Путин отметил важность обсуждения развития волонтерского движения на форуме «Сообщество»

Президент Владимир Путин приветствовал участников форума активных граждан «Сообщество» и отметил, что в центре обсуждения в этом году находятся вопросы развития волонтерского движения и помощи во время пандемии.

«Приветствую вас на открытии итогового форума активных граждан «Сообщество», который в преддверии Дня народного единства традиционно проводит Общественная палата Российской Федерации. На площадке «Сообщества» представители некоммерческих, добровольческих организаций, СМИ, экспертных кругов из разных регионов России неизменно получают отличную возможность обсудить ключевые проблемы в жизни страны, обменяться накопленным опытом», – говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Отмечу, что и в нынешнем году, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, форум состоялся, собрал большую аудиторию. Сегодня вам вновь предстоит рассмотреть широкий круг общественно значимых задач, выработать единые подходы к их решению. И конечно, в центре повестки нынешнего форума – вопросы развития волонтерского движения, важности объединения усилий общественных организаций, направленных на поддержку медицинских работников и граждан, которые оказались в сложной ситуации, столкнувшись с последствиями опасной пандемии», – добавил Путин.

Глава государства пожелал участникам всего самого доброго и выразил уверенность, что встреча пройдет в творческом, результативном ключе.