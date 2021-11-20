После видео с ползающим на четвереньках инвалидом в больнице Медногорска организовали проверку

В Германии предрекли Донбассу роль «порохового погреба» Европы

«Меркель стала заложницей интересов Украины и США, и это ее очень коробит», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины отсутствия встреч в нормандском формате.

«В заявлении госпожи Меркель чувствуется личная обида на Россию и Украину из-за их нежелания провести встречу в «нормандском формате». Судя по всему, она очень хотела завершить свое канцлерство переговорами в Берлине. Ведь именно она придумала этот формат, боролась за него и призывала конфликтующие стороны за стол переговоров даже тогда, когда не было и речи о прогрессе», – полагает германский политолог Александр Рар.

По его словам, в глубине души Меркель понимает, что «нормандский формат» и Минские соглашения фактически провалились. «Ей очень больно это признать, учитывая, что в таком случае мы снова выходим на путь конфронтации, к которому обязательно подключатся США, – считает эксперт. – Она надеялась, что европейцы сами смогут решить этот конфликт, доказав свою независимость от Вашингтона. Это ее очень коробит».

Рар также добавил, что новое правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем вряд ли будет сильно заинтересовано в нормандских встречах. «Более того, такие встречи не особо интересуют и президента Франции, потому что он ведет свою игру с Россией. Так что обвинять в провале «нормандского формата» можно еще и французов», – уточнил он.

По мнению политолога, Меркель действительно разочаровала жесткая позиция Москвы. «При этом глава МИД России Сергей Лавров верно подмечает: если Франция и Германия поддерживают точку зрения Украины в конфликте, то смысла встречаться нет. Москву такое поведение европейских лидеров правомерно раздражает, учитывая, что Берлин и Париж являются гарантами исполнения Минских соглашений», – рассказал Рар.

«Меркель попала в ловушку, став заложницей интересов Украины и США, хотя она могла с большей твердостью отстаивать свою посредническую роль и заставить Украину следовать букве достигнутых договоренностей», – рассуждает эксперт.

«При этом я не понимаю, на что до сих пор надеется Зеленский. Подозреваю, что он уже осознает утрату Донбасса, поскольку Украина сделала все, чтобы настроить жителей региона против себя. Их уже фактически невозможно включить в состав Украины ни мирным, ни даже военным путем, – считает Рар. – Просто украинские власти не хотят этого признавать и, вероятно, хотят выторговать себе в обмен на Донбасс членство в НАТО и ЕС».

«Говорить о последствиях возможного выхода Украины из Минских соглашений довольно страшно, особенно в условиях милитаризации Европы, в частности Великобритании, – отметил политолог. – Больше всего меня пугает, что к развязыванию новой войны может привести случайная искра, как это было во время Первой мировой. Поэтому всем сторонам нужно быть максимально осторожными в поведении, чтобы Донбасс не стал новым пороховым погребом Европы».

Ранее и. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в «нормандском формате» на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки ничего не меняет.

«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом», – добавила канцлер.

В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.

Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник «нормандского формата» и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.

Позже в ЛНР раскрыли схему выхода Украины из Минских соглашений, а в ДНР заявили о попытке Киева подорвать доверие к ООН.

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