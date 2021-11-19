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В МИД прояснили статус Договора о запрещении ядерных испытаний в мире
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Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) пока не стал действующим международно-правовым инструментом, необходимо скоординированные шаги мирового сообщества, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, указывается, что Россия уже четверть века активно участвует в работе Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ. На территории страны завершается строительство второго по величине сегмента Международной системы мониторинга, являющейся составной частью глобального проверочного механизма Договора, 29 из 32 российских объектов полностью введены в эксплуатацию. Также Москва тесно взаимодействует с партнерами во всех рабочих органах Комиссии.
«Однако на фоне безусловных достижений приходится констатировать, что, к сожалению, ДВЗЯИ пока так и не стал действующим международно-правовым инструментом. Важны скоординированные шаги мирового сообщества для достижения этой цели. Чтобы Договор вступил в силу, необходима его ратификация еще восемью государствами из так называемого «списка 44-х», – отмечает Захарова.
Она добавила, что Москва рассчитывает на продолжение масштабной работы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ по содействию скорейшему решению этой задачи в соответствии с мандатом, заложенным в упомянутой резолюции об учреждении Комиссии и в самом Договоре.
Ранее в секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд заявил о подготовке Вашингтоном новой ядерной доктрины.
Мишустин уволил замминистра спорта России за прогул
Статс-секретарь – заместитель министр спорта России Ксения Машкова потеряла рабочее место из-за грубого нарушения должностных обязанностей, распоряжение об увольнении подписал 17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря – заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей», – передает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.
В указе говорится об однократном прогуле, сотрудница отсутствовала на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд в рабочее время.
Родилась Ксения Машкова в Тульской области в 1989 году, имеет юридическое образование, пост статс-секретаря занимала с 2020 года.
Сатановский: Турки считают русских терпилами и лохами
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«Реализуя экономические проекты с Турцией, нам предлагают оплатить раздел завтрашней России и превращение бывшего СССР в будущую Оттоманскую Порту за свой счет. Собственно, это мы уже и делаем», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сфотографировался с «картой тюркского мира», в который вошли ряд регионов России.
«Эрдоган может себе позволить быть наглым. Он об этом знает. Вообще эта карта уже не первый год присутствует в турецких школьных учебниках. Дети – ученики девятых классов, насколько я помню, – учат, что тюркский мир заканчивается на берегах Северного Ледовитого океана. Это не секрет», – прокомментировал президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский снимок с Эрдоганом и картой.
«В турецких словарях для нас – жителей сначала Российской империи, потом СССР и теперь России – есть официальный термин: «московские гяуры». Вряд ли это что-то комплементарное («гяур» в переводе с турецкого – неверный – прим. ВЗГЛЯД). Справедливости ради, у турецких интеллигентов хватает совести покраснеть, когда их об этом спрашивают», – добавил собеседник.
По его словам, Россия на подобные выходки никак не отвечает, а всего лишь «балуется и играется». «Сейчас мы вкладываем в Турцию безумные деньги, – обратил внимание Сатановский. – Нам предлагают оплатить раздел завтрашней России и превращение бывшего СССР в будущую Оттоманскую Порту за свой счет. Собственно, мы уже это делаем».
«С точки зрения турок, мы терпилы, удивительные лохи... Потому что все те, кто проводят эти проекты по взаимодействию с Турцией, заработают здесь и сейчас. Такова текущая реальность. И Эрдоган это понимает», – заключил он.
Накануне лидер турецких националистов Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Эрдогану «карту тюркского мира». По версии Бахчели, в «тюркский мир» входят: часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана. В интернете также появилась фотография, на которой запечатлены Эрдоган и Бахчели, держащие эту карту вместе.
На прошлой неделе турецкий президент провел саммит Организации тюркских государств, куда помимо Турции входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. На саммите Эрдоган обозначил цели объединения и сообщил о принятии документа под названием «Видение тюркского мира до 2040 года».
