери». Согласитесь, кавказцы – не звери, и они сами не хотят, чтоб их так называли», – добавил политик. Также, по мнению Делягина, внесенный законопроект подпадает под статью 282 Уголовного кодекса о разжигании межнациональной розни, поскольку в общественном сознании создается ощущение того, что преступники пытаются обеспечить себе меньшую опознаваемость. «Думаю, сейчас многие честные и хорошие люди участвуют в провокации, поддерживая этот документ, в силу своих эмоций. И им нужно раскрывать глаза на суть обсуждаемого законопроекта», – сказал депутат. На ваш взгляд Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении? Да

Нет

«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этот законопроект невыгоден как раз тем малым национальностям, которых традиционно подозревают в повышенной готовности к преступлениям. «Если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях. А если упоминать национальности всех нарушителей закона – от русских до цыган, то реальная картина, скорее всего, покажет отсутствие какой-либо напряженности по этому вопросу», – пояснил парламентарий. В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы, в том числе и на фоне того, что наше правительство выступает за все большее привлечение мигрантов. Мы видим, что уровень этнической преступности растет», – считает депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев. «Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил Журавлев. В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты. По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности». «В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», – говорится в сопутствующих документу материалах. Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса. «Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник. Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве. После него главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале случай в Новой Москве, написав, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются» до того, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро». В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Позднее Кадыров и Симоньян прекратили спор, который возник из-за слов о выходцах с Кавказа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуме оценили предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ 23 ноября 2021, 16:08 Текст: Елизавета Булкина

В вопросе об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) истина находится «где-то посередине», проверку знаний школьников необходимо проводить в нормальной форме, заявили член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Они отреагировали на заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о необходимости отменить ЕГЭ. Бессараб отметила, что «ЕГЭ – это испытание и для нервов молодежи, и для нервов их родителей», передает RT. «Вместе с тем нужно отметить, что благодаря ЕГЭ множество наших детей поступили в самые престижные вузы страны. Такая дорога была объективно для них закрыта, когда были обычные экзамены, и мы сняли многие вопросы коррумпированности», – пояснила депутат. В свою очередь председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что родительская общественность «давно говорит о том, что проверку знаний, экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ следует изменить как минимум». «Если ребенок вдруг ошибся, он может вообще перечеркнуть себе все будущее, не попасть в институт, в который он хочет. Само напряжение, которое создается вокруг ЕГЭ, совершенно ненормально. Безусловно, с этим нужно прощаться», – сказала она. По ее мнению, «никто не против принятия экзаменов в школе», но, как заявила общественница, они должны быть «в нормальной, человеческой форме, чтобы ребенок не заучивал только правильные ответы». Напомним, Бастрыкин считает, что ЕГЭ надо отменить, поскольку этот экзамен для школьников – словно пытка. Евгений Попов назвал цензурой запрет на упоминание национальности преступника в СМИ 22 ноября 2021, 14:10

Фото: popovrtr/Instagram

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Межнациональная рознь не характерна для российского общества, поэтому законодателям не нужно придумывать неестественные для нашей страны законопроекты, сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступников. «Мы с коллегами в парламенте внимательнейшим образом рассмотрим инициативу парламента Чечни. Естественно, мы видели и будем учитывать негативные отзывы на эту идею со стороны профессионального сообщества, большого количества уважаемых журналистов и Союза журналистов России», – сказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Евгений Попов. «С законодательной точки зрения этот законопроект невозможно принять без того, чтобы не осталось лакун и лазеек для его обхода. Эта идея не может быть выражена настолько четко и ясно, насколько это подобает для закона. Всегда будет оставаться возможность широких трактовок этой нормы. К примеру, в мире существует огромное количество этнических ОПГ с конкретным указанием национальностей, и как нам теперь их называть? Кроме того, как быть со случаями, когда преступление совершает иностранец, а не представитель одного из российских этносов?» – задался вопросом собеседник. С точки зрения освещения полноты события, если автор считает это необходимым, можно указывать государственную, национальную, гендерную и любую другую принадлежность, подчеркнул собеседник. «Мы живем в многонациональной стране, которой еще со времен СССР не характерны сложности на национальной почве, и не нужно придумывать неестественные для нашего общества законопроекты», – добавил Попов. По его словам, российские СМИ работают в четкой и регулируемой системе, которая не нуждается в корректировке. «В целом я не вижу в этой идее ничего, кроме ограничения свободы слова. Этот законопроект выглядит, как элемент цензуры, которая запрещена российским законодательством», – резюмировал парламентарий. На ваш взгляд Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении? Да

Нет

В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты. По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности». В то же время депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин считает, что подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов. «Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал в свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, «если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях». В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы. Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил член фракции ЛДПР Алексей Журавлев. Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса. Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутат: Критиковать или осуждать власти Татарстана за QR-коды на транспорте нельзя 22 ноября 2021, 16:45

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Ранее в республике имели место драки в общественном транспорте из-за проверок QR-кодов. «Требования иметь при себе QR-коды возникли не от хорошей жизни. К сожалению, Татарстан далеко не на первым месте по числу привитых. В этом плане решение ввести QR-коды на транспорте продиктовано необходимостью склонить население к вакцинации на фоне роста числа заболевших», – отметил депутат Госдумы от Республики Татарстан, первый зампред комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. «Решение было принято при отсутствии других работающих инструментов, и не было поспешным или необдуманным, – подчеркнул депутат. – Но, конечно, заранее можно было предугадать, что введение таких мер вызовет у части населения непонимание. Кроме того, как граждане, так и проверяющие могли в какой-то момент невежливо ответить или неправильно что-то истолковать». В любом случае, власти республики возьмут данную ситуацию на контроль и разберутся в причинах конфликтов, добавил собеседник. «Какой-то регион должен был взять на себя ответственность и стать первым по реализации таких мер. Поэтому критиковать или как-то осуждать власти Татарстана нельзя. Они же делают это не для ущемления прав граждан, а для их защиты, – считает депутат Гильмутдинов. – Более того, это уже привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет». В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком. Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут». По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции. В метро Казани также не пускают без QR-кода. «В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань». Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Проект бюджета России на 2022-2024 годы принят во втором чтении Госдумой 23 ноября 2021, 17:17 Текст: Кристина Цыцура

Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Третье чтении состоится 24 ноября. По инициативе «Единой России» дополнительно выделили 107 млрд рублей на поддержку семей с инвалидами и на приобретение для них жилья. «Значительные деньги дополнительно выделяются на региональное дорожное строительство – по 20 миллиардов рублей ежегодно», – цитирует первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова РИА «Новости». Отмечается, что были приняты поправки президента России Владимира Путина, касающиеся увеличения в 2022 году прожиточного минимума до 12 654 рублей и МРОТ до 13 890 рублей. Также одобрили поправки правительства о перераспределении 641,4 млрд рублей в 2022 году, 665,2 млрд – в 2023 году, 815,4 млрд – в 2024 году и поправки «Единой России» об увеличении расходов бюджета по нескольким направлениям. Допсредства выделят на закупку машин скорой помощи и школьных автобусов. «Все расходы бюджета объединены в главном - решении вопросов, связанных с национальными целями, поставленными президентом», – сказал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. На здравоохранение в 2022 году расходы увеличат на 22,8 млрд рублей, на образование – 92,5 млрд. Макаров отметил, что в 2022 году увеличат поддержку регионов, общая сумма составит 3 трлн 228 млрд. рублей. «Это беспрецедентно, такой поддержки регионы из федерального бюджета не получали никогда», – заявил он. Согласно тексту проекта федерального бюджета, расходы на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2022 году составят 1,015 трлн рублей, в 2023 году – 989,5 млрд, в 2024 году – около 1,007 трлн рублей и 499,7 млрд соответственно. На соцподдержку россиян в 2022 году потратят 2,217 трлн рублей, в 2023 году – 2,416 трлн, в 2014 году – 2,583 трлн. Первые два года бюджет в России будет профицитным. В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей. Толстой поблагодарил врачей за приглашение в «красную зону» 24 ноября 2021, 13:45 Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что понимает тяжесть ситуации с коронавирусом, и поблагодарил врачей за приглашение посетить «красную зону». «Хочу сказать большое спасибо врачам. За спасенные жизни, за их благородный труд, за исполнение врачебного долга на благо всех граждан. Знаю об этом не понаслышке – многие близкие, друзья и коллеги побывали за это время в больницах. Среди них и те, кто не вакцинировался, и те, кто сделал прививку», – написал он в своем Telegram-канале. Толстой поблагодарил медиков, которые подписали открытое письмо противникам вакцинации с приглашением посетить «красную зону». «Тяжесть ситуации понятна, страдания и смерть я тоже в своей жизни видел. Поэтому будем заниматься делом. Все вместе. Только так вирус мы сможем победить. А когда все будут здоровы, важно, чтобы не оставался неприятный осадок стыда за то, какими методами боролись», – отметил он. При этом вице-спикер объяснил свою позицию по вопросу вакцинации. Он добавил, что тема борьбы с вирусом – не только медицинская. «Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента В.В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным. Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей – прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш президент», – пояснил Толстой. «Победить вирус мы сможем только вместе, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы и сомнения, вызванные зачастую непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или не вакцинироваться. По-прежнему не решена проблема медицинских отводов, нет открытых данных о побочных эффектах, не создана система ответственности государства за возможные осложнения. Понятно, что прежде всего нужно спасать жизни людей. Но говорить при этом, что мол сами пусть платят за свое лечение те, кто не привился – это чистый и отвратительный социал-дарвинизм», – продолжил вице-спикер. Он добавил, что необходимо обсудить предлагаемые правительством меры по введению QR-кодов. «Тут нужен подробный анализ и вдумчивая дискуссия об эффективности подобных мер, а не поиски врагов и взаимные обвинения. Рад, что мою позицию разделяет большинство коллег в Думе, приглашаю к этому обсуждению и уважаемых главных врачей, если это не помешает им спасать больных», – заключил Толстой. Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза. Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев. Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса. Кузнецова рассказала о планах увеличения расходов на социальную политику 23 ноября 2021, 18:46 Статьями бюджета подтверждены все предложения, которые вошли в народную программу «Единой России». На социальную политику предполагается выделить более 18 трлн рублей, каждый год эта сумма будет увеличиваться, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция «Единой России»). «Ежегодно расходы будут увеличиваться. Если сравнивать 2021 и 2024 годы, то рост составит 13,5%», – приводятся ее слова на сайте ЕР. В документе заложено увеличение размера прожиточного минимума (в 2022 году он составит 13 793 рублей для трудоспособного населения), материнского капитала при рождении (усыновлении) второго, третьего и последующих детей (выплата вырастет до 665 тыс. руб.). «Приняты поправки, которые мы предлагали ранее – об увеличении расходов на жилье для людей с инвалидностью, вставших на очередь до 2005 года, о расширении финансирования проекта по долговременному уходу за инвалидами, людьми пожилого возраста», – отметила Кузнецова. По ее словам, еще остались направления, по которым нужно работать и дальше. «Социальный блок – это фундамент будущих решений, в самой чувствительной сфере: поддержка семей с детьми, пенсионеров, ветеранов, нуждающихся граждан. Поэтому нужно внимательно следить не только за тем, чтобы расширялась поддержка, но и как эти средства реализуются, как они помогают людям», – резюмировала парламентарий. Напомним, 23 ноября Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми поправками «Единой России». В нем предусмотрено финансирование основных направлений народной программы партии. Бюджет позволит выполнить все социальные обязательства государства и поручения Президента, данные на Съезде партии. Также в документе учтены поправки, инициированные Владимиром Путиным об увеличении размера МРОТ и прожиточного минимума. Ранее думский профильный комитет одобрил ко внесению в бюджет страны социально значимые поправки «Единой России». Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей. Комитет Госдумы поддержал поправку Путина об увеличении МРОТ 23 ноября 2021, 18:18 Текст: Алексей Дегтярев

