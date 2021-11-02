Посол России счел однобоким следствие по делу о крушении MH17

Посол России в Нидерландах, где идет процесс по делу о крушении MH17, Александр Шульгин заявил, что следствие по делу очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.

«Очень однобоко действуют следователи, игнорируют важные материалы, которые представляет российская сторона. Охотно, без всякой проверки верят украинским представителям», – приводит его слова РИА «Новости».

Российский дипломат назвал это двойными стандартами.

В понедельник окружной суд Гааги приобщил к делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины ответы российского оборонного концерна «Алмаз – Антей» о предполагаемом месте пуска ракеты, из которого мог быть сбит самолет.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».