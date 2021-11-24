Детский омбудсмен оценила внесение поправок в Трудовой кодекс

Включение судна ФРГ в список санкций США назвали «роковым сигналом»

Возможность внесения судна «Блю шип» (Blue Ship), участвовавшего в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», в санкционный список США «станет роковым сигналом», сообщили источники немецкого издания Handelsblatt в правительственных кругах в Вашингтоне.

По имеющейся у издания информации, судно «Блю шип» принадлежит созданному властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания специальному экологическому фонду, направленному в том числе на защиту интересов участников проекта «Северный поток – 2». При этом указывается, что в докладе для возможного введения санкций за работу над проектом «Северный поток – 2», предоставленном Конгрессу американским внешнеполитическим ведомством, данный фонд прямо не упоминается, но указывается, что судно принадлежит организации, связанной с «правительством Германии», передает ТАСС.

Представители германского бизнеса выразили озабоченность возможным внесением «Блю шип» в перечень американских санкций. «Если действительно будут введены новые санкции, это станет роковым сигналом», – приводит издание слова представителя крупной промышленной ассоциации ФРГ. Тем не менее, по ее словам, присутствует некий дух оптимизма, поскольку существует хорошее взаимодействие с правительством США. «Однако конфликт из-за вызывающего споры германо-российского газопровода может вновь свести на нет трансатлантическое сближение», – добавила она.

В то же время, как подчеркивает издание, экологический фонд подвергается критике со стороны противников трубопровода «Северный поток – 2». «Мы хотим, чтобы этот спор был решен европейскими властями в соответствии с европейским законодательством», – отметил представитель партии «Союз-90/Зеленые» и член Европарламента Рейнхард Бутикофер, добавив, что не стоит надеяться, на санкции со стороны США. Однако он утверждал, что «если власти Мекленбурга – Передней Померании помогут завершить проект трубопровода, то это станет серьезным нарушением соглашения, заключенного на тот момент канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом по «Северному потоку – 2».

Кроме того, как указывает издание, участие Мекленбурга – Передней Померании в проекте «Северный поток – 2» вызывает явное недовольство в Вашингтоне. «Отдельные члены администрации США внутри страны» настаивают на ужесточении санкций, поскольку «германская сторона, очевидно, не готова решительно противодействовать России», пишет издание.

Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Накануне минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров в связи с этим отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без», особенно это касается «Северного потока – 2». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.

Во вторник Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). Как пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен, в отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности. Блинкен не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».

Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».