Думский комитет по социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку президента России Владимира Путина об увеличении МРОТ с 1 января до 13 890 рублей. С 1 января 2022 года, согласно поправке, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается в размере 13 тыс. 890 рублей, в первом чтении проект закона предлагал увеличение до 13 тыс. 617 рублей, передает РИА «Новости». Согласно поправке, с 1 января 2022 года МРОТ устанавливается в размере 13 890 рублей. В первом чтении законопроект предлагал увеличение МРОТ до 13 617 рублей. Напомним, президент вносил в Госдуму поправки о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В ЕР объяснили цель поправки об увеличении финансирования НКО 23 ноября 2021, 17:40 Поправка «Единой России» к бюджету об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся, тысячи людей смогу получить помощь от некоммерческих организаций, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев. Поправки «Единой России» ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 годы предусматривают господдержку 42 социально ориентированных некоммерческих организаций в следующем году. Рост финансирования общественных организаций составит миллиард рублей по сравнению с той цифрой, которая предусматривалась трехлетним бюджетом на 2022 год. Кроме того, поправки восстанавливают финансирование, которое в прошлом году из-за пандемии было сокращено на 15%. Это позволит кратно увеличить количество людей, которые могут пройти реабилитацию, съездить на отдых или восстановить здоровье посредством необходимого лечения, говорится в сообщении на сайте ЕР. «За такими организациями – тысячи людей, которые помогают ветеранам, работают с детьми, защищают права, ведут большую патриотическую работу, сохраняют память. Через них идет большая адресная поддержка людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. При возможности будем стараться сделать так, чтобы дополнительные средства поступали в общественные организации. Но необходимо проконтролировать, чтобы каждый рубль, который уйдет в эти организации, дошел до людей», – отметил Бичаев. Поддержку за счет бюджета получат ветеранские общественные организации, которые занимаются реабилитацией ветеранов боевых действий и родных погибших военнослужащих, а также общероссийские общественные организации, которые еще не получали субсидии – «Бессмертный полк России», «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», «Российский Красный крест». Напомним, ранее думский профильный комитет одобрил ко внесению в бюджет страны социально значимые поправки «Единой России». Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В частности, на обеспечение жильем инвалидов партия предложила выделить дополнительно почти 7 млрд рублей, на программу долговременного ухода за пожилыми – почти 1,5 млрд рублей, еще 2,3 млрд рублей – на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, 3 млрд рублей – на поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%. Еще одна поправка позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов. На эти цели партия предлагает выделять 3 млрд рублей ежегодно. В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей. В Госдуме рассказали о преимуществах поправок ЕР к бюджету 23 ноября 2021, 12:28 Все поправки «Единой России» к бюджету взвешены, реальны и проработаны с правительством, при их разработке руководством к действию для фракции стала народная программа партии, отметила первый зампредседателя думского комитета по труду Елена Цунаева. Поправки «Единой России» касаются дополнительного выделения средств для обеспечения жильем граждан с ограниченными возможностями, на эти цели фракция предложила в два раза увеличить сумму – до 12 млрд рублей. Это даст возможность улучшить в ближайшие три года жилищные условия более 10 тыс. людей с инвалидностью, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Еще одна поправка касается системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Фракция предложила увеличить количество участников программы еще на семь регионов. Особое внимание Единая Россия уделяет занятости молодежи. Финансирование до 3 млрд позволит трудоустроить более 4 тыс. специалистов. И совершенно новая поправка, внесенная «Единой Россией», коснется капремонта студенческих общежитий», – сказала Цунаева. Напомним, ранее были одобрены ко внесению в бюджет страны социально значимые поправки «Единой России». Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В частности, на обеспечение жильем инвалидов партия предложила выделить дополнительно почти 7 млрд рублей, на программу долговременного ухода за пожилыми – почти 1,5 млрд рублей, еще 2,3 млрд рублей – на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, 3 млрд рублей – на поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%. Еще одна поправка позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов. На эти цели партия предлагает выделять 3 млрд рублей ежегодно. В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей. Госдума поддержала социально значимые поправки, выдвинутые партией «Единая Россия», ко второму чтению проекта бюджета. В ЕР поддержали открытое письмо медиков к антиваксерам 24 ноября 2021, 17:17 Депутат Госдумы от «Единой России» и врач, работавший с первого дня в «красной зоне» крупнейшего ковидгоспиталя в Рязанской области, Дмитрий Хубезов поддержал открытое письмо медиков, в котором они предлагают всем противникам вакцинации посетить «красную зону». «Для меня удивительно, когда люди сомневаются и препятствуют тому, что спасает жизни, а вакцинация действительно спасает. И кому в этой ситуации верить, как не врачам», – приводятся его слова на сайте ЕР. По его мнению, некоторые люди выступают против вакцинации, так как не видят ситуацию изнутри. «Те же, кто попал в «красную зону» и лежит в реанимации, сразу же меняют свое мнение на противоположное. Если увидеть, что там происходит, как болеют и страдают люди, то человек в здравом рассудке обязательно примет сторону врачей, которые подписали это письмо», – заключил Хубезов. Открытое письмо врачей – это голос тысяч медиков, которые спасают людей, выбиваясь из сил. И призыв проявить солидарность и ответственность, когда все общество столкнулось со смертельной опасностью, уверен замруководителя думской фракции «Единой России», замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. «Возможно, посмотрев в «красных» зонах на то, как люди страдают и бьются за каждый глоток воздуха, кто-то поймет, что тема вакцинации – это не про хайп, не про долгие хороводы и заигрывания с частью сомневающихся. Жизни людей не могут быть разменной монетой. Их надо защищать, убеждая прививаться», – подчеркнул Ревенко. Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза. Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев. Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно. Госдума одобрила во втором чтении законопроект об уточнении формы полиса ОМС 24 ноября 2021, 15:29 Текст: Елизавета Булкина

