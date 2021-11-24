Шойгу заявил о превращении службы в армии в «почетную обязанность»

Социологические исследования показывают, что в российских Вооруженных силах сложился здоровый социально-психологический климат, а в обществе службу в армии рассматривают как почетную обязанность, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Морально-политическое и психологическое состояние всех категорий военнослужащих оценивается как высокое», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По мнению министра, «объективной оценкой деятельности Вооруженных сил показывают социологические опросы и отношение к ним гражданского общества».

«Сегодня служба в армии для большинства молодых людей действительно стала почетной обязанностью. По данным соцопросов, более 90% граждан уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну, около 88% испытывают гордость за армию. Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии, свыше половины считают ее школой жизни», – сказал Шойгу.

Говоря о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных силах, он отметил, что «целенаправленная работа командиров и их заместителей позволила минимизировать количество преступлений и происшествий в армии и на флоте».

«Результаты социологических исследований показывают, что в воинских коллективах сложился здоровый социально-психологический климат, сформированы традиции дружбы и войскового товарищества. В целом военнослужащие уверены в своих сослуживцах и заявляют о доверительном характере межличностных отношений», – сказал Шойгу.

По его словам, нужно и дальше делать все возможное, чтобы сохранить в обществе позитивный образ военнослужащего.

«Сегодня определим меры по дальнейшему укреплению воинской дисциплины, поддержанию морально-психологического состояния войск на высоком уровне», – отметил министр обороны.

Между тем первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко рассказал, что Минздрав России планирует попробовать внедрение альтернативы военной службы для призывников, имеющих медицинское образование.

«Предлагаем ряд решений, которые будут востребованы на Дальнем Востоке, эти решения также предложили регионы. Это внедрение так называемого вахтового метода. Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке», – сказал Фисенко на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

Он уточнил, что кадровая проблема на Дальнем Востоке одна из основных в здравоохранении.

Напомним, 1 октября президент Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре граждан России на военную службу. Призыву подлежат 127500 человек.