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Меркель указала на «абсолютно разные взгляды» Москвы и Берлина
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И. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки ничего не меняет.
«То, что публикуются письма, не такой уж и сюрприз. Я многие свои письма читаю в газетах», – приводит слова Меркель ТАСС.
«Но на факт, почему пока не было встречи на уровне глав МИД, у французской и немецкой, а также у российской стороны абсолютно разные взгляды», – добавила Меркель после прошедшего в Берлине совещания с главами регионов ФРГ.
«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не изменит», – добавила канцлер.
В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего – это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
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Радзиховский объяснил «детские» призывы Польши к Германии отказаться от «Северного потока – 2»
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«Антироссийские «пугалки» Польши вызваны потерей рейтингов правящей партии «Право и справедливость». Самый простой способ улучшить свои позиции – вытащить из чулана старый добрый образ врага», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Леонид Радзиховский. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира».
«Это обычная пропаганда со стороны Польши. Правда, точно такая же пропаганда ведется и в России, когда Москва торгует со странами НАТО, продавая им газ и нефть, которыми потом заправляются бензобаки военной техники альянса. Одновременно с этим Москва заявляет, насколько для нас опасно НАТО. В этом же ряду стоит и заявление Моравецкого. Пусть в таком случае поляки откажутся от российского газа», – считает политический обозреватель Леонид Радзиховский.
«Понятно, что если Европа уменьшит закупки российских энергоресурсов, то для нас это будет тяжело. Но Москва все равно найдет, кому продать нефть и газ. Поэтому столь волнующие Моравецкого военные расходы России не сильно изменятся», – полагает эксперт.
«Что касается его призыва к Берлину отказаться от «Северного потока – 2», то это просто дурацкие детские разговоры. Германия покупает российский газ не для развлечений и не для того, чтобы сделать приятное Путину. Им выгодно – они покупают, – пояснил Радзиховский. – А то, что это позволяет Путину наращивать вооружения, это верно. Если Россия больше продает, соответственно, увеличивается и ее военный бюджет. Но что в этом такого? Разве из-за этого она нападет на Германию или Польшу? Это бред. Политики как в России, так и в странах Европы играют в одну и ту же игру, упражняясь в демагогии и перебрасывая друг другу мячик для прогрева своих избирателей».
Эксперт также отметил, что заявление Моравецкого как под копирку списано с высказываний украинских политиков, включая главу МИД страны Дмитрия Кулебы. «Разница заключается в том, что Польша – гораздо более сильная страна в экономическом плане, и она в меньшей степени нуждается в торговых контактах с Россией, чем Украина, – отметил политолог. – Киев, благодаря активному смешиванию политики с экономикой, терпит огромные убытки. Удивительно плохое состояние украинской экономики во многом объясняется разрывом связей с Россией. А сегодняшняя антироссийская риторика для Украины – основа ее национальной идентичности».
В Польше такие «пугалки» вызваны внутриполитической повесткой, предполагает Радзиховский. «Правящая партия бывшего премьер-министра страны Ярослава Качиньского «Право и справедливость» в последнее время теряет голоса избирателей, более того, она заметно испортила взаимоотношения с Евросоюзом, – уточнил собеседник. – Во многом это происходит из-за ментальной близости к России, нежели к Германии. В этой партии нет политкорректности и сильны религиозно-патриотические настроения. В результате сейчас она находится в довольно трудном положении. А самый простой способ улучшить свои позиции – вытащить из чулана старый добрый образ врага в лице России, чтобы привлечь к себе избирателей».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – сказал Моравецкий в интервью газете Bild. Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к автору статьи – главреду La Repubblica Маурицио Молинари.
По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Между тем глава британского правительства Борис Джонсон заявил об угрозе «трагической ошибки» России у границ Украины и Польши.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Ранее в Совфеде объяснили причины европейского милитаризма в отношении России.
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МВД начало проверку после избиения приезжими вступившихся за девушку в Подмосковье
Полиция в Московской области начала проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, где вступившихся за девушку молодых людей избивает толпа приезжих.
