Комиссия Совфеда по защите суверенитета отреагировала на резолюцию США по Путину

США в очередной раз подтвердили, что ведут работу над проектами по организации вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок.

«Американские законодатели в очередной раз подтвердили, что ведут работу над новыми проектами по организации попыток вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года», – цитирует Джабарова Telegram-канал комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Он подчеркнул, что инициатива американских конгрессменов Стива Коэна (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсона (республиканец от Южной Каролины) «является возмутительной попыткой вмешаться в суверенные дела России», так как «никто не вправе указывать нашей стране, как и каким образом организовывать свою внутреннею политическую жизнь, включая вопросы внесения изменений в законодательство и организацию выборов».

«Нелепая попытка США повлиять на состав участников президентской кампании 2024 года лишь подтверждает стремление Запада изменить направление внутренней и внешней политики России в угоду собственным интересам. Отдельное возмущение вызывает оправдание требований конгрессменов позицией американских сенаторов и Госдепа», – добавил сенатор.

Джабаров заявил также, что «выбор главы собственного государства – это суверенное право народа России», и «любые попытки вмешаться в определение гражданами нашей страны своего будущего будут решительно пресекаться».

Ранее в Кремле сочли неприемлемой инициативу конгрессменов США «не признавать» Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, и отметили, что это доказывает: США официально вмешиваются в дела других стран.

Напомним, Коэн и Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.

В октябре Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок.