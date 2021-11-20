Конкурс «Большая перемена» для студентов колледжей завершился в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился всероссийский конкурс «Большая перемена для студентов колледжей, в церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр просвещения Сергей Кравцов.

Победителями первого конкурса «Большая перемена» среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования стали 300 человек: 150 студентов вторых и третьих курсов, и 150 студентов четвертых курсов.

Кириенко поздравил финалистов и отметил, что все они – уже победители, потому что стали лучшими из более чем 410 тыс. участников первого конкурса «Большая перемена» для студентов СПО: «Вы навсегда останетесь первыми, потому что будут новые проекты, «Большая перемена» будет продолжаться, спасибо Нижнему Новгороду, который согласился принимать конкурс и все следующие годы. Но первые всегда останутся первыми. Вы – победители, потому что не побоялись принять этот вызов».

Он также рассказал о нововведениях, которые ожидают конкурсантов в следующем году и отметил, что все они основаны на предложениях самих финалистов: «Особенность «Большой перемены» в том, что вы – ее авторы. Она развивается и меняется так, как меняется жизнь, и как предлагаете вы. «Большая перемена» – это не просто конкурс, это – сообщество, семья. Ваши идеи и ваши предложения ее постоянно меняют».

По словам Кириенко, в следующем году побороться за главный приз конкурса – 1 млн рублей на образование – смогут все студенты выпускных курсов колледжей, независимо от продолжительности программы подготовки. Также со следующего года победители конкурса смогут получить дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, сейчас такая возможность есть только у учеников 11 классов.

«Если вы захотите поступать в вуз по другой специальности и решите сдавать ЕГЭ, то все победители тоже будут получать по пять дополнительных баллов», – сообщил Сергей Кириенко.

Еще одно дополнение заключается в том, что у победителей «Большой перемены» среди школьников «кроме гранта и поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие» есть возможность побывать на специальной смене в лучшем молодежном центре страны

– «Артеке», и мы внесли еще одно изменение: те из вас, кому еще не исполнилось 18 лет,

в следующем году также смогут поехать в «Артек», добавил он.

Все победители конкурса смогут получить профессиональных наставников по выбранной профессии, а в следующем году в «Большой перемене» появятся специальные треки от партнеров проекта – крупнейших российских компаний, которые разработают специальные задания.

«Победители в этих треках получат гарантированную стажировку в крупнейших российских компаниях и возможность дальнейшей работы там», – добавил Кириенко.

«В этом году впервые в «Большой перемене» смогли принять участие студенты колледжей, и это решение себя оправдало. Четыре дня Нижний Новгород принимал 600 ярких, талантливых ребят из 67 регионов России», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

150 победителей «Большой перемены» – студенты четвертых курсов - получат по 1 млн рублей на образование, 150 студентов вторых и третьих курсов – по 200 тыс. рублей. Педагоги-наставники, подготовившие победителей, получат по 150 тыс. рублей, а 20 лучших образовательных организаций – по 2 млн рублей на развитие образовательной среды.

Напомним, всероссийский конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».