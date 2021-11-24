В Госдуме заявили об увеличении расходов на социально значимые направления на 107 млрд рублей

Эксперт: Турецкие пропагандисты исказили историю гибели российского Су-24

«В фильме действия Турции описаны слишком уж деликатно. Наши кинематографисты сглаживают углы. А вот турецкие телевизионщики поступают наоборот – пытаются подорвать авторитет нашей страны», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Леонков. Так он оценил реакцию турецкого ТВ на фильм «Небо», посвященный истории катастрофы российского Су-24 в 2015 году.

«Фильм «Небо» – художественный, некоторые факты там изображены по-другому. Фамилии главных героев изменены. Но сюжет опирается на реальные события, которые произошли 24 ноября 2015 года в небе на границе Сирии и Турции. А произошла в тот день подготовленная провокация, в результате которой был сбит наш самолет Су-24 и погиб наш летчик, командир экипажа Олег Пешков», – напомнил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Ранее турецкий телеканал TRT в своем русскоязычном телеграм-канале опубликовал анонс фильма «Небо», в котором говорилось: «Картина рассказывает о событиях 24 ноября 2015 года, когда российский Су-24М нарушил границу Турции и после 10 предупреждений был сбит истребителями F16 ВВС Турции».

«Версия «с десятью предупреждениями» уже была опровергнута. Было расследование. Нашли того, кто стрелял. Вся достоверная информация уже озвучивалась. Так зачем теперь писать откровенные фейки?», – удивляется Леонков. По данным Минобороны России, Су-24 не покидал пределов воздушного пространства Сирии. В Анкаре же утверждали, что самолет пересек турецкую границу, напомнил эксперт. «Но даже сама турецкая сторона тогда утверждала, что Су-24 залетел в ее воздушное пространство на считанные секунды. Даже если допустить такую версию, за столь короткое время, конечно, чисто физически не могло прозвучать десять предупреждений, о которых пишет канал TRT», – говорит Леонков.

По его мнению, публикация подобных анонсов служит достаточным поводом для вмешательства Роскомнадзора. «Надо для начала хотя бы просто оштрафовать этот телеканал за искажение фактов. Это не мелочь. Анонс спровоцировал неоднозначную реакцию подписчиков канала, они бросились оставлять комментарии антироссийского содержания. Вообще антироссийская деятельность канала TRT не только этим случаем ограничивается. Там часто звучит антироссийская пропаганда», – поделился Леонков. «Запад тогда поддержал Турцию. Ее действия сначала были названы законными, но позднее России удалось доказать, что эта версия событий фальшива. И Турция тогда это признала и извинялась. И тут вдруг они снова повторяют то, что несколько лет назад уже было признано ложью», – напомнил Леонков.

«Русскоязычные сотрудники телеканала заново запускают старую легенду. Они дают понять, что, мол, русские сняли лживый пропагандистский фильм, приукрашивают свою роль в сирийском конфликте. Плохой заход, на самом деле. Если так пойдет, они эту тему будут развивать. Скажем, пройдутся еще раз по роли России в Сирии, – допустил военный эксперт. – Словом, такого рода вбросы лживой информации работают только на одну цель – подрыв авторитета России».

Как известно, версию о том, что турецкие диспетчеры успели 10 раз предупредить самолет прежде, чем по нему был открыт огонь, сразу после инцидента озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впрочем, ее сразу же опроверг штурман Су-24 Константин Мурахтин, которому удалось спастись. По словам российского офицера, никаких предупреждений с турецкой стороны не поступало и удар турецких ВВС сказался совершенно неожиданным.

Наблюдатели тогда же обратили внимание на то, что уже в первые минуты после катастрофы крупные турецкие новостные агентства обнародовали видеозаписи падения Су-24, снятые с различных ракурсов. Так, представители телеканала Haberturk заявили, что «случайно» сняли горящий самолет. «Эту съемку сделала наша команда. В провинции Хатай происходит очень много событий, особенно на границе, и там всегда есть наши операторы. Падение самолета они сняли случайно, просто заметили его и начали съемку», - сообщил РИА Новости представитель компании. Все это наводило на мысль о том, что нападение на Су-24 было заранее подготовлено.

Спустя полгода после инцидента в Турции началась публичная переоценка этой трагедии. В конце июня 2016 года Эрдоган принес извинения за гибель летчиков, а спустя месяц, уже после попытки путча, выступил с совершенно новой, более самокритичной для его страны трактовкой события. Он дал понять, что обстрелявшие российский самолет турецкие военные пилоты действовали по приказу будущих путчистов – с целью поссорить Россию и Турцию. «Два пилота, сбившие российский самолет, задержаны по делу о перевороте», - цитировало РИА Новости Эрдогана 20 июля 2016 года.

В ноябре того же года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Россию и заявил, что готов лично принести извинения Гелене Пешковой, вдове погибшего летчика, которому к тому времени уже было присвоено звание Героя России. Кроме того, по словам турецкого министра, Анкара была готова выплатить ей компенсацию.