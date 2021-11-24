В ЕР рассказали о планах по модернизации отделений «Почты России»

По инициативе «Единой России» в следующем году начнется модернизация 632 отделений «Почты России» в регионах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания президента с членами правительства.

Это один из пунктов народной программы «Единой России», с которой партия шла на выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. «Мы работаем с правительством, Минцифрой, «Почтой России» над подготовкой плана модернизации и правовым сопровождением проекта. Для страны это важнейший проект и один из пунктов народной программы партии. «Единая Россия» возьмет это на особый контроль», – приводятся его слова на сайте ЕР.

«Единая Россия» возьмет программу на особый контроль – за каждым отделением закреплен депутат от партии, который будет нести личную ответственность за качественное и своевременное проведение работ.

«Сделаем все, чтобы жители на селе почувствовали эффект от реализации этой программы как можно скорее, а задача была выполнена качественно и в срок», – отметил Турчак.

Программа стартует уже практически через месяц, сообщил в свою очередь зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Отделения почты модернизируют в труднодоступных сельских территориях, населенных пунктах с численностью жителей менее 5 тыс. человек.

«Зачастую они являются единственным местом получения гражданами необходимых услуг, а также товаров, лекарств, юридических уведомлений. В качестве пилотных выбраны удаленные территории – Приморского, Хабаровского краев, Республики Бурятия», – сказал он.

По его словам, правительство уже приняло решение о выделении в этом году 5 млрд рублей на докапитализацию «Почты России».

Что касается поручения президента со Съезда партии «Единая Россия», которое касалось расширения перечня услуг для граждан, предоставляемых «Почтой России», сегодня запущена работа по оказанию во всех отделениях почтовой связи госуслуг по принципу МФЦ.

«Нет ограничений по торговле медицинскими изделиями – такими, как тонометры, тесты, бинты – всего 23 тыс. наименований. Также Почта получила разрешение на доставку безрецептурных препаратов. В течение месяца «Почтой России» и Минздравом будет подготовлена дорожная карта по организации продажи лекарств непосредственно в самих отделениях. Сейчас определяются территории, где есть ФАПы, чтоб не было дублирования, поскольку в ФАПах такая услуга уже предоставляется», – разъяснил Чернышенко, отметив, что правительством уже подготовлен соответствующий законопроект – в ближайшее время он будет внесен в Госдуму.

Ни одно из почтовых отделений не должно быть забыто, подчеркнул Владимир Путин.

«Социальная часть этого вопроса важна чрезвычайно для миллионов наших граждан, которые до других мест, где могли бы получить соответствующие услуги или даже товары, добраться не могут, им это очень сложно сделать, а почта есть везде. Об этом говорила «Единая Россия» в ходе предвыборной работы», – отметил президент.

Напомним, развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». Предложение о расширении возможностей «Почты России» на селе президент поддержал на встрече с представителями партии 22 августа.

13 сентября Путин дал поручения по итогам второго этапа Съезда партии. В них, в частности, говорится, что Правительству необходимо предусмотреть средства на докапитализацию АО «Почта России» для модернизации сельских отделений до 2025 года, а также обеспечить расширение перечня оказываемых организацией услуг.