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила во втором чтении проект закона об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), который может быть представлен на бумажном носителе или записан на иной материальный носитель. В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект уточняет форму полиса ОМС, представляющую собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в их едином регистре при ведении персонифицированного учета сведений о них, а также вид предоставления полиса обязательного медицинского страхования, передает РИА «Новости». Также полис ОМС может быть представлен в виде документа на бумажном носителе, штрихового кода, а также может быть записан на иной материальный носитель, который предназначен для нанесения, хранения и передачи полиса.



Предусматривается возможность повсеместного перехода на «реестровую модель» при ведении учета застрахованных в сфере ОМС лиц с возможностью отказа от использования полиса обязательного медицинского страхования на бумажном носителе, пишут авторы законопроекта.



Таким образом, изменений сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям, полис будет появляться по факту права рождения или принятия гражданства. На физическом носителе он будет предоставляться по желанию застрахованного лица. Профильный комитет ГД по охране здоровья одобрил ряд поправок, согласно которым порядок подачи и формы заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации устанавливаются правилами ОМС. Россияне, которые не подали заявление о выборе страховой медицинской организации, считаются застрахованными в страховой медицинской организации, определенной территориальным фондом ОМС.



Также поправками уточняется, что сведения об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения представляются Федеральной налоговой службой в Федеральный фонд ОМС, а не в территориальные фонды ОМС. Ранее Минфин предложил дополнительно выделить 50 млрд руб. на поддержку системы ОМС. В ЕР заявили об увеличении расходов на социально значимые направления на 107 млрд рублей 24 ноября 2021, 13:36 По инициативе партии «Единая Россия» в 2022-2022 годах расходы на социально значимые направления увеличатся на 107 млрд рублей, заявила депутат Жанна Рябцева. «Не могу не отметить, что по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах в общей сложности вырастут на 107 млрд рублей. Регионы получат беспрецедентную финансовую поддержку», – написала она в Facebook. Рябцева отметила, что в бюджете отражены национальные цели, определенные президентом, а также реализация его посланий Федеральному Собранию в 2020 и 2021 годах и поручений, данных летом на Съезде «Единой России». «Конечно же и все предложения, включенные в Народную программу «Единой России» учтены в проекте главного финансового документа страны – это поддержка семей с детьми, защита наиболее уязвимых категорий граждан, модернизация системы здравоохранения, обновление парка школьных автобусов и «скорых» и капитальный ремонт школ», – добавила депутат. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция «Единой России») заявила, что статьями бюджета подтверждены все предложения, которые вошли в народную программу «Единой России». На социальную политику предполагается выделить более 18 трлн рублей, каждый год эта сумма будет увеличиваться. В ЕР рассказали о планах по модернизации отделений «Почты России» 24 ноября 2021, 18:42 По инициативе «Единой России» в следующем году начнется модернизация 632 отделений «Почты России» в регионах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания президента с членами правительства. Это один из пунктов народной программы «Единой России», с которой партия шла на выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. «Мы работаем с правительством, Минцифрой, «Почтой России» над подготовкой плана модернизации и правовым сопровождением проекта. Для страны это важнейший проект и один из пунктов народной программы партии. «Единая Россия» возьмет это на особый контроль», – приводятся его слова на сайте ЕР. «Единая Россия» возьмет программу на особый контроль – за каждым отделением закреплен депутат от партии, который будет нести личную ответственность за качественное и своевременное проведение работ. «Сделаем все, чтобы жители на селе почувствовали эффект от реализации этой программы как можно скорее, а задача была выполнена качественно и в срок», – отметил Турчак. Программа стартует уже практически через месяц, сообщил в свою очередь зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Отделения почты модернизируют в труднодоступных сельских территориях, населенных пунктах с численностью жителей менее 5 тыс. человек. «Зачастую они являются единственным местом получения гражданами необходимых услуг, а также товаров, лекарств, юридических уведомлений. В качестве пилотных выбраны удаленные территории – Приморского, Хабаровского краев, Республики Бурятия», – сказал он. По его словам, правительство уже приняло решение о выделении в этом году 5 млрд рублей на докапитализацию «Почты России». Что касается поручения президента со Съезда партии «Единая Россия», которое касалось расширения перечня услуг для граждан, предоставляемых «Почтой России», сегодня запущена работа по оказанию во всех отделениях почтовой связи госуслуг по принципу МФЦ. «Нет ограничений по торговле медицинскими изделиями – такими, как тонометры, тесты, бинты – всего 23 тыс. наименований. Также Почта получила разрешение на доставку безрецептурных препаратов. В течение месяца «Почтой России» и Минздравом будет подготовлена дорожная карта по организации продажи лекарств непосредственно в самих отделениях. Сейчас определяются территории, где есть ФАПы, чтоб не было дублирования, поскольку в ФАПах такая услуга уже предоставляется», – разъяснил Чернышенко, отметив, что правительством уже подготовлен соответствующий законопроект – в ближайшее время он будет внесен в Госдуму. Ни одно из почтовых отделений не должно быть забыто, подчеркнул Владимир Путин. «Социальная часть этого вопроса важна чрезвычайно для миллионов наших граждан, которые до других мест, где могли бы получить соответствующие услуги или даже товары, добраться не могут, им это очень сложно сделать, а почта есть везде. Об этом говорила «Единая Россия» в ходе предвыборной работы», – отметил президент. Напомним, развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». Предложение о расширении возможностей «Почты России» на селе президент поддержал на встрече с представителями партии 22 августа. 13 сентября Путин дал поручения по итогам второго этапа Съезда партии. В них, в частности, говорится, что Правительству необходимо предусмотреть средства на докапитализацию АО «Почта России» для модернизации сельских отделений до 2025 года, а также обеспечить расширение перечня оказываемых организацией услуг. Госдума утвердила бюджет России на 2022-2024 годы 24 ноября 2021, 18:20 Текст: Александра Юдина

