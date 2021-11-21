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Власти Канады ввели запрет на въезд в страну для невакцинированных спортсменов
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Невакцинированные профессиональные спортсмены и любители не смогут въезжать в Канаду с 15 января 2022 года, заявил министр общественной безопасности страны Марко Мендичино.
Игроки НБА и НХЛ, которые еще не вакцинировали одной из одобренных Канадой вакцин против COVID-19, могли въезжать в страну, передает CBC.
Однако с 15 января у спортсменов больше не будет таких льгот из-за широкой доступности вакцин, заявил Мендичино.
Напомним, что из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в Австрии приняли решение ввести локдаун по всей республике для людей, которые не были привиты или не переболели коронавирусом.
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Австрии принимали решение о введении локдауна для непривитых.
Позже канцлер Австрии Александер Шелленберг заявил о введении с понедельника, 22 ноября, национального локдауна из-за ситуации с коронавирусом.
Пульмонолог объяснил, почему Гаркалина не спасли прививки от COVID-19
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Народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – сказал Пурясев «Комсомольской правде».
Он отметил, что в результате таких потрясений формируется неправильная реакция иммунитета, но это крайне редкий случай, он говорит о серьезном износе организма.
«Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», – пояснил пульмонолог.
Он призвал вакцинироваться и беречь себя, и подчеркнул, что прививка не исключает ношение маски, мытье рук, соблюдение дистанции и, по возможности, самоизоляции.
«Некоторые думают, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста – это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя. Работа в его случае – это тоже вредная привычка. Образ и ритм жизни должен быть адекватен возрасту», – заключил специалист.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник-V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.
Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, умер, сообщил в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», – приводит ТАСС сообщение ректора.
Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Назван самый опасный симптом у переболевших ковидом
Среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови. Потенциально такое осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления от коронавирусной инфекции, рассказала врач-гематолог высшей категории Диана Ким.
По ее словам, от повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме.
«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», – заявила Ким в интервью радио Sputnik.
По словам врача, в зоне повышенного риска находятся люди, у кого и до COVID-19 были проблемы с сосудами.
«Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», – уточнила врач-гематолог.
Проводить профилактику появления тромбов рекомендуется с помощью антикоагулянтов, то есть разжижающих кровь препаратов.
«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», – подчеркнула Ким.
Ранее перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения.
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Противники вакцинации начали использовать случай Гаркалина в своих целях
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Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.
Смерть Валерия Гаркалина активно используется в сообществах антиваксеров в соцсетях для аргументации их позиции против прививок, несмотря на пояснения врачей и родственников актера. Пользователи соцсетей, выступающие против вакцинации, заявляют, что смерть Гаркалина – доказательство того, что прививка не помогает в выработке антител.
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Между тем, врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что прививка от коронавируса не спасла Валерия Гаркалина, поскольку вакцина не выработала у актера антитела. По статистике, вероятность такой реакции в 0,01% - 0,001% случаев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – объяснил врач.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.
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Леонтьев извинился за слова о «баранах-антипрививочниках»
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Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за сравнение выступающих против прививок от COVID граждан с «баранами».
«Все, что говорится в авторских программах с моим участием, включая «Вести FM», является исключительно моей точкой зрения, о чем я неоднократно заявлял. Тем не менее, считаю свое выступление профессионально недопустимым», – признал Леонтьев в видео, размещенном в Telegram-канале «Говорит Москва».
«Моя точка зрения на вакцинацию мотивированна именно желанием спасти жизни людей, покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу извинения за эти свои слова», – заключил он.
Напомним, в одном из интервью в конце октября вице-президент «Роснефти», журналист и телеведущий Михаил Леонтьев сравнил не привитых от COVID граждан с «баранами», которые «не пасутся без пастуха».
По его словам, законная «государственная власть... обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания». Он отметил, что «баранов» нужно «ловить и колоть», передает «Царьград».
