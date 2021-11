Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 22 ноября 2021, 06:15 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и сильная гололедица ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в столице будет от нуля до минус 2 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов. Ветер западный, северо-западный, 3–5 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба. В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов, передает ТАСС.

Кремль предостерег Запад от сотворения новой беды в Донбассе 21 ноября 2021, 14:57

Западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1». «Этого нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», – передает его слова РИА «Новости». Песков отметил, что поведение Вашингтона «нелогично и неприлично». Он призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». По словам представителя Кремля, Киев добивается очередной попытки найти силовое решение конфликта в Донбассе. «Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше», – отметил Песков. Он добавил, что подобные попытки являются «душераздирающим зрелищем», поскольку они повлекут за собой «самые серьезные последствия». При этом российские власти видят выход из этой ситуации: для этого НАТО необходимо прекратить провокации у границ. Ранее CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину. Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы. Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада. Умер актер сериала «Воронины» Михаил Зубов 21 ноября 2021, 17:45

Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни, сообщила руководитель «КиноЛицея» Елена Володина. «Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» – написала она на странице в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти артиста не уточняется. Зубов родился 29 сентября 1979 года. Окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Известность он получил благодаря ролям в сериалах «Воронины», «Лихач», «Капкан для монстра», «Ищейка», «Спасская». Роснано заявило о накопленном «непропорциональном долге» 21 ноября 2021, 11:57

Компания «Роснано» заявила, что хочет «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга». Вопрос о реструктуризации бизнеса обсуждался на встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций. «На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», – говорится в сообщении на сайте Роснано. В компании отметили, что планируют продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами. Издание «Коммерсант» напомнило, что с 19 ноября Мосбиржа приостановила торги девятью выпусками облигаций Роснано, общий объем их выпусков составляет 71,6 млрд рублей. АО «Роснано» - российская компания, создана в 2011 году. Целью компании является содействие реализации государственной политики по развитию наноиндустрии с помощью инвестиций в высокотехнологичные проекты. Основные направления инвестирования: ядерная медицина и медицинское приборостроение, инновационная нанобиофармацевтика, наноэлектроника и фотоника, нанопокрытия и модификация поверхности, новые материалы, возобновляемая энергетика и энергоэффективность. С момента создания в 2008 году и до декабря 2020 года компанию возглавлял Анатолий Чубайс. Песков назвал учения НАТО в Черном море «душераздирающим зрелищем» 21 ноября 2021, 14:21

Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». «Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот, чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот, чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия», – пояснил Песков, передает РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки. Кроме того, в четверг командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей. 8 ноября корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями. Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море. Литва отреагировала на понижение уровня дипотношений с Китаем 21 ноября 2021, 13:08 Текст: Елизавета Булкина

Вильнюс сожалеет о решении КНР понизить уровень дипломатических отношений между странами, сообщили в МИД Литвы. «Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать [в Вильнюс своего] посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного», – передает сообщение ведомства ТАСС. «Литва еще раз подтверждает приверженность принципу «одного Китая», но одновременно заявляет о том, что имеет право развивать сотрудничество с Тайванем, принимать у себя и учреждать недипломатические представительства для практического осуществления этих связей, как поступают многие другие страны», – добавили в МИД Литвы. Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов. Российские экологи призвали Финляндию закрыть АЭС «Ловииса» 21 ноября 2021, 13:41

Российские экологические организации, среди которых Социально-экологический союз, «Друзья Балтики» и российское отделение Гринпис, призывают компанию Fortum не продлевать срок эксплуатации атомной станции в городе Ловииса еще на тридцать лет, поскольку это представляет серьезную угрозу для окружающей среды. «К настоящему моменту АЭС устарела и морально, и физически. В соответствии с первоначальными планами был установлен срок эксплуатации в 30 лет, энергоблоки должны быть выведены из эксплуатации в 2007 и 2010 годах соответственно. Но этого не случилось. Вместо того, чтобы заняться выводом из эксплуатации, собственник АЭС, финская энергетическая компания Fortum, продолжила эксплуатацию ядерно и радиационно опасных энергоблоков сверх установленных разработчиками сроков. Более того, с целью повышения своей прибыли, тепловая мощность старых реакторов несколько раз повышалась, это привело к повышению нагрузки на значимые для безопасности элементы конструкции, к сокращению заложенных в проекте резервов и запасов по ряду важных параметров», – цитирует обращение экологов Yle. Защитники природы выступают против продления срока эксплуатации первого и второго блоков АЭС до 2047 и 2050 года соответственно. Решение по этому вопросу пока что не принято. Компания Fortum направила министерству труда и экономического развития доклад о влиянии на окружающую среду различных вариантов дальнейших решений по станции. В основном рассматривается два сценария: дальнейшее использование или закрытие АЭС. Ожидается, что ведомство даст собственную оценку докладу в январе следующего года. На его основе Fortum примет решение о дальнейшей судьбе атомной станции. Экологи называют главной причиной беспокойства концентрацию радиоактивного изотопа цезия-137 в почве и в воде Балтийского моря, что связывается с наличием двух крупных атомных электростанций по обе стороны Финского залива. «Мы считаем, что риски от продолжения эксплуатации старой и опасной АЭС «Ловииса» велики, и потенциальный ущерб в случае весьма вероятной аварии превышает блага и прибыль, которую может получить компания Fortum от производства и продажи электроэнергии. Мы призываем компанию Fortum отказаться от планов по продлению сроков эксплуатации АЭС «Ловииса» и направить усилия на подготовку к выводу из эксплуатации энергоблоков этой АЭС. Мы призываем правительство и парламент Финляндии трезво оценивать риски и угрозы, к которым неизбежно приведет продолжение эксплуатации морально и физически устаревшей АЭС и предпринять необходимые меры для недопущения подобной деятельности, опасной как для Финляндии, так и для ее соседей, в том числе России», – призывают российские экологи. АЭС «Ловииса» расположена на острове Хястхолмен в 15 км юго-восточнее города Ловииса. Принадлежит государственному концерну Fortum. Станция имеет два энергоблока с советскими водо-водяными реакторами ВВЭР-440/213 номинальной электрической мощностью 440 МВт. Первый реактор начал работу в феврале 1977 года, второй – в ноябре 1980 года. В результате модернизации 1997–2002 годов мощность каждого реактора была поднята с первоначальных 440 МВт до 488 МВт, а в 2010-е годы – и до 510 МВт. В 2017–2018 годах была проведена еще одна модернизация: мощность обоих реакторов была увеличена до 531 МВт. В 2017 году АЭС «Ловииса» произвела более 10% от общего потребления электроэнергии Финляндии. В России по аналогичному проекту ВВЭР-440/В-213 построена Кольская АЭС. Утвержден новый порядок выплаты пенсий 21 ноября 2021, 08:20

Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. И независимо от характера ЧС: федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Необходимо лишь написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР), сообщила «Парламентская газета». Также россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что один из главных пунктов новых правил – освобождение от удержаний из пенсий признанных банкротами пожилых людей, сообщила изданию. По ее словам, это особенно актуально в связи с тем, что пожилые люди все чаще берут кредиты и микрокредиты под влиянием мошенников или рекламы. «Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться держания. В случае признания пенсионера банкротом, эти держания должны будут немедленно прекратить», – рассказала он. В свою очередь, пенсию умершего теперь смогут получить его наследники. Для этого также надо только подать заявление в ПФР. Ранее бюджетный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Предложение будет рассмотрено на заседании 23 ноября. Коллеги Гаркалина заявили об отсутствии у умершего актера прививки от ковида 21 ноября 2021, 18:59

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что несмотря на информацию в СМИ о том, что скончавшийся в возрасте 67 лет актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса, на самом деле у него якобы не было ни одной прививки. «Он был непривитый», – написала она в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина. Когда ей написали, что информацию о вакцинации подтвердила дочь Гаркалина, Гузеева заявила, что якобы «это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», сообщает «Московский комсомолец». Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД, Лариса Гузеева отказалась уточнить информацию об отсуствии прививки у Валерия Гаркалина. Продюсер Евгений Фридлянд в другом споре в Facebook написал, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», сообщает «Комсомольская правда». Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября. Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция. Врач-пульмонолог объяснил, что народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19. В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак». Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания. Украинская разведка назвала срок вторжения России 21 ноября 2021, 16:25

Россия готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, Россия сосредоточила 92 тыс. военных у границ Украины. «Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег», – приводит слова Буданова Military Times. По мнению Буданова, нападение будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через Белоруссию. При этом он отметил, что Россия якобы уже сейчас проводит операции, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине и подрыв ее способности к борьбе. «Они хотят спровоцировать беспорядки посредством протестов и митингов, которые покажут, что люди выступают против правительства», – заявил он. Буданов заявил, что нападение России на Украину состоится в конце января – начале февраля 2022 года. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину. Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину. Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы. Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса. Глава МИД Франции назвал Россию «невыносимым соседом» 21 ноября 2021, 15:56

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в эфире RTL, что Россия бывает «порой невыносимым соседом», но с ней необходимо сохранять диалог ради общих интересов. «Россия – прежде всего сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а Россия не высказала своего намерения «переезжать». Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо общих интересов... Поэтому в любом случае надо продолжать разговаривать с этим соседом», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, именно по этой причине на прошлой неделе состоялась встреча глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2+2».



Министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2+2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России. Китай решил понизить дипломатические отношения с Литвой 21 ноября 2021, 07:27

В связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах, сообщил МИД Китая. Пекин считает открытие представительства Тайваня в Литве нарушением принципа одного Китая и его территориальной целостности. МИД выразил Литве «острое недовольство и решительный протест». Пекин сообщил, что «принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», передает ТАСС со сылкой на Центральное телевидение Китая. Как следует из Венской конвенции, класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников. МИД считает, что Литва «разрушила основание для дипломатических отношений на уровне послов». В результате Пекину «пришлось понизить» их «для отстаивания своего суверенитета и норм международных отношений». Китай считает, что власти Литвы «должны понести всю полноту вытекающей из этого ответственности». Отмечается, что китайская сторона неоднократно предупреждала Литву не нарушать своих обязательств, однако Вильнюс не обращает внимание на позицию китайского правительства, не считается с общими интересами двусторонних отношений, игнорирует основные нормы международных отношений, и, разрешив создать в Литве представительство Тайваня, создал «дурной международный прецедент», передает РИА «Новости». Напомним, сначала Сейм Литвы принял резолюцию, в которой практики КНР в отношении уйгуров названы «геноцидом» и «преступлением против прав человека», а позднее в Литве открылось официальное представительство Тайваня. Из багажника попавшего в ДТП автомобиля под Петербургом выпал труп 21 ноября 2021, 12:30 Текст: Валентина Григоренко

В результате столкновения с отбойником на трассе А-121 «Петербург – Сортавала» в Ленинградской области из багажника автомобиля Mitsubishi Galant выпало тело мужчины с признаками насильственной смерти. Инцидент произошел 20 ноября на трассе А-121 «Петербург – Сортавала». В отбойник врезался автомобиль Mitsubishi Galant. Прибывшие на место полицейские обнаружили в десяти метрах от автомобиля тело мужчины с повреждением шеи, передает «Интерфакс». Отмечается, что водитель и двое пассажиров хотели скрыться с места аварии, но полиция их задержала. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана, бизнесмен Аркади Казинян, передает РИА «Новости». Причины его убийства, которое совершили в гаражном кооперативе «Лагуна» в Калининском районе Петербурга, пока не известны. Злоумышленники планировали отвезти труп в лес и закопать: в автомобиле нашли лопату и мешки. Задержанных допросят следователи. Накануне после столкновения BMW, Volvo и Mercedes на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека. Выяснилось назначение секретной кнопки на столе Путина 21 ноября 2021, 16:18

Секретная кнопка, расположенная на столе в приемной президента России Владимира Путина, необходима для того, чтобы вызвать помощника, рассказали в эфире телеканала «Россия 1». «Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», – отметили во время эфира, передает Lenta.ru. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об устройстве телефона специальной связи, которым пользуется президент Владимир Путин. Он пояснил, что аппарат, которым пользуется глава государства, позволяет вызвать того или иного чиновника с помощью нажатия одной кнопки. Грузия резко увеличила закупки российского газа 21 ноября 2021, 14:55 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузия в этом году закупила российский газ на 55 млн долларов, это на 158% больше чем за 10 месяцев 2020 года, сообщили местные СМИ. За этот же период Грузия закупила азербайджанский газ на 21% меньше, чем в январе-октябре прошлого года. За него Грузия заплатила в этом году более 160 млн долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Если в прошлом году доля российского газа на рынке Грузии составила 9,3%, то сейчас уже 25,4%. Эксперты говорят, что закупки растут за счет удовлетворения потребностей крупных компаний Грузии. Ранее сообщалось, что США неожиданно начали скупать в России еще один вид топлива. Выяснились подробности убийства мужчины, чей труп выпал из багажника после ДТП в Ленобласти 21 ноября 2021, 20:45 Текст: Елена Мирошниченко

Задержанные по делу об убийстве петербуржца, тело которого вылетело из багажника после ДТП на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили, что убили мужчину из мести, одного из них якобы побили несколькими днями ранее. «Двоих подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого выпало из багажника на «Сортавале», задержали около десяти вечера 20 ноября в доме по улице Большая Зеленина в Петербурге. Один из них, 23-летний, жил на чердаке этого дома, второй – 26-летний уроженец Луганской области – составлял ему компанию. Оба безработные», – сообщает 47news. Отмечается, что по данным следствия, 20 ноября в гараже на улице Лабораторной они напали на 50-летнего уроженца Еревана Аркади Казиняна. По предварительным данным, оба напавших были в состоянии алкогольного опьянения и для того, чтобы вывезти тело, позвали знакомого. Перед тем, как уехать, подозреваемые подожгли гараж. Причиной совершенного преступления стало то, что погибший несколькими днями ранее якобы избил одного из подозреваемых. Ранее сообщалось, что в результате столкновения с отбойником на трассе А-121 «Петербург – Сортавала» в Ленинградской области из багажника автомобиля Mitsubishi Galant выпало тело мужчины с признаками насильственной смерти.