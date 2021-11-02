Для поддержки российских НКО создан специальный сервис

НКО зачастую не знают, где получить меры господдержки, в связи с этим председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил секретарю Общественной палаты Лидии Михеевой сделать ОП основным партнером сервиса ДОБРО.Навигатор, который станет «единым окном» мер господдержки для НКО.

«Одна их главных проблем НКО заключается в том, что они не знают, где получить меры поддержки. В одном городе меры поддержки могут предоставлять 9 разных региональных органов власти, и чтобы узнать, что это за меры, НКО нужно самостоятельно изучить сайты каждого органа и информацию о нем», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Метелев отметил, что часто НКО узнают о грантовых конкурсах, когда прием заявок уже закончен. «Информация в области мер поддержки для НКО, которые существуют на сегодняшний день, рассредоточена. Для решения этой проблемы мы создали простой и удобный сервис ДОБРО.Навигатор. Он уже готов, мы пилотируем его с рядом федеральных ведомств, чтобы в режиме «единого окна» объединить все меры государственной, а в последствии и негосударственной поддержки для НКО и волонтеров. Все это бесплатно, однако важно, чтобы у самих регионов был интерес в том, чтобы указывать меры поддержки в нашем сервисе. Думаю, что Общественная палата могла бы быть модератором этого процесса и обеспечивать взаимодействие между НКО и федеральными органами исполнительной власти», – добавил глава думского комитета.

Секретарь Общественной палаты поддержала инициативу. Ранее на Международном форуме добровольцев в Сочи в 2019 году с необходимостью появления такого сервиса согласилась и вице-премьер Татьяна Голикова.

Добро.Навигатор – часть экосистемы сервисов DOBRO. Любая организация или волонтер могут авторизоваться на портале, используя данные своего Dobro ID. Для использования сервиса нужно только выбрать направления деятельности, регион, организацию и пользователь автоматически получает доступ к каталогу мер поддержки, которые предоставляются НКО и волонтерам по всей стране.

Меры поддержки представлены в виде карточек с кратким описанием. Можно фильтровать каталог по датам оказания мер, сроку подачи заявки, типу целевой организации, а также по соответствию Национальным целям развития России до 2030 года. На странице мер поддержки можно увидеть размеры грантов, критерии отбора, а также конкретные шаги, которые необходимо выполнить для ее получения.