Происшествие случилось возле торгово-развлекательного центра «Акварель» в Пушкине, передает RT в своем Telegram-канале.
Оппоненты якобы планировали провести драку «один на один», но к месту прибыли несколько десятков мигрантов.
После конфликта один человек оказался в больнице. МВД начало проверку.
Ранее родственники одного из участников конфликта, произошедшего в московском метро 12 октября, извинились перед пострадавшим Романом Ковалевым.
Ковалев рассказывал, что в вагоне метро было много людей, но никто не пришел на помощь. Мужчина пытался заступиться за девушку, у которой начался конфликт с одним из участников потасовки.
Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали»
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Переписка с министрами иностранных дел Франции и ФРГ достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя причину ее публикации.
«Ну, все люди, можно сказать – достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, (президент России Владимир) Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», – ответил он на вопрос, почему переписка была опубликована, сообщает РИА «Новости».
Лавров добавил, переписка «достаточно красноречиво излагает суть вопроса. Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова.
Путин: Кризис на Украине далек от разрешения
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Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
«Нельзя забывать, что Минские соглашения приняли форму международного права, принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж. Что заводит переговоры и само урегулирование в тупик. Тем не менее посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно продолжать, поскольку других механизмов воздействия по внутриукраинскому урегулированию не существует. Как нет альтернативы по выполнению самих минских договоренностей в полном объеме», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
Гарик Харламов пошутил на тему штрафа «Муз ТВ» за гей-пропаганду
Шоумен Гарик Харламов опубликовал фото, на котором целует в макушку актера Сергея Бурунова. Под фото юморист выразил надежду, что его не оштрафуют как телеканал «Муз ТВ» за гей-пропаганду.
«Надеюсь за это фото меня не оштрафуют на 1 млн рублей, как «Муз ТВ». И не уберут с эфира, как «Игру», – написал он в своем Instagram.
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Ранее Мировой суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей главного редактора телеканала «Муз ТВ» Андрея Разыграева за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. До этого суд оштрафовал по этой же статье сам телеканал «Муз ТВ». Суд обязал выплатить компанию штраф в виде 1 млн рублей.
Роскомнадзор выявил нарушения в эфире телеканала в ходе трансляции премии летом 2021 года. Ведомство посчитало, что транслировались материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.
Эксперт: Дорогой газ оставил Украину без огурцов
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В связи с дефицитом газа и электричества на Украине поднялись тарифы на энергоресурсы, поэтому выращивать овощи в теплицах стало невыгодно, сказал газете ВЗГЛЯД директор «Плодоовощного союза» Михаил Глушков, комментируя сообщение о том, что впервые в истории Украина решила импортировать свежие огурцы из России.
Международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit сообщила, что на рынке Украины произошло весьма резонансное событие – впервые в истории страна начала импортировать свежие огурцы из России, которая, наоборот, ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов.
«На самом деле ничего удивительного в этом нет, потому что в себестоимости продукции, которая производится в зимнее время года, доля энергоресурсов составляет около 50%. Половина себестоимости, и даже больше – это энергоресурсы: газ и электричество. Сейчас на Украине происходит газовый кризис, топлива не хватает, газ дорогой. Поэтому, само собой, российская продукция стала более конкурентоспособной», – говорит Глушков.
Эксперт полагает, что на Украине из-за энергокризиса газ в основном идет на отопление жилых домов и крупных промышленных предприятий. А для простых потребителей, в том числе и тепличников, подняли тарифы. А поэтому выращивать овощи в теплицах просто стало невыгодно. В России же производство данной продукции обходится дешевле.
«У нас вообще в последнее время очень сильно растет производство огурца, поэтому мы вполне способны поставлять данный продукт на экспорт. Тем более что сами себя мы им обеспечиваем. У нас обеспеченность по огурцу – 95%. И то, 5%, которые мы импортируем, это для Дальнего Востока – Китай завозит. В Европейскую часть России мы и не завозим особо», – резюмировал собеседник.