Госдума приняла закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающий утверждение его основных характеристик на ближайший трехлетний период. За принятие бюджета проголосовало 306 депутатов, против – 70, один воздержался. В рамках второго чтения депутатами были поддержаны поправки президента, касающиеся финансового обеспечения его предложения об увеличении с 2022 года на 8,6% величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В результате величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения в следующем году вырастет до 12 654 рублей, для трудоспособного населения – до 13 793 рублей, пенсионеров – до 10 882 рублей, детей – до 12 274 рублей, а МРОТ – до 13 890 рублей, передает РИА «Новости». При формировании и утверждении бюджета правительство и Госдума исходили из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента Владимира Путина и решений, озвученных им в ходе посланий парламенту. Это касается адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведения углубленной диспансеризации, реализации программ медицинской реабилитации. Согласно принятому закону, доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 трлн рублей (18,8% ВВП), на 2023 год – 25,54 трлн (18% ВВП), на 2024 год – 25,83 трлн (17% ВВП); расходы – 23,69 трлн (17,8% ВВП), 25,24 трлн (17,8% ВВП) и 26,35 трлн (17,4% ВВП). Так, первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит составит 1,33 трлн рублей (1% ВВП), в 2023 году – 0,3 трлн (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей (0,3% ВВП). Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут являться госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается. При этом верхний предел внутреннего госдолга России на начало 2023 года законом определен в 20,8 трлн рублей, 2024 года – 23,5 трлн, 2025 года – 26,3 трлн, внешнего – 70,7 млрд долларов (58,5 млрд евро), 71,7 млрд долларов (58,8 млрд евро), 75,7 млрд долларов (61,5 млрд евро). А объем ФНБ на начало 2022 года прогнозируется на уровне 13,89 трлн рублей (10,4% ВВП); 2023 года – 16,48 трлн (11,6% ВВП); 2024 года – 20,1 трлн (13,3% ВВП). При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем ФНБ может увеличиться до 23,267 трлн рублей. Также уточняется, что бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 трлн рублей, на 2023 год – 141,881 трлн, на 2024 год – 151,513 трлн рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем (окончательном) чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Поправки внесены в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.