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Иммунологи рассказали о редком последствии COVID-19
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Люди, перенесшие COVID-19, могут страдать от шума в ушах, инфекция поражает слуховые нервы или головной мозг, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«При шуме в ушах возможны два момента. Первый – это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть, изменяется обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва. Но есть и второй аспект, когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение (патологический процесс, характеризующийся образованием тромбов в сочетании с несвертываемостью крови – прим. ВЗГЛЯД) головного мозга», – цитирует Ura.ru Крючков.
По словам врача, при диссеминированном поражении происходят микротромбозы и системное воспаление, которое приводит к тому, что головной мозг может поражаться.
«То есть может наблюдаться диссеминированная ишемия, не только слуховых областей мозга, не только ядер слухового нерва, не только коры соответствующих участков головного мозга, но и в целом», – добавил иммунолог.
Ранее кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID.
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«Русский» штамм коронавируса получил официальное название
Разновидность коронавируса, которую окрестили «русской», получила официальное название AY.122, под таким наименованием ее внесли в реестр номенклатуры коронавируса Pangolin.
Эту ветвь впервые обнаружили в январе 2021 года в Словакии, в конце мая и начале июня ее зафиксировали в России, к осени доля AY.122 составляла уже более 80% от загруженных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов, передает РИА «Новости».
Также этот штамм распространился в Казахстане, на Украине, в Турции и Финляндии. В Израиле у него выделилась новая подлиния AY.122.1.
«Главным камнем преткновения на пути классификации этого подтипа «дельты» было ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций – Orf7a:P45L. В конце концов решено было использовать для идентификации новой ветви ее вторую, более надежную мутацию NSP2_K81N (она же Orf1a:K261N)», – пояснил ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс.
Мутация этого штамма расположена в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, на который нацелены большая часть вакцин. По этой причине эта мутация вряд ли повлияет на «устойчивость» штамма к антителам. AY в названии – это принадлежность к разновидностям варианта «дельта», а 122 – это порядковый номер ветви.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта». Как считает ученый, оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
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Политолог: Зюганов не должен сравнивать QR-коды с нашивками евреев при Гитлере
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«Нам нужно изменить законодательство, чтобы пресекать мракобесие противников QR-кодов. Те, кто пропагандирует такие идеи – будь то диванные эксперты или федеральные политики – должны нести ответственность», – сказал политолог Алексей Мартынов, выступая в четверг на круглом столе «QR-коды: опыт и перспективы применения».
«В некоторых кругах ходят дурацкие мнения, что «QR-код – это торговое ярмо», а люди, его получившие, становятся «товаром». Кроме того, некоторые наши известные политические деятели в ходе предвыборной кампании не гнушались поднимать антиваксерские идеи «на флаг». Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнивал QR-коды со звездами Давида, которые нашивали на одежду евреям во время нацистской оккупации. Такое неприемлемо слышать, тем более из уст таких известных политиков», – подчеркнул директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Своим мнением эксперт поделился на прошедшем в четверг круглом столе «QR-коды: опыт и перспективы применения», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
По оценке Мартынова, в России есть возможность вакцинировать всех жителей страны, а также проводить мониторинг и профилактику тех, кто переболел коронавирусом. Но этому противостоит часть населения, которая полагает – принимаемые меры якобы противоречат понятию личной свободы. «То есть эти люди, которые утверждают, что их «унижают» ковид-паспорта, входят в противостояние с государством, которое несет ответственность за здоровье населения», – подчеркнул Мартынов.
Введение QR-кодов никак не противоречит правам и свободам граждан, уверен эксперт. Наоборот, такая мера подчеркивает готовность государства брать на себя ответственность за благополучие и здоровье своих граждан, подчеркнул политолог.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил резко против введения QR-кодов в России. «Что касается QR-кодов, это вообще придумали в свое время фашисты: всем номер ставили, евреям – звезду», – цитировал лидера Компартии URA.ru.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
В прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты
, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как законодатели анализируют проект введения QR-кодов – соответствует ли он базовым конституционным правам.
