Атомный ледокол «Вайгач» провел караван по Севморпути

Радзиховский объяснил «детские» призывы Польши к Германии отказаться от «Северного потока – 2»

«Антироссийские «пугалки» Польши вызваны потерей рейтингов правящей партии «Право и справедливость». Самый простой способ улучшить свои позиции – вытащить из чулана старый добрый образ врага», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Леонид Радзиховский. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира».

«Это обычная пропаганда со стороны Польши. Правда, точно такая же пропаганда ведется и в России, когда Москва торгует со странами НАТО, продавая им газ и нефть, которыми потом заправляются бензобаки военной техники альянса. Одновременно с этим Москва заявляет, насколько для нас опасно НАТО. В этом же ряду стоит и заявление Моравецкого. Пусть в таком случае поляки откажутся от российского газа», – считает политический обозреватель Леонид Радзиховский.

«Понятно, что если Европа уменьшит закупки российских энергоресурсов, то для нас это будет тяжело. Но Москва все равно найдет, кому продать нефть и газ. Поэтому столь волнующие Моравецкого военные расходы России не сильно изменятся», – полагает эксперт.

«Что касается его призыва к Берлину отказаться от «Северного потока – 2», то это просто дурацкие детские разговоры. Германия покупает российский газ не для развлечений и не для того, чтобы сделать приятное Путину. Им выгодно – они покупают, – пояснил Радзиховский. – А то, что это позволяет Путину наращивать вооружения, это верно. Если Россия больше продает, соответственно, увеличивается и ее военный бюджет. Но что в этом такого? Разве из-за этого она нападет на Германию или Польшу? Это бред. Политики как в России, так и в странах Европы играют в одну и ту же игру, упражняясь в демагогии и перебрасывая друг другу мячик для прогрева своих избирателей».

Эксперт также отметил, что заявление Моравецкого как под копирку списано с высказываний украинских политиков, включая главу МИД страны Дмитрия Кулебы. «Разница заключается в том, что Польша – гораздо более сильная страна в экономическом плане, и она в меньшей степени нуждается в торговых контактах с Россией, чем Украина, – отметил политолог. – Киев, благодаря активному смешиванию политики с экономикой, терпит огромные убытки. Удивительно плохое состояние украинской экономики во многом объясняется разрывом связей с Россией. А сегодняшняя антироссийская риторика для Украины – основа ее национальной идентичности».

В Польше такие «пугалки» вызваны внутриполитической повесткой, предполагает Радзиховский. «Правящая партия бывшего премьер-министра страны Ярослава Качиньского «Право и справедливость» в последнее время теряет голоса избирателей, более того, она заметно испортила взаимоотношения с Евросоюзом, – уточнил собеседник. – Во многом это происходит из-за ментальной близости к России, нежели к Германии. В этой партии нет политкорректности и сильны религиозно-патриотические настроения. В результате сейчас она находится в довольно трудном положении. А самый простой способ улучшить свои позиции – вытащить из чулана старый добрый образ врага в лице России, чтобы привлечь к себе избирателей».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – сказал Моравецкий в интервью газете Bild. Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик.

Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к автору статьи – главреду La Repubblica Маурицио Молинари.

По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Между тем глава британского правительства Борис Джонсон заявил об угрозе «трагической ошибки» России у границ Украины и Польши.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

Ранее в Совфеде объяснили причины европейского милитаризма в отношении России.

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