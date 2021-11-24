В Москве простились с Ниной Руслановой

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24 ноября, среда | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром не получил платеж Молдавии
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Вы летите на гребне волны прогресса, уничтожая отставших классиков, Шекспира и Данте, переименовывая мам и пап в родителей номер один и номер два, умножая гендеры и прочее? Флаг вам в руки, а нам спешить некуда.
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Консенсус в медицинской науке – это всегда плод огромного количества компромиссов, традиций, политических интересов, коммерческих каких-то историй, чисто культурных предрассудков. Часто консенсус ко всеобщей пользе, но далеко не обязательно.
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Все разговоры про будущее обычно сводятся к довольно банальной футурологии. Все больше онлайна и удаленной работы, телемедицина, исчезновение национальных государств и все такое прочее. Мы решили говорить только о том русском будущем, которое мы сами хотим видеть для себя.
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Москве простились с Ниной Руслановой
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Прощание с актрисой и народной артисткой России Ниной Руслановой прошло в среду в Доме кино.
Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни, передает РИА «Новости».
Гроб был установлен в фойе Большого зала, вокруг него возложены венки, цветы, фотографии и награды актрисы. Проститься с Руслановой пришли близкие и коллеги. Актрису похоронят в среду на Троекуровском кладбище, передает ТАСС.
Русланова родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах «Короткие встречи», где ее партнером был Владимир Высоцкий, «Познавая белый свет», «Среди серых камней»; в многосерийных фильмах «Тени исчезают в полдень», «Цыган», телесериале «Мелочи жизни» и многих других.
Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий «Ника» (1988, 1990, 2005, 2011), «Золотой Орел» (2006), театральной премии «Чайка» (2000).
Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования дочери актрисы Нины Руслановой, отметив, что артистка покоряла зрителей самобытным талантом и достоинством.
На Украине начались веерные отключения электричества
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Веерные отключения электричества на Украине уже идут, несмотря на заверения властей страны, что они их не допустят и преодолеют энергетический кризис, сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егор Устинов.
«В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и все остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет – это полный абсурд», – передает ТАСС слова депутата со ссылкой на пресс-службу партии.
Устинов отметил, что из-за дефицита энергии приостанавливают электроснабжение, из-за чего объекты критической инфраструктуры вынуждены переходить на генераторы. Зампред призвал власти Украины ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и отопление, срочно заключить прямые контракты с поставщиками энергоносителей и оказать государственную поддержку угледобывающим предприятиям Украины. «Необходимые для этого законопроекты зарегистрированы в парламенте», – добавил он.
Напомним, в прошлый понедельник мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности веерных отключений электричества на Украине. Тогда же глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупреждал, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Включение судна ФРГ в список санкций США назвали «роковым сигналом»
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Возможность внесения судна «Блю шип» (Blue Ship), участвовавшего в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», в санкционный список США «станет роковым сигналом», сообщили источники немецкого издания Handelsblatt в правительственных кругах в Вашингтоне.
По имеющейся у издания информации, судно «Блю шип» принадлежит созданному властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания специальному экологическому фонду, направленному в том числе на защиту интересов участников проекта «Северный поток – 2». При этом указывается, что в докладе для возможного введения санкций за работу над проектом «Северный поток – 2», предоставленном Конгрессу американским внешнеполитическим ведомством, данный фонд прямо не упоминается, но указывается, что судно принадлежит организации, связанной с «правительством Германии», передает ТАСС.
Представители германского бизнеса выразили озабоченность возможным внесением «Блю шип» в перечень американских санкций. «Если действительно будут введены новые санкции, это станет роковым сигналом», – приводит издание слова представителя крупной промышленной ассоциации ФРГ. Тем не менее, по ее словам, присутствует некий дух оптимизма, поскольку существует хорошее взаимодействие с правительством США. «Однако конфликт из-за вызывающего споры германо-российского газопровода может вновь свести на нет трансатлантическое сближение», – добавила она.
В то же время, как подчеркивает издание, экологический фонд подвергается критике со стороны противников трубопровода «Северный поток – 2». «Мы хотим, чтобы этот спор был решен европейскими властями в соответствии с европейским законодательством», – отметил представитель партии «Союз-90/Зеленые» и член Европарламента Рейнхард Бутикофер, добавив, что не стоит надеяться, на санкции со стороны США. Однако он утверждал, что «если власти Мекленбурга – Передней Померании помогут завершить проект трубопровода, то это станет серьезным нарушением соглашения, заключенного на тот момент канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом по «Северному потоку – 2».
Кроме того, как указывает издание, участие Мекленбурга – Передней Померании в проекте «Северный поток – 2» вызывает явное недовольство в Вашингтоне. «Отдельные члены администрации США внутри страны» настаивают на ужесточении санкций, поскольку «германская сторона, очевидно, не готова решительно противодействовать России», пишет издание.
Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
Накануне минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров в связи с этим отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без», особенно это касается «Северного потока – 2». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Во вторник Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). Как пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен, в отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности. Блинкен не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
ФСБ установила украинского заказчика готовившегося массового убийства в школе Казани
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Обвиненного в подготовке массового убийства в Казани подростка к этому склонял некий житель Украины Ярослав Овсюк, сообщила ФСБ.
«Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram – некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Подросток планировал осуществить вооруженное нападение на образовательное учреждение в Казани, возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц.
По адресу проживания молодого человека изъяты пневматическая винтовка, средства связи, «содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое», и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Подростку всего 14 лет, пишет Telegram-канал Mash Iptash.
Мальчик состоит на учете в ПДН, он подписчик одного из каналов с мемами* о расстрелах. Ему написал один из администраторов канала с ником Белая роза с Украины. Администратор предложил ему 5 тыс. рублей за расстрел и скинул ему адрес тайника для этого.
Школьник решил взять деньги, но якобы планировал обмануть нанимателя и не выполнять свою часть уговора. При этом силовые структуры считают, что подросток все же планировал напасть на школу в футболке с надписью Hate (ненависть – англ.) с окровавленной белой розой.
Он на выходных взял друга и пошел забирать футболку вместе с приятелем, но на месте их ждали сотрудники ФСБ.
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.
Эксперт: США устраивают контролируемые вспышки заболеваний в республиках бывшего СССР
«На текущий момент на территории Центральной Азии действуют три крупных биолабораторных комплекса, контролируемых США», – заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Там собираются для вывоза в США материалы биологических исследований советского периода, а также проводятся контролируемые вспышки заболеваний.
«Это Центральная референс-лаборатория в Алматы на базе Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Министерства здравоохранения Республики Казахстан, лаборатория в Жамбылской области Казахстана, а также лаборатория в Ташкенте на базе Института вирусологии», - сообщил Мендкович в Бишкеке в рамках международной конференции «Биологические лаборатории США: угрозы Евразийскому пространству в Центральноазиатском регионе», пишет «Ридус».
По словам главы Евразийского аналитического клуба, все эти лаборатории имеют третий уровень биозащиты, построены на деньги Пентагона, и в их работе на постоянной основе участвуют офицеры армии США, а также центра медицины ВМС США, которые во многом и отвечают за зарубежные биологические исследования. Руководит данными разработками Агентство по предотвращению угроз Департамента обороны США, которое отвечает за разработку и изучение оружия массового поражения – биологического, химического и ядерного.
«Львиная доля разработок этих лабораторий связана со сбором и вывозом в США материалов биологических исследований, которые велись на территории Центральной Азии в советский период, а также произведением контролируемых вспышек заболеваний, пока преимущественно направленных на домашних животных», – отметил Мендкович.
Участники конференции также отметили, что в данный момент в Кордайском районе Казахстана по заказу Министерства обороны США ведется строительство еще одной биолаборатории с высшим уровнем опасности, аналогичной лаборатории в китайском городе Ухань, где якобы проводились эксперименты с вирусом COVID-19. Строительство должно завершиться к 2025 году. Отмечается, что США пытались открыть еще одну лабораторию в самом центре Бишкека еще в 2009 году, но местные жители смогли в ходе массовых акций протеста заставить руководство страны отказаться от этого проекта.
Ранее зампредседателя Следственного комитета России Александр Федоров заявил, что бесконтрольное расширение сети американских биологических лабораторий по периметру российских границ вызывает озабоченность у Москвы и мирового сообщества.
База США в Сирии подверглась ракетной атаке
Американскую базу Харраб-эль-Джейр в сирийской провинции Хасеке обстреляли, по объекту выстрелили минимум пятью ракетами.
Снаряды выпустили по военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр, передает ТАСС со ссылкой на сирийское информационное агентство САНА.
Информации о пострадавших или о материальном ущербе не поступало.
После обстрела над базой начали кружить вертолеты, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов боевиков в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама погибли четверо сирийских военнослужащих.
Тбилиси заявил о невозможности использования Сухумского аэропорта
В Тбилиси во вторник заявили о невозможности возвращения в эксплуатацию неработающего с 1993 года Сухумского международного аэропорта, к разминированию которого приступили военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Подтверждаем прежнюю позицию – сертификат на выполнение международных полетов Сухумскому аэропорту нами выдан не будет», – заявили газете ВЗГЛЯД в Главном управлении гражданской авиации Грузии.
Там также отметили, что «Сухумскому аэропорту не будет выдан код Международной организацией гражданской авиации, что обязательно для выполнения полетов».
В Грузии уверены, что авиакомпании будут воздерживаться от полетов в этот аэропорт, если он заработает, так как в этом случае они нарушат международное право, а также грузинский Закон об оккупации, дозволяющий контакты с Абхазией и Южной Осетией только с согласия Тбилиси. В ином случае эти авиакомпании не смогут оперировать на международном авиационном рынке и выполнять полеты в Грузию.
Расположенный в 18 км от города Сухумский аэропорт был построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Он не работает после грузино-абхазской войны 1992–1993 годов. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 млн рублей.
Во вторник стало известно, что российские саперы решили разминировать закрытый с 1993 года аэропорт Сухума.
Депутат Госдумы: У Бастрыкина есть основания требовать отмены ЕГЭ
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То, что об этой проблеме заговорил глава Следственного комитета, может быть продиктовано тем, что ему поступает большое количество писем, документов, которые могут быть связаны с трагическими историями, рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Яна Лантратова, комментируя призыв главы СК Александра Бастрыкина отменить в школах ЕГЭ, назвав его «пыткой для молодежи».
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению, член СПЧ, координатор федерального проекта «Защита детей» Яна Лантратова («Справедливая Россия») заявила, что поддерживает призыв главы Следственного комитета Александра Бастрыкина отказаться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). «В программе нашей партии об этом говорилось. Еще в прошлом созыве наши депутаты вносили инициативы, направленные против ЕГЭ», – говорит депутат.
Лантратова отмечает несколько проблем ЕГЭ: «Такой вариант экзамена вырабатывает у школьников навыки заучивания вместо навыков обучения. Кроме того, родители вынуждены платить за репетиторов. Порой их требуется несколько. Получается, у кого есть чем платить, тот обеспечивает детям возможность сдать хорошо, а у кого нет – извините», – сетует собеседница.
Депутат отмечает и стрессогеность ЕГЭ: «Родители нам рассказывали, мол, был умный, спокойный ребенок, все было хорошо, но в один момент не сдал экзамен – и сломался, все пошло под откос. Более того, вызванный подготовкой к ЕГЭ стресс приводит порой даже к самоубийствам. В Казани 16-летний мальчик покончил с собой как раз по этой причине. Подобный случай был и в Петербурге, только там уже из-за Основного госэкзамена (ОГЭ)», – перечисляет Лантратова.
То, что об этой проблеме заговорил глава Следственного комитета, в сферу деятельности которого вопросы образования формально не входят, может быть продиктовано как раз тем, что ему поступает большое количество писем, документов, которые могут быть связаны с такими историями, как в Казани или Петербурге, допускает Лантратова. «Не берусь судить о причинах такого заявления Александра Бастрыкина, но тема серьезная, и ее надо обсуждать. Нужно ввести добровольность ЕГЭ, чтобы была также и возможность сдавать традиционный экзамен, – убеждена депутат. – Мы понимаем, что резко взять и отменить ЕГЭ не получится. Выстроена целая система, и она уже устоялась. Но эту историю точно нужно менять».
Председатель СК Александр Бастрыкин во вторник призвал упразднить в российских школах систему ЕГЭ. «Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи», – признал Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».
Лавров назвал вопиющими санкции против «Северного потока – 2»
Страны Запада во главе с США применяют санкции по поводу и без, особенно это касается газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Понятно, что мы работаем в очень непростых условиях, и вызовы, и риски многогранны. И приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами, политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример – это то, что творят с «Северным потоком – 2», – передает его слова РИА «Новости».
По словам министра, страны понимают нарастающие капризы Запада. «Все больше стран начинают понимать необходимость создавать страховочную сетку, создавать системы, которые не будут ставить их в зависимость от капризов, ненадежности, недоговороспособности наших западных коллег», – передает слова Лаврова ТАСС.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможные новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» являются незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США.
Вирусолог не исключил «самоудушения» COVID-19
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«Испанка» три года заражала жителей всего мира, а затем исчезла. При этом какого-то эффективного против нее средства создано не было, болезнь сама пришла и ушла, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
В России с 6 ноября сохраняется динамика снижения числа новых заболеваний COVID-19. По данным на 23 ноября, в стране выявлено 33,9 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что является минимальным значением с 24 октября.
«Волна заболеваемости сначала поднимается, а потом опускается, и опускаться будет еще достаточно длительное время. Поэтому о прохождении этой волны говорить пока нельзя. Но то, что мы, по-видимому, прошли пик – это уже достаточно очевидно. Хотя если ориентироваться на прошлый год, то пик пришелся на первую декаду декабря, а затем уже началось снижение. В тот раз оно было очень длительным, практически до середины июня», – говорит Чепурнов.
Он напоминает, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция – сезонное заболевание, пик предыдущей волны пришелся на середину лета, поэтому окончание последнего подъема может наступить не скоро.
«Поскольку защитные меры, вакцинация по большей части игнорировались населением, то они здесь ни при чем. Данное снижение заболеваемости – это просто такое естественное свойство. В Японии, например, произошел слом, там варианты «дельта» вытеснили все другие штаммы, поскольку они обладают «самоудушением». Может быть, и нас такое счастье посетит, а может быть, этого и не случится в ближайшие годы», – рассуждает вирусолог.
«Самоудушение» вируса – достаточно частое явление, продолжает специалист, приводя в пример испанский грипп («испанку»), который в течение трех лет заражал жителей всего мира, а затем исчез. При этом какого-то эффективного средства против нее создано не было, болезнь сама пришла и ушла.
«Сейчас можно предположить два варианта развития событий. Первый – произойдет некое генетическое самоудушение вируса, что было бы самым оптимальным вариантом. Второй – нам предстоит длительное сотрудничество с коронавирусом, хотим мы этого или не хотим», – полагает Чепурнов.
Есть и третий вариант развития событий, когда человечество создаст вакцины нового поколения, которые, возможно, смогут справиться с пандемией, считает собеседник. Но в противном случае удастся хотя бы минимизировать потери, поскольку уже сегодня показано, что существующие вакцины снижают тяжесть заболевания и смертность от него в десять раз, что является огромным достижением.
Накануне, 22 ноября, в стране зафиксировали 35 681 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев заболевания сократилось на 1685.
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Фотография советского солдата до и после войны поразила американцев
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Пользователей американской соцсети Reddit поразило сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева до и после Великой Отечественной войны.
Соответствующие комментарии появились под публикацией с названием «War changes you». На первом снимке Кобытев запечатлен до начала войны, а на втором – уже после нее, передает РИА «Новости».
Пользователи обратили внимание на большое количество морщин у вернувшегося с войны мужчины, а также на его изменившийся взгляд.
«Перемена в глазах просто пугающая», – признался BuckFuddy82.
«В фильме «Иди и смотри» тоже запечатлен этот эффект», – вспомнил Ligecockn.
«Постарел всего за четыре года с 19 до 45 лет», – отметил doogie8888888.
«Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте», – уверен Meme-Man-Dan.
«Взгляд на две тысячи ярдов (несфокусированный взгляд у солдат, перенесших боевую психическую травму)», – описал увиденное CmosChipReddit.
«Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война – это ужасно», – подчеркнул Reasonable_Motor8490.
«Еще и недоедание. Лицо изможденное и глаза запали, отсюда такой взгляд», – выразил мнение wWao.
На Украине призвали Запад ввести против России «адские» санкции
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Запад ввести «адские» санкции против Москвы в случае начала боевых действий с Киевом.
Украинский дипломат выразил мнение, что президент России Владимир Путин якобы «поймал кураж» после достижения нескольких внешнеполитических побед. По его мнению, по этой причине Москва якобы может прибегнуть к «масштабным провокациям» в отношении Киева. Однако, как считает Климкин, США и ЕС «работают на опережение» и готовят ответные меры, передает РИА «Новости».
«Адские санкции или не адские – для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают», – сказал бывший глава МИД Украины. При этом, по словам Климкина, вопрос поставок вооружения на Украину решат на онлайн-встрече российского лидера с американским коллегой Джо Байденом.
Напомним, в августе в МИДе заявляли, что опасность отключения России от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИДе заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИДе подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
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Бастрыкин обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков через интернет
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Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) занимается продажей наркотиков через интернет.
«Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодежи. А мы сидим абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и [говорим о том, что] права человека нарушать нельзя», – заявил Бастрыкин в своем выступлении на совместной конференции юрфака МГУ и МГЮА.
Ранее лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков, что грозит штрафом до 1,5 млн рублей.
Напомним, против Моргенштерна уже возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family.
В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.
Позже полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения.
Светлану Светличную положили в психиатрическую клинику
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Актрису Светлану Светличную доставили в специализированную клинику из-за поражения сосудов головного мозга, ранее она попала в нейрохирургию.
Артистка встревожила близких людей изменениями в поведении и эмоциональном состоянии. Находясь в больнице из-за проблем с сердцем, Светличная то становилась неожиданной агрессивной, то опасалась за свою жизнь. Медики приняли решение перевести телезвезду в профильную клинику, передает 5tv.ru со ссылкой на собственный источник.
По словам внучки актрисы Марии Ивашовой, звезда «Бриллиантовой руки» почувствовала себя плохо на фоне недавнего скандала с ее исчезновением. Артистку положили в нейрохирургическую реанимацию.
Напомним, скандал разразился, когда Светличная не выходит на связь с 21 октября. Друг артистки актер Иван Николаев рассказал, что Светличная переехала ближе к родственникам, а не пропала, и не желает общаться со СМИ.
Позже она появилась в эфире одного из каналов на шоу, где призналась, что с ней случилась маленькая неприятность, и она поссорилась с родственниками.
Львовский журналист заявил о начале «грандиозного шухера» для Зеленского
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Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского и назвал его заявления о «российской угрозе» лукавством.
Ранее националисты развернули в центре Киева баннер с обвинениями во лжи в адрес президента. Дроздов назвал эту акцию предупреждением и «меткой» для главы государства.
«Уличили (Зеленского) во лжи, которая попахивает государственной изменой», – передает РИА «Новости» слова Дроздова.
Дроздов также предположил, что регулярно звучащие в Киеве заявления о «российской угрозе» могут быть связаны с попытками отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.
«Как государственная измена замаячила <...> – так сразу «Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля». Эти дешевые трюки с подменой понятий <...> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Бастрыкин потребовал отменить ЕГЭ, назвав его «пыткой для молодежи»
Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что ЕГЭ надо отменить, поскольку этот экзамен для школьников – словно пытка.
«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи», – передает РИА «Новости» слова Бастрыкина на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».
Ранее Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета.
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