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Вирусолог объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов
Введение QR-кодов поможет дополнительно защитить законопослушных граждан, которые позаботились о своем здоровье, считает врач-инфекционист, членкор РАН Александр Горелов.
По словам эксперта, получив QR-код и попав в общественное пространство или в самолет, такой гражданин будет находиться в сравнительно безопасной среде, то есть вокруг него будут люди, уже имеющие иммунитет, сообщает «Life.ru».
«Человек окажется в безопасной группе, а в той ситуации, если даже после вакцинации он заболевает, то у него меньше вирусная нагрузка, меньше вирус размножается и он меньшее количество людей может заразить, даже находясь в одном помещении. Поэтому он будет выделять, может быть, к примеру, 100 или 200 вирусных частиц, у него ПЦР будет положительный, а для того, чтобы заболеть, доза нужна в тысячу вирусных частиц», – пояснил вирусолог.
Ранее вирусолог раскритиковал предложения выдавать QR-коды при наличии антител.
Свердловский суд отклонил иск об отмене QR-кодов в регионе
Суд в Свердловской области не поддержал доводы юристов и признал законным введение системы QR-кодов в регионе.
«Коллективно административное исковое заявление <…> оставить без удовлетворения», – сказал судья, передает ТАСС.
Ранее юрист Иван Волков подал иск в Свердловский областной суд с требованием признать недействующей часть указа губернатора региона Евгения Куйвашева, где говорится о появлении зон, где могут находиться только привитые люди, что подтверждено QR-кодом, либо те люди, которые переболели и тоже имеют соответствующий QR-код.
С 30 октября в Свердловской области QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, ТЦ, предприятий общественного питания и фитнес-клубах.
Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников
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Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников, и связал поступки таких медиков с уровнем их образования.
Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают граждан от вакцинации против COVID-19. По его мнению, это непрофессионально.
«Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.
«Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством – вакциной в данном случае – и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет», – пояснил он свою точку зрения.
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Также Гинцбург связал поступки врачей, которые отговаривают людей от вакцинации, с уровнем их образования.
«К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз плюс еще моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались – как говорится, я со свечкой не стоял, не видел», – заявил он.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Напомним, противники QR-кодов на время парализовали работу Роспотребнадзора в Волгограде – ворвались в кабинет главного санврача области, чем сильно ее напугали. В тот же день в Екатеринбурге такие же антиваксеры устроили настоящий митинг в здании облсуда, где слушалось дело о законности QR-кодов. Газета ВЗГЛЯД выяснила, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID
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Если человек болел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то ему не стоит принимать антикоагулянты, а для профилактики тромбоза следует употреблять достаточное количество жидкости и поддерживать высокий уровень физической активности, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, к.м.н., советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.
Врач-гематолог высшей категории Диана Ким рассказала, что среди опасных последствий коронавирусной инфекции врачи отмечают нарушение свертываемости крови, причем не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме. Такое осложнение, по ее словам, даже спустя несколько месяцев, после выздоровления, может привести к тромбозу или инсульту.
«Коронавирус способствует повышению свертываемости крови, поэтому при нем бывают осложнения в виде тромбозов. Однако в постковидном синдроме тромбозы встречаются редко. Поэтому здоровым людям, если они находятся дома и постоянно передвигаются, у которых ковид протекает в легкой форме, разжижать кровь и профилактировать тромбоз с помощью лекарств не нужно», – говорит Ашихмин.
Однако он заметил в России растущую негативную тенденцию назначать антикоагулянты (препараты, снижающие активность свертываемости крови и препятствующие чрезмерному образованию тромбов) людям, которые находятся дома и пребывают все время в движении. Он предупреждает, что антикоагулянты при неправильном назначении могут вызвать кровотечение и смерть пациента.
«Понятно, что если у человека состояние средней тяжести, и он госпитализирован, а также есть какие-то дополнительные факторы риска (ожирение, хроническая обструктивная болезнь легких, обездвиженность), либо человек пожилой или ранее у него были тромбозы, инсульты, инфаркты, то ему положены антикоагулянты для профилактики тромбозов. В остальных случаях просто следует не забывать об обычных мерах: достаточное потребление жидкости, использование при длительных поездках компрессионного трикотажа, поддержание высокого уровня физической активности», – рекомендует врач.
