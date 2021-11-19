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19 ноября, пятница | Последнее обновление — 14:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле отреагировали на инициативу конгрессменов США не признавать Путина президентом
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Экономическое (а впоследствии, вероятно, и политическое) объединение ДНР и ЛНР между собой должно повысить управляемость этих территорий, что, в свою очередь, снизит трудности при интеграции с Россией.
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Кризис на белорусско-польской границе несколько спутал европейцам карты, заставив отвлечься от потенциально более серьезной афганской проблемы, но одновременно он позволил Германии и ЕС опробовать новые инструменты миграционной политики.
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19:59
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Комиссия Совфеда по защите суверенитета отреагировала на резолюцию США по Путину
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США в очередной раз подтвердили, что ведут работу над проектами по организации вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок.
«Американские законодатели в очередной раз подтвердили, что ведут работу над новыми проектами по организации попыток вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года», – цитирует Джабарова Telegram-канал комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Он подчеркнул, что инициатива американских конгрессменов Стива Коэна (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсона (республиканец от Южной Каролины) «является возмутительной попыткой вмешаться в суверенные дела России», так как «никто не вправе указывать нашей стране, как и каким образом организовывать свою внутреннею политическую жизнь, включая вопросы внесения изменений в законодательство и организацию выборов».
«Нелепая попытка США повлиять на состав участников президентской кампании 2024 года лишь подтверждает стремление Запада изменить направление внутренней и внешней политики России в угоду собственным интересам. Отдельное возмущение вызывает оправдание требований конгрессменов позицией американских сенаторов и Госдепа», – добавил сенатор.
Джабаров заявил также, что «выбор главы собственного государства – это суверенное право народа России», и «любые попытки вмешаться в определение гражданами нашей страны своего будущего будут решительно пресекаться».
Ранее в Кремле сочли неприемлемой инициативу конгрессменов США «не признавать» Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, и отметили, что это доказывает: США официально вмешиваются в дела других стран.
Напомним, Коэн и Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
В октябре Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок.
В Совфеде отреагировали на резолюцию в Конгрессе США о непризнании Путина президентом после 2024 года
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Внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, является вмешательством во внутренние дела страны в чистом виде, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Косачев написал в Facebook, что «рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России».
«В остальном – ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде», – добавил сенатор.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если Путин на них пойдет, приведет к разрыву российско-американских отношений, передает РИА «Новости».
Однако он выразил уверенность, что «этот документ не пройдет», и назвал предложенный документ «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла».
Ранее конгрессмены Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
«Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно», – говорится в релизе.
Там также указывается, что поправки в Конституцию России, принятые в 2020 году, якобы «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств России».
«Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов», – говорится в проекте резолюции.
Представители исполнительной власти США на тему «непризнания» Путина ранее не высказывались. Перспективы принятия резолюции в Палате представителей также неясны.
Ранее Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок.
Путин: Кризис на Украине далек от разрешения
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Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
«Нельзя забывать, что Минские соглашения приняли форму международного права, принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж. Что заводит переговоры и само урегулирование в тупик. Тем не менее посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно продолжать, поскольку других механизмов воздействия по внутриукраинскому урегулированию не существует. Как нет альтернативы по выполнению самих минских договоренностей в полном объеме», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
Москва заявила о риске нового кризиса в Европе из-за ракет малой дальности
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Реализация планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе может привести к новому геополитическому кризису, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«У нас большие вопросы относительно перспективы появления в Европе ракет средней и меньшей дальности, к чему дело идет. Здесь, видимо, надвигается некий новый кризис», – приводит слова дипломата ТАСС.
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва обеспокоена противоракетной обороной, «приобретающей все более глобальный характер».
Напомним, 25 сентября глава МИД Сергей Лавров напомнил, что после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Он призвал НАТО «объявить аналогичный мораторий».
В МИД предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.
В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.
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В Кремле назвали темы будущих переговоров Путина и Байдена
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Украина и НАТО станут темами переговоров во время онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее Песков сообщил, что контакты Путина и Байдена могут состояться до конца текущего года.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
ФБР вынудило совет российских соотечественников в США остановить работу
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Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб, говорится в заявлении структуры.
«Координационный совет организаций российских соотечественников в США объявляет о приостановлении своей деятельности. Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», – приводит текст заявления КСОРС ТАСС.
По данным координационного совета, некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах». «Отдельного внимания удостоились контакты соотечественников с представителями российской дипмиссии в США, МИД РФ, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, правительства Москвы, Фонда Росконгресс, Русского географического общества и координаторами движения «Бессмертный полк», – отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что КСОРС «никогда не вмешивался во внутриполитическую повестку США, не располагал финансовыми средствами, не получал и не раздавал какие-либо гранты».
В координационном совете констатировали, что «сложившаяся ситуация не только нарушает права соотечественников на поддержку связей с исторической родиной, но и создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине». «До получения разъяснения от официальных органов США о ситуации вокруг деятельности организаций российских соотечественников КСОРС не будет проводить никаких мероприятий <…>», – указывается в документе.
Согласно размещенной на портале The Daily Beast версии, в ФБР не исключают, что КСОРС может использоваться Москвой в качестве «мягкой силы» для распространения влияния.
Накануне президент Владимир Путин поручил МИД упростить прием соотечественников в гражданство России, «наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира».
Путин поручил МИД упростить прием соотечественников в гражданство РФ
Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что в задачи российского МИД входят вопросы упрощения процедур приема соотечественников в российское гражданство.
«Да, вопрос на стыке нескольких министерств, но и МИД должен им заниматься, чтобы наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира», – отметил президент.
Выступление транслирует RT, отрывок опубликован в Telegram-канале «Пул №3».
Ранее Путин в своем выступлении заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.
Путин назвал «поверхностным» отношение НАТО к «красным линиям» России
Действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
«Что касается Черного моря, то последнее это вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие», – заявил глава государства.
Российская сторона регулярно высказывает озабоченность по этому поводу, говорит о красных линиях, но понимает, что партнеры «своеобразны».
«Как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся к нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», – заключил Путин.
Ранее командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Путин: ЕС отталкивает Россию санкциями
С сожалением приходится констатировать, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МИД России.
«Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. Имевшее место ранее достаточно плодотворное взаимодействие по линии России и ЕС на нынешнем этапе испытывает серьезные трудности. Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями, игнорируя очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, «нельзя забывать, что мы являемся соседями, и как показывает история, разделительные линии на континенте ни к чему хорошему не приводят. Россия конечно же заинтересована в поддержании добрососедских конструктивных отношений с европейскими государствами, но все зависит от встречной готовности партнеров к установлению и развитию равноправного и уважительного сотрудничества».
Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией.
В Госдуме назвали условие для нормализации отношений с Евросоюзом
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Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова президента Владимира Путина о сужении сотрудничества со странами ЕС, заявил, что Европа на данный момент под влиянием Соединенных Штатов не готова к диалогу с Россией, но когда там созреют, Москва сделает шаг навстречу.
«Смоделирован миграционный кризис на белорусско-польской границе, который... носит откровенно антироссийский характер. Ведь Россию обвиняют чуть ли не в целенаправленной переброске беженцев для обострения ситуации. В общем, на данный момент Евросоюз как геополитическое объединение совершенно не готов к какому-либо диалогу с Россией. Что ж, нам спешить в этом отношении некуда, и пытаться им как-то понравиться мы не собираемся. Пускай наблюдают за нашими учениями, военными маневрами, это им полезно. Когда Европа созреет для возобновления конструктивных контактов с Россией, тогда и мы сделаем шаг навстречу. Чем позже европейские политики поймут необходимость дружбы с Россией, тем хуже только для самой Европы», – передает РИА «Новости» слова Журавлева.
Также он выразил сожаление в связи с тем, что многие руководители нынешнего Евросоюза не знают и не понимают исторической логики взаимоотношений двух стран, «живут в выдуманном мире, где одно из ключевых мест занимает примитивная и агрессивная идеология русофобии».
«Геополитически и экономически Россия и Европа всегда были тесно связаны, это совершенно естественно и понятно. Нашей стране, которая территориально гораздо больше Европы, не раз приходилось буквально спасать наших европейских соседей от порабощения, восстанавливать справедливость силой русского оружия. Но мы всегда стремились к восстановлению мирного баланса сил на континенте, к обеспечению добрососедских и взаимовыгодных связей», – сказал Журавлев.
«И здесь надо отметить, что русофобия – под какими бы лозунгами и знаменами ни появлялась – всегда приводила Европу к катастрофе. А России в конечном итоге приходилось спасать Европу, зачастую очень дорогой для себя ценой, ценой колоссальных жертв», – также отметил парламентарий.
По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал европейцам выстроить единое экономическое пространство – «Европу от Лиссабона до Владивостока».
«Это было бы всем выгодно! Но евробюрократия, находящаяся под сильным влиянием США, предпочла курс на максимальную политическую конфронтацию с Россией. Специально для этой цели был запущен проект нынешней Украины, а по своей сути – «анти-России», и весь ЕС включился в эту русофобскую борьбу. Евросоюз в угоду американским экономическим и геополитическим интересам фактически похоронил все прежние возможности российско-европейского взаимодействия», – добавил Журавлев.
Вместе с тем ЕС продолжает вести санкционную «войну» против Москвы, пытаться заблокировать «Северный поток – 2», подтягивать к границам «полчища НАТО», отметил депутат Госдумы.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями.
Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году
В 2022 году вместе с индексацией прожиточного минимума должен вырасти и минимальный размер оплаты, примерно на 8,6%, до 13 890 рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 825 рублей – до 13 617 рублей.
Путин заявил о проработке в правительстве индексации пенсий
Правительство в скором времени намерено вернуться к конкретным параметрам индексации пенсий, заявил президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.
«Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации [президента], и депутаты над этим думают. Вернемся к ним в ближайшее время, посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели», – цитирует Путина ТАСС.
В октябре министр финансов Антон Силуанов отмечал, что приоритетом для правительства является поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов.
Грызлов объяснил указ Путина по Донбассу
Указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР является вынужденным ответом Москвы на действия Киева, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
«Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида». Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода», – цитирует его слова РИА «Новости».
В понедельник Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил допустить к участию в госзакупках произведенные в ДНР и ЛНР товары наравне с товарами российского происхождения.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Путин призвал МИД добиваться гарантий безопасности для России в отношениях с Западом
Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил о необходимости добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности.
«Нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности. Потому что просто так существовать и думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может», – обратился он к министру внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Глава государства говорил об отношениях с НАТО, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на коллегии МИД России заявил, что в задачи российского МИД входят вопросы упрощения процедур приема соотечественников в российское гражданство.
К встрече Путина и Мирзиеева подготовили «весомый пакет документов»
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится в Москве с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, на подписание уже подготовлен «весомый пакет документов», сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что «к подписанию подготовлен весомый пакет двусторонних документов, 16-18 ноября проведены Форум межрегионального сотрудничества, Российско-узбекский образовательный форум и Российско-узбекский медиафорум».
Предполагается, что лидеры обсудят «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане».
Напомним, вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 6 ноября принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны.
В Кремле сообщили о возможных контактах Путина и Байдена до конца года
До конца текущего года могут состояться контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения... Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее Песков сообщил, что договоренностей о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не достигнуто.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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