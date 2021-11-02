В «Новатэк» предсказали снижение цен на газ через полгода

«Новатэк» отмечает начало коррекции цен на газ и ожидает их возвращения к «нормальным уровням» в течение шести-девяти месяцев, заявил начальник управления компании по связям с инвесторами Александр Назаров.

Назаров отметил на конференции «Диалог с компанией «Новатэк», которую проводит «ВТБ Капитал Инвестиции», что коррекция на рынке уже началась, но пока она «не привела к возвращению цен на какой-то нормальный долгосрочный уровень, но тем не менее, на горизонте как минимум шести-девяти месяцев мы видим коррекцию до более-менее нормальных уровней к следующему летнему сезону», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что цена газа в Европе поднялась выше 850 долларов за 1 тыс. кубометров.

В понедельник днем цена фьючерсов на газ в Европе впервые за полтора месяца в ходе торгов снизилась до 750 долларов за тысячу кубометров.

Между тем в Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ.

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