Кроме того, после того, как человека выписали из больницы и он выздоровел, ему также не нужны антикоагулянты, продолжает собеседник. Исключением являются те, у кого был тромбоз либо сложное течение болезни.
«Если человек себя хорошо чувствует, не ощущает никаких проблем, его спасли в госпитале и все хорошо, то все рекомендации гласят, что не нужно принимать антикоагулянты», – заключил Ашихмин.
Ранее вице-президент Российского кардиологического общества, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова академик Юрий Беленков в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для того, чтобы избежать инсульта, необходимо тщательно следить за своим здоровьем, обращая внимание на заболевания, которые ему предшествуют.
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Эксперт: В паспорта россиян могут добавить QR-код о вакцинации
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«Во многих странах уже и документов бумажных в хождении не осталось. Было неплохо и нам ввести какой-то промежуточный цифровой документ, подтверждающий личность вместе с QR-кодом. Я вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее в правительстве предложили считать сертификат о вакцинации таким же важным документом, как и паспорт.
«Сейчас обсуждается идея цифрового паспорта – документа, который в цифровом виде хранится в смартфоне, – отмечает политолог Александр Асафов. – В том или ином виде он будет дублировать бумажный документ или пластиковую карточку. Его появление – это нормальный шаг в будущее. Было бы хорошо перевести и паспорт в цифровую форму, как недавно произошло с трудовыми книжками».
Асафов также предлагает ввести в оборот вкладыш с QR-кодом в паспорт или другой «промежуточный документ», который одновременно и подтверждает личность, и свидетельствует о полученной прививке от ковида. «Если к QR-коду захотят добавить фотографию – это тоже неплохо. Вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации. Что в этом плохого?», – задается риторическим вопросом политолог.
«У нас и так давно применяются разные способы кодировать информацию, и никто не обращает на это внимания. Миллионы россиян используют в своих поездках биометрический загранпаспорт. В нем тоже есть нечитаемая человеческим взглядом строчка, в которой зашифрованы ваши биометрические данные. И никому это не мешает», – напомнил эксперт. «QR-код – это всего лишь удобный способ хранения информации, просто ссылка, с помощью которой можно добавлять различные данные. Он может быть изложен не только известным квадратиком, но и строкой других символов. Каких-то проблем, связанных с «числом зверя» и прочими суевериями, я тут не вижу», – пояснил эксперт.
«Человеческое сознание, наше восприятие зачастую инерционны. Вот банкоматы давно стали частью нашей бытовой жизни, а ведь несколько десятилетий назад они тоже вызывали настороженность. Люди верили только в наличные. И тут вдруг в какой-то железный ящик нужно класть свои сбережения. Какое они имеют отношение к пластиковой карточке? Банкомат может карточку «проглотить». Что тогда случится с деньгами? Такой страх был. А теперь все расплачиваются безналичными деньгами, никого это не беспокоит. То же самое произойдет и с другими инновациями», – предрекает Асафов.
«Электронная версия документов однажды станет привычной. Сейчас она просто принимает форму QR-кода и вводится для ограничения распространения инфекции. В любом случае, нынешние QR-коды – это нечто временное. Они нас покинут, как только мы научимся по-другому противодействовать пандемии», – подытожил Асафов.
Как сообщили на этой неделе «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, в Минцифры вместе с Минздравом обсуждают вопрос о добавлении фотографий в сертификаты вакцинации. Нововведение позволило бы избежать любых очередей для проверки QR-кодов, ведь тогда не придется сверять данные сертификатов с паспортами.
На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт.
Учитель: Страх перед прививками нужно искоренять еще в школе
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«Что такое иммунная реакция, иммунный ответ и формирование иммунитета? В нашей школе эти вещи изучаются очень теоретически, дети воспринимают это опосредованно», – сказал газете ВЗГЛЯД преподаватель из Татарстана Наиль Мирсаитов, комментируя ход прививочной кампании в стране. По его мнению, недостаток таких знаний порождает страх перед прививками.
«Чтобы избавиться от страхов перед прививкой, нужно разобраться в этом предмете. И тогда страх исчезнет. Необходимо объяснять и детям, и взрослым, что входит в состав вакцины, как вообще происходит иммунная реакция на укол, что такое иммунитет, в том числе – что такое приобретенный иммунитет после вакцинации», – рассказал учитель биологии, призер конкурса «Учитель года России» 2019 года Наиль Мирсаитов.
«Как представитель системы образования, я должен с сожалением отметить – в нашей школе эти вещи изучаются очень теоретически. Что такое иммунная реакция, иммунный ответ и формирование иммунитета? Никаких моделей нет, никаких визуализаций, видеозаписей. Дети воспринимают это опосредованно, как очень скучный материал. Это все очень серьезная проблема, проблема образования. Нужно более глубоко преподавать этот материал. Тогда и подростки, и взрослые будут владеть информацией и смогут отфильтровывать недостоверную», – предложил Мирсаитов.
«Весной прошлого года, когда коронавирус еще только развивался, мы думали, и я в том числе, что это несерьезное заболевание. Но очень скоро стало понятно, что это не шутки, это смертельная болезнь и против нее нужно бороться. Поэтому я сам прошел вакцинацию. Для меня было вдвойне важно, потому что я работаю с детьми, с родителями, то есть общаюсь с большим количеством людей», – пояснил он.
«Иммунитет – сложная система, и для него очень важно быть натренированным к борьбе с вирусами, инфекциями. Именно вакцинация помогает достигать этого эффекта. Если у вас нет такой «натренированности» и в ваш организм попал вирус, последствия болезни могут быть очень тяжелыми для организма», – пояснил педагог.
«Есть еще такое понятие, как коллективный, популяционный иммунитет. Нужно, чтобы больше половины жителей страны были привиты. И тогда коллективный иммунитет позволяет уберечь от болезни остальные – незащищенные – слои населения, например маленьких детей. В случае с коронавирусом самая уязвимая часть общества – это пожилые люди, наши родители, бабушки, дедушки. Из-за пандемии они оказались в наименее защищенной зоне, потому что многие из них страдают от хронических заболеваний, в том числе связанных с легкими. Они находятся в отдельной категории зоны риска», – сказал собеседник.
«Мы не можем заставить человека вакцинироваться, но мы можем и должны максимально доступно объяснить, почему это необходимо. Я хочу напомнить, что каждый из нас должен подумать, позаботиться и о других людях», – считает Мирсаитов. «Конечно, каждый сам для себя решает, делать ли прививку. Но этот мой личный выбор влияет и на других людей. Здесь граница между личным и общественным стирается. Нужно брать на себя ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые рядом с нами», – подытожил учитель.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подавляющее большинство регионов ввели у себя систему QR-кодов о вакцинации – и это уже дает результат в борьбе с коронавирусом. «Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это дает хороший эффект», – сказала Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Система нужна, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения и смертям, подчеркнула она.
В Красноярске ученые-гуманитарии прививаются хуже изучающих точные науки
Несколько институтов Сибирского федерального университета (СФУ) могут вернуться из удаленного процесса обучения к обычному, так как в них охват вакцинацией достиг 70%, сообщили в университете.
Эти институты относятся к точным и естественным наукам: Институт фундаментальной биологии и биотехнологий, Институт математики и фундаментальной информатики, Институт нефти и газа, Хакасский технический институт – филиал СФУ.
При этом красноярские институты СФУ с гуманитарными специальностями пока не попали в этот список, пишет NGS24.ru.
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Ранее в вузе объявляли, что все студенты будут учиться на удаленке с 8 ноября, там уточнили, что при достижении 70% привитых институт может вернуться к обычному процессу обучения.
За минувшие сутки в России выявили 37 тыс. 156 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания.