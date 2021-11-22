Названы сроки начала серийного выпуска модернизированного вертолета Ми-26Т2В

Разрешение на серийное производство самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В будет получено до конца этого года, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» Андрей Богинский.

«Сейчас находимся в завершающей стадии получения литеры «О1» по базовой версии вертолета, осталось не так много полетов для завершения летных испытаний Ми-26Т2В. Мы ожидаем, что до конца года мы эти полеты сделаем и получим литеру «О1». Первые поставки в российские войска вертолетов Ми-26Т2В мы уже осуществили», – цитирует ТАСС Богинского.

По его словам, перспективный ударный вертолет будет опционально пилотируемым и подключенным к общему информационному полю.

«Машина будущего, в первую очередь, должна быть опционально пилотируемой: и беспилотный, и пилотируемый вариант. Второе – это, конечно, информационное взаимодействие между различными летательными аппаратами (пилотируемыми, беспилотными), наземными пунктами управления. Также это универсальность применения того или иного вооружения, которое можно вешать на разные типы летательных аппаратов, то есть унификация вооружения», – сказал он.

Глава холдинга отметил, что внешние формы перспективных вертолетов также могут значительно отличаться от привычных нам сегодня. «С точки зрения форм, как это будет выглядеть, – это вопрос пока открытый. Когда финализируются требования, можно будет говорить, с помощью чего эти требования будут выполняться», – сказал Богинский.

Напомним, в декабре 2019 года Богинский рассказал, что холдинг «Вертолеты России» и Минобороны начали госиспытания тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.