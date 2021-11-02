|
|
Челябинские и калининградские власти оценили идею скидки на ЖКУ для привитых граждан
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Главное – объяснять людям важность прививки, а также создать необходимые условия, чтобы каждый мог спокойно ее сделать. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил замруководителя аппарата челябинского губернатора Сергей Зюсь, комментируя прозвучавшую в Совете Федерации идею финансово поощрять россиян за вакцинацию.
«Нужно, чтобы у человека, где бы он ни находился, была возможность прийти и поставить прививку. Для этого у нас в области создается максимально возможное число пунктов вакцинации, налаживается логистика, введен режим нерабочих дней», – подчеркнул заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Сергей Зюсь.Что касается идеи предоставлять привитым скидку по оплате за услуги ЖКХ, то подобные предложения по повышению темпов вакцинации приветствуются, сказал Зюсь: «Но надо сперва обсудить со специалистами механизм того, как это будет работать».
В понедельник зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель Амурской области Иван Абрамов предложил давать на полгода привитым от ковида гражданам 10-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ. Поднимать темпы вакцинации таким образом было бы дешевле, чем лечить потом зараженных, считает сенатор. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сравнил эту идею с попыткой «купить здоровье за деньги».
Кроме того, убеждать рядовых граждан в необходимости прививки могут и сами врачи, материально заинтересованные в вакцинации. «У нас действует решение о доплатах врачам по 200 рублей за каждого вакцинированного. Эти средства распределяются между членами вакцинальной бригады», – подытожил Зюсь.
Как сообщал «Интерфакс», медики в России получат от 200 руб. за каждого привитого от COVID-19 пациента. Соответствующее постановление 23 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Выплата может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к зарплате медработника.
Пока неясно, как именно может быть реализована такая идея, заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя предложение сенатора Ивана Абрамова. По словам Лыскова, калининградцев мотивируют прививаться иначе: через введение COVID Free Zone («свободных от ковида зон») в торговых центрах, фитнес-клубах, ресторанах, концертных залах и прочих общественных пространствах. «Это действенная мера. Мы ввели еще до «локдауна». В результате у нас стало прививаться в десять с лишним раз больше людей: с 600 в сутки до почти 9 тысяч», – отметил Лысков.
Названы опасные при коронавирусе лекарства
Врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил препараты, которые нельзя применять при лечении коронавируса в домашних условиях.
Мельников написал в Facebook, что, кортикостероиды, которые, несмотря на эффективность при COVID-19, обладают большим количеством опасных побочных эффектов, вред нередко перевешивает пользу, потому они не подходят для домашнего лечения.
«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти – нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», – объяснил медик.
Также он предостерег и от применения противовирусных препаратов. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.
Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков: «Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».
Подчеркивается, что коронавирусное поражение легких – не повод для назначения такого типа лекарств. В основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.
Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле прокомментировали слухи о продлении нерабочих дней
|
|
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.
«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать слухи о том, что нерабочие дни в России будут продлены после 7 ноября.
При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов вправе самостоятельно принимать решения по мерам против COVID-19.
«Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», – добавил он.
-
В понедельник власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
За подделку сертификатов о вакцинации в России завели 503 уголовных дела
|
|
Правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, подразделениями МВД продолжаются мероприятия, направленные на противодействие изготовлению и распространению поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных медицинских отводов от вакцинации, либо указывающих на наличие в организме высокого количества антител, передает ТАСС.
«Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов», – рассказала Волк.
Ранее в Крыму правоохранители разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, участникам грозит до двух лет лишения свободы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Евросоюз призвал Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах
|
|
Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили в диппредставительстве ЕС в Москве.
В дипмиссии заявили, что ЕС «продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры», и «если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», передает РБК.
Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца.
По информации компании, фальшивый документ в среднем стоит около 300 долларов. За эту сумму злоумышленники предлагают выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.
Мошенники утверждают, что справку выдает одно из восточноевропейских государств, а подлинность документа якобы можно будет проверить через официальные приложения.
