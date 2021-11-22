Россиянам объяснили новые правила въезда на Кубу

Туристам из России, желающим отдохнуть на Кубе, объяснили правила въезда в страну, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь путешественники должны будут заполнить электронную анкету D'Viajeros за 72 часа до вылета, но не позднее чем за 12 часов до него. Также необходимо получить QR-код, передает телеканал «360».

В анкету входят паспортные данные пассажира, его контакты, будущее место проживания на Кубе, сведения о багаже и аэровокзале прилета и информация о наличии симптомов коронавируса за последние 15 дней, отраженных в медицинском документе (сертификате о вакцинации или ПЦР-тесте).

Заполнение такой анкеты необходимо в том числе и на несовершеннолетних путешественников. После ее заполнения турист получает код на электронную почту, который нужно сохранить и держать при себе.

Также в АТОР уточнили, что бумажные анкеты будут принимать только до 2022 года, а с 1 января такой вариант упразднят.

Власти Кубы отменили ПЦР-тестирование для всех привитых туристов. Вместо этого им необходимо будет предоставить международный сертификат о вакцинации признанным в республике препаратом. Любая российская вакцина входит в этот перечень.

Ранее более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.

Напомним, 6 июля Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что результаты тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на Кубе.