Ранее из данных доклада Минсельхоза в правительство стало известно, что уборочная кампания картофеля находится в активной фазе, но цены аграриев вместо традиционного снижения растут. Оптовые цены на корнеплод уже на 71,4% превысили прошлогодние.
Названы овощи и фрукты с никотином, которые помогут бросить курить
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Добавление в рацион продуктов, богатых никотиновой кислотой (витамин РР), может помочь избавиться от привычки курить, к таким продуктам относятся помидоры, перец, картофель и баклажаны, рассказали специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание».
«Никотин, который содержится в табаке, – распространенное в природе вещество. В растительной пище он содержится в форме никотиновой кислоты, или витамина PP. В обычных условиях организм усваивает витамин из пищи в привычных ему количествах. Но когда человек начинает курить, никотиновая кислота поступает в рекордных объемах. Ее настолько много, что мы уже не нуждаемся в ней и постепенно привыкаем к новой дозе. Увы, вырабатывается зависимость, влекущая за собой серьезные проблемы со здоровьем – повышение риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», – сообщается на портале Роспотребнадзора «Здоровое питание».
Сообщается, что «чемпионами по содержанию никотина среди овощей является семейство пасленовых. Первое место за собой прочно держит красный помидор. В нем содержится до 42,8 нг/г никотинвой кислоты. Меньше ее в перце, картофеле и баклажанах, но эти овощи также являются эффективными заменителями сигарет. Не стоит забывать о бобовых (горохе и фасоли) и орехах. Они дополнят ваш здоровый рацион. А на десерт отлично подойдут фрукты – манго и ананас».
Отмечается, что «есть распространенное заблуждение о том, что человек, бросивший курить, толстеет. На самом деле проблема в том, что многие (но не все) бывшие курильщики используют еду в роли заменителя сигарет – из-за чего и поправляются».
Ранее в Минздраве сообщили, что никотиновая зависимость среди школьников-курильщиков выросла в шесть раз с момента появления на рынке электронных сигарет.
«Адмирал Горшков» поразил «Цирконом» мишень в Белом море
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Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по мишени, находившейся в Белом море, и поразил ее прямым попаданием, сообщили в Минобороны.
«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Там уточнили, что «полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, цель поражена прямым попаданием».
К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота, уточнили в Минобороны.
«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», – сказали в военном ведомстве.
В октябре близкий к Минобороны источник сообщил, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года.
Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Стало известно об избиении приезжим парня и девушки в Москве
В столице выходец с Кавказа в состоянии алкогольного опьянения избил молодого человека и девушку, информацию об инциденте распространили в соцсетях.
Агрессивный мужчина ударил оппонента с самокатом, из-за чего тот упал. За него вступилась девушка, которую нападавший также ударил в лицо кулаком, передает «Московский комсомолец».
Инцидент, вероятно, произошел на обстановке общественного транспорта, наносивший удары мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт произошел из-за того, что, по мнению нападавшего, на него «не так посмотрели».
Пока в МВД инцидент не комментировали.
Ранее в Москве в Новых Ватутинках на отца с ребенком напали четверо незнакомцев и избили мужчину. Уголовное дело сначала было возбуждено по статье о хулиганстве, однако по требованию главы СК Александра Бастрыкина оно переквалифицировано на дело о покушении на убийство. Напавшие на мужчину назвали потерпевшего инициатором конфликта.
Украина впервые в истории решила импортировать огурцы из России
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Украина впервые в истории начала импортировать свежие огурцы из России, сообщила международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit.
Компания сообщила, что «на этой неделе на рынке Украины произошло весьма резонансное событие – впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из страны, которая ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов, то есть из России», передает РИА «Новости».
По данным торговых источников EastFruit, эти огурцы оказались конкурентными по цене с украинскими, несмотря на импортную пошлину в 10%, которую приходится уплачивать импортерам, так как