До этого Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Страховщик объяснил незаконность отказа непривитым от COVID в получении медпомощи по ОМС
|
|
В России вакцинация добровольная, а потому отказывать человеку в медпомощи по полису ОМС, если у него нет привики, нет оснований, сказал газете ВЗГЛЯД президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
«Мы не можем говорить об отказе в медицинской помощи по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) в случае, если пациент, который заболел коронавирусом, был не привит. Первое – у нас есть гарантии государства по лечению своих граждан, поэтому сейчас лечение осуществляется именно по ОМС. Второе – это было бы внесением некой дискриминации», – говорит Кузнецов.
Определенная логика в подобном отказе есть, продолжает эксперт, ведь вакцинация пациентов до заболевания коронавирусом действительно могла бы значительно облегчить работу медицинским работникам. Однако никакого принуждения на законодательном уровне не существует, поэтому и отказывать в помощи по полису ОМС нельзя.
«Насколько я знаю, такой механизм всерьез на данном этапе не обсуждается. У нас нет обязательной вакцинации, президент об этом говорит, поэтому нельзя кого-то заставить сделать то, что не является обязательным. Соответственно, несправедливо и ограничивать в правах при получении медицинской помощи. Противников такого введения будет точно немало», – заключил собеседник.
По данным на 2 ноября, в России выявили более 39 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество заболевших в Москве – 5736 человек.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Татарстане антиваксеры захватили ТЦ
В Татарстане местные антиваксеры захватили ТЦ «Березка» в Нижнекамске и пускали посетителей без проверки QR-кодов.
«Проходите, ничего показывать не надо! Мы здесь власть! Нас просто делят на классы», – заявили активисты, считающие незаконной пропускную систему, введенную в регионах России из-за всплеска коронавируса, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что столице Бурятии Улан-Удэ граждане без QR-кодов и масок ворвались в торговый центр, проводится проверка. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина и женщина хватают стоящего на входе охранника, пытаясь оттолкнуть его. В это время в здание врываются другие участники инцидента.
Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Российские регионы приняли соответствующие меры исходя из заболеваемости коронавирусом на территориях.
В России выявили 39 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 39 008 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 8,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 39 008 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3136 (8,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5736, Санкт-Петербурге – 3066, Московской области – 2893.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 593 200 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1178 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 240 871 человек.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Накануне, 1 ноября, в России выявили
40 402 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1394.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Крыму разоблачили подделывавших сертификаты о вакцинации сотрудников медучреждения
В Крыму правоохранители разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, участникам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов пяти гражданам», – говорится в сообщении на сайте МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет.
В МВД призвали россиян воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым ограничив себя и окружающих от опасности заболевания.
Ранее сообщалось, что в Курской области проводятся проверки по фактам продажи медицинским персоналом поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол Италии заявил о поддержке признания вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Новый посол Италии в России Джорджо Стараче рассказал о сложностях с признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе.
«Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) еще продолжает свою работу...Это технический, а не политический вопрос, и нам всем следовало бы защищать его от инструментализации и полемики, каковые, на мой взгляд, не способствуют диалогу, который ведется между Москвой и Брюсселем», – передает «Коммерсант» слова Стараче.
Итальянский дипломат также дал прогноз по срокам решения вопроса.
«Для меня вопрос признания «Спутника V» один из приоритетных. Я поддерживаю контакт с нашим Минздравом, который на связи с Брюсселем. Все усердно работают над этим вопросом, и я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты», – сказал он.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Из-за одного инфицированного в Китае закрыли весь «Диснейленд» с посетителями
Шанхайский «Диснейленд» закрыли вместе с 33 тыс. посетителей из-за одного потенциально инфицированного человека, сообщают СМИ.
Местные СМИ сообщили со ссылкой на объявление администрации парка, что сама потенциальная виновница ЧП на момент закрытия парка развлечений уже успела приехать домой, где и узнала о положительном тесте ПЦР, передает «Царьград».
В результате все 33 тыс. 863 посетителей были вынуждены ждать до тех пор, пока каждый не сдал тест на коронавирус. Отмечается, что у всех тесты показали отрицательный результат. Все посетители также дали расписку, что пройдут повторное тестирование через две недели.
Ранее Китай отчитался о 2,24 млрд поставленных жителям страны вакцин от COVID-19. Кроме того, в Пекине начали прививать от коронавируса детей с трех лет.
До этого сообщалось, что в Пекине был выявлен новый очаг COVID-19. Другую вспышку коронавируса в китайском Харбине связывали с дельта-штаммом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Пермском крае временно ограничили использование вакцины «Спутник лайт»
Вакцину «Спутник лайт» намерены использовать в Пермском крае только в случае ревакцинации и прививать тех, кто переболел ковидом в течение шести месяцев, это временная мера, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В ведомстве заявили, что, согласно временным рекомендациям Минздрава, в регионе приняли решение «не использовать «Спутник лайт» для первичной иммунизации граждан», вакцина (...) будет использоваться для вакцинации пациентов, перенесших коронавирус спустя шесть месяцев, или вакцинированных ранее (более шести месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19», передает ТАСС.
Речь идет о порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, принятых на минувшей неделе Минздравом.
Уточняется, что в регионе в наличии около 240 тыс. доз вакцины «Спутник V», которая будет использоваться для первичной иммунизации. Вакцина «Спутник лайт» имеется в регионе, но в ограниченном количестве.
В Пермском крае вакцинировали около 936,6 тыс. человек, из них 678,8 тыс. – двумя компонентами. План по вакцинации исполнен более чем на 52%.
Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации.
До этого стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Переболевшим COVID «неофициально» в Петербурге пообещали QR-коды
В петербургском комитете по здравоохранению обещают в ближайшее время разрешить поликлиникам присваивать QR-коды переболевшим коронавирусом «неофициально», основанием для оформления кода сможет служить выписка из больницы или положительный ПЦР-тест.
«Что касается пациентов, которые переболели коронавирусом, но по какой-то причине не обращались к врачу и приходят теперь с результатами исследования, которое подтверждает перенесенное заболевание, и просят оформить им QR-код. На штабе, который возглавляет вице-губернатор Олег Николаевич Эргашев, в прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют результаты выполненного ПЦР или результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства», – заявил главы комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец, отвечая на вопрос «Фонтанки».
-
По его словам, эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией, и она примет решение, информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр.
«Оттуда эта информация уже попадет на портал Госуслуг, и у пациента будет оформлен QR-код. Эта работа уже начата в текущем режиме со вчерашнего дня», – подчеркнул Лисовец.
Также с 1 ноября выдаются QR-коды людям, которые не имеют кабинета на портале Госуслуг. Эти коды генерируются во внутренней петербургской системе, которая называется «Информационная система вакцинации». И с 15 ноября эти QR-коды можно будет распознавать при посещении любых общественных мест. Это позволит вакцинированным посещать театры, музеи и рестораны без регистрации на Госуслугах.
Ранее стало известно, что в музеи и театры Ленинградской области открыли для иностранных туристов с QR-кодами зарубежных прививок от COVID-19.
За минувшие сутки в России выявили 39 008 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 8,6 млн случаев заболевания.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5736, Санкт-Петербурге – 3066, Московской области – 2893.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Свердловской пригрозили введением локдауна
В Свердловской области могут объявить нерабочие дни в течение ближайших дней, если ТЦ и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.
«Основная часть наших предпринимателей, особенно крупные торговые центры, достаточно серьезно отнеслись к этой ситуации. Несмотря на отдельные недостатки, в целом, система (QR-кодов) заработала. Тем не менее, мы фиксируем, особенно по удалению от центра города, особенно в небольших учреждениях торговли, не в полной мере выполняют требования о входе по QR-кодам, либо вообще их не выполняют... Мы эти нарушения фиксируем. В этой связи я хочу совершенно ответственно заявить, если такого рода нарушения будут нами фиксироваться в ближайшее время, соответствующей реакции не будет, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров, в том числе крупных торговых центров, и точек общепита», – передает его слова РИА «Новости».
Креков отметил, что от исполнения требований зависит уровень заболеваемости, состояние здоровья людей, а в некоторых случаях и человеческие жизни.
«Поэтому я хочу предложить и обратиться ко всем нашим предпринимателям – и крупным, и не таким крупным – с настоятельным призывом тщательно выполнять всё то, что предписано по QR-кодированию. Повторюсь, если я не буду услышан, если те положения, которые прописаны в указе, выполнятся не будут, то через несколько дней, по сути дела, мы будем вынуждены ввести локдаун. И в этом случае все торговые центры, за исключением продовольственных, за исключением тех, кто торгует товарами первой необходимости, прекратят свою работу», – сказал замгубернатора.
При этом в Свердловской области на данный момент закончилась вакцина «Спутник Лайт».
«В настоящий момент вакцины «Спутник лайт» у нас на территории [региона] нет, тот [запас], что был, закончился. Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное, будут, пока я еще не могу сказать в какое именно время», — сказал Креков. Он напомнил, что «Спутник Лайт» рекомендован Минздравом для вакцинации.
Вакцина «Спутник V» в Свердловской области находится в количестве 300 тыс. доз, во всех медучреждениях региона есть оба компонента.
Ранее вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости.
В Кремле выразили надежду на скорейшее признание ЕС сертификатов о вакцинации
Переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются весьма позитивно, в скором времени Москва рассчитывает достичь договоренностей по этому направлению, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе. И все-таки мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации», – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия и ЕС проведут серию экспертных консультаций для согласования основных параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.
В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат Рябцева оценила работу волонтеров #Мывместе в колл-центре
Депутат Госдумы Жанна Рябцева посетила «Медицинский информационно-аналитический центр» в Свердловской области, где работают волонтеры всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе. Она отметила высокую заинтересованность населения в вакцинации и загруженность добровольческого колл-центра.
Ежедневно звонки в колл-центре принимают порядка 50 студентов. Добровольцы записывают граждан на вакцинацию и оформляют вызов врача на дом, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
«В последние дни количество звонков увеличилось, в первую очередь из-за начала работы системы QR-кодов. Граждане начали массово записываться на вакцинацию, в том числе через колл-центры. К примеру, в пятницу 29 октября, только на линии «Службы 122» поток составлял восемь звонков в секунду (...) Нужно больше волонтеров, которые смогут помочь здравоохранению и гражданам, поэтому будем привлекать новых ребят, я сама свое свободное время проведу у телефона вместе с добровольцами», – написала Рябцева в Facebook.
Она отметила, что не менее важно правильно «выстроить работу по вакцинации населения, организовать процесс грамотно с учетом увеличения запроса от населения». На этой неделе у нее запланирован выезд в пункты вакцинации, чтобы посмотреть, «как ведется работа, чем можем помочь».
Депутат, что планирует обсудить с коллегами полученную в ходе визита информацию, чтобы найти решения, которые помогут повысить качество работы колл-центров, а также снизят потребность обращения в них граждан.
В Свердловской области привлекать к работе в различных колл-центрах волонтеров начали около года назад, чтобы снизить нагрузку сотрудников медицинских учреждений.
«Ту нагрузку, которая легла на медицинские учреждения, наши ребята сняли, я им очень благодарна. Нужно понимать, что каждый такой звонок он спасает жизнь. Сегодня количество звонков вновь увеличивается и естественно нужно больше волонтеров, которые смогут помочь здравоохранению и гражданам, поэтому будем привлекать новых ребят, я сама свое свободное время проведу у телефона вместе с добровольцами. Сейчас важно выстроить верно работу по вакцинации населения, организовать процесс грамотно с учетом увеличения запроса от населения», – добавила Рябцева.
Напомним, с марта 2020 года акция #МЫВМЕСТЕ объединила 250 тыс. неравнодушных граждан и 9 тыс. компаний, которые в течение 1,5 лет помогают в борьбе с распространением коронавируса. За это время волонтеры помогли уже более 6,5 млн человек.
Добровольцы оказывают адресную помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости гражданам, находящимся на самоизоляции. Активно оказывается волонтерская помощь в медицинских организациях, ведется просветительская работа о важности вакцинации от COVID-19.
Осенью 2021 года депутаты и российские звезды поддержали перезапуск акции на фоне возросшего числа болеющих коронавирусом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД