Лавров заявил об отсутствии побочных эффектов от «Спутника V»

Миллионы людей в России и за рубежом привились вакциной «Спутник V» от COVID-19 и никаких побочных эффектов нет, сказал глава МИД Сергей Лавров на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

«Если брать «Спутник», то президент приводил цифры, если брать российских граждан и за рубежом, уже 120 млн человек привились. И никаких побочных эффектов никто, слава Богу, не наблюдает», – цитирует его РИА «Новости».

Лавров добавил, что Россия будет активно поддерживать вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов с другими странами.

«(Уже началось) движение в пользу того... чтобы, не дожидаясь завершения всех бюрократических... легалистских процедур, поддерживать... взаимное признание не вакцин, а сертификатов о вакцинировании – это работает. Вот Венгрия приняла такое решение, на подходе у нас целый ряд государств», – рассказал министр.

Ранее Словения возобновила выдачу виз всех типов россиянам с 19 ноября: въезжать в страну можно с прививкой вакциной «Спутник V», либо по ПЦР-тесту, соблюдать карантин не нужно.