Аксенов поддержал идею пригласить президента Болгарии в Крым

Эксперт: Молдавия не способна оплатить даже месяц поставок газа

«До сих пор Россия была готова идти на ценовые уступки Молдавии. У Кишинева есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то не будет его и у Приднестровья», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Так он прокомментировал заявление Газпрома о возможном прекращении поставок газа Молдавии из-за задержки платежа.

«Если речь идет о текущем платеже Молдавии Газпрому, возникает вопрос – Кишинев не может заплатить даже за один месяц? Тогда сложно считать Молдавию страной, которая самостоятельна хоть в каких-то действиях. Как вообще можно заключать какой-то контракт с государством, если в любой момент оно может заявить: «Мы платить не будем, так как считаем соглашение неправильным»?», – отметил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Надо признать, что для небогатой Молдавии с ее уровнем платежеспособности, указанная в договоре с Газпромом стоимость – 450 долларов за 1 тысячу кубометров достаточно высока, отметил Митрахович. «Но во-первых, у них всегда денег не очень много. Во-вторых, они привыкли в последнее время, что можно накапливать долг, а поставки все равно продолжаются. И, по всей видимости, решили поставить на вооружение, на поток подобный подход. Зачем платить, если можно не платить? Если работает такой механизм», – отметил собеседник.

До сих пор Россия была готова идти на ценовые уступки молдавской стороне, и вполне возможно, пойдет и в будущем, полагает Митрахович. «Сейчас все-таки отопительный сезон. Кроме того, у Молдавии есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то не будет его и у Приднестровья, и у живущих там людей с российскими паспортами, – указал эксперт. – Для России это проблема, но у нее есть контраргумент. Приднестровская ГРЭС снабжает электричеством, в том числе, те территории, которые подконтрольны Кишиневу».

Собеседник прогнозирует, что в этот раз молдавская сторона заплатит за поставленный Россией газ. «Но это не избавит нас от необходимости в очередной раз выяснять: 450 долларов за 1 тысячу «кубов» для Молдавии – это приемлемая или неприемлемая цена? Я думаю, нас ждет еще несколько переговоров с Молдавией, они будут говорить, что цена за газ для них все равно высокая», – полагает Митрахович. При этом указанная цена существенно ниже, чем стоимость тысячи «кубов» природного газа на европейской бирже, подчеркнул эксперт. Он также отметил – если бы Молдавия покупала газ у Польши, Румынии или Украины, то он обошелся бы ей существенно дороже 450 долларов.

В понедельник вечером представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что через 48 часов компания прекратит поставлять в Молдавию газ, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. «Платежа нет», – констатировал Куприянов и добавил, что российская сторона уведомила молдавских партнеров о последствиях. Чуть позже глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что молдавская сторона уже получила уведомление от Газпрома о возможном прекращении поставок газа, и работает над проблемой погашения задолженности. Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

Президент Молдавии Майя Санду ранее благодарила США за помощь в газовой истории, а премьер республики Наталья Гаврилица обвиняла Газпром в «жестокой игре» - за то, что компания «заключила контракт с Кишиневом в трудную для него минуту на очень приличных для Молдавии условиях и дал ей газ на зиму», напомнил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Учитывая поведение Кишинева, вполне закономерен ответ Газпрома – у компании есть не только юридическое, но и полное моральное право на такую реакцию, подчеркнул российский парламентарий.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.

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