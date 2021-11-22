В Санкт-Петербурге стартовал просветительский марафон «Искусство ПоЗнания»

В музее современного искусства Эрарта начал свою работу марафон в сфере культуры «Искусство ПоЗнания». Мероприятие организовано Российским обществом «Знание» в партнерстве с Российским военно-историческим обществом. В течение трех дней ведущие эксперты со всей страны будут обсуждать важные темы культурной и исторической повестки.

Мероприятие открыл генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, который поблагодарил Санкт-Петербург и его жителей за гостеприимство: культурная столица не в первый раз становится площадкой для проектов «Знания» и всегда поддерживает инициативы общества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«На протяжении трех дней мы поговорим о множестве очень важных и увлекательных тем, таких как кинематограф, литература, архитектура, оперное искусство – обо всем том, что формирует среду, в которой мы развиваемся. Но прежде, чем мы начнем, я бы хотел напомнить об очень важном принципе, которого придерживается Российское общество «Знание», принципе открытого и живого диалога. Нам бы хотелось, чтобы деятели искусства и культуры смогли услышать голос аудитории и получить обратную связь. И чтобы у всех слушателей и зрителей была возможность открыто и без стеснения задавать вопросы и высказывать свое мнение. Уверен, что в таком формате эти три дня дадут очень много новой пищи для размышления и создадут импульсы к изучению богатой истории и культуры нашей страны», – отметил Древаль.

С приветственным словом также выступил помощник президента РФ, заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание», председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Очень приятно открывать сегодня этот марафон в Санкт-Петербурге, городе поразительной культуры, истории и знания. В городе, который всегда, со времен своего основания, считался символом продвинутости, нового знания, технологий и поворота истории в будущее. Хотел бы объявить о большой акции, будем считать, что она начнется сегодня. Мы ее организуем совместно с обществом «Знание», РВИО, Росмолодежью и фондом «Россия – Моя история». Это Всероссийский конкурс лучших художественных работ, посвященных 350-летию Петра I», – сказал Мединский.

Конкурс проводится Российским обществом «Знание», Российским военно-историческим обществом и Федеральным агентством по делам молодежи. Участвовать в нем смогут молодые деятели искусств до 28 лет по семи номинациям — литература, скульптура, реставрация произведений искусства, видео и другие. Итоги конкурса подведут к середине 2022 года, победители будут премированы и получат возможности для экспонирования своих работ.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что федеральные просветительские марафоны пользуются популярностью у молодежи.

«Миллионные просмотры в интернете подтверждают колоссальный запрос на саморазвитие. Символично, что новый проект общества «Знание» проходит в Санкт-Петербурге, где бережно сохраняется наследие мастеров искусств, а в выдающейся архитектуре отражается история нашей страны. В рамках марафона его участники расскажут об идеях, влиявших на искусство, современных прорывных решениях в сфере культуры, фильмах и книгах, сюжеты которых заряжают энергией и созиданием и вдохновляют на познание безграничного мира. Для молодежи это отличная возможность пообщаться с настоящими героями нашего времени, талантливыми представителями творческих отраслей. Желаю всем отличного настроения, интересных дискуссий и новых свершений», — приветствовала участников Ольга Любимова.

На форум съехались руководители многих ведущих музеев и театров страны, ученые, телеведущие, выдающиеся деятели искусств, представители государственных и общественных структур и предприниматели в культурной сфере.

Марафон проходит при поддержке Санкт-Петербургского международного культурного форума и Лектория «Достоевский».