Кремль спросили о выдаче справок об антителах бессимптомно переболевшим COVID

В Кремле нет позиции по вопросу возможного внесения в перечень услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) выдачи справок о наличии антител бессимптомно переболевшим коронавирусом россиянам для получения QR-кода, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет позиции в Кремле, это нужно спрашивать в штабе правительства», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, возможно ли внесение в список услуг по ОМС выдачи справок о наличии антител для QR-кода бессимптомно переболевшим COVID-19.

«Если смотреть на динамику цифр по ковиду за эти дни, то, действительно определенная динамика в сторону понижения есть. Наверное, всем понятно, что, скорее всего, впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидает, вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев. Я уж не знаю, у нас третья, у них – четвертая, или у них пятая, у нас – четвертая», – сказал Песков.

«Но то, что волны идут одна за другой – это объективно, и мы видим, что все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами – это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации», – добавил Песков.

Он подчеркнул, что все страны мира «прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять уровень вакцинации».

Ранее сообщалось, что комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, которые дублируют QR-коды, начали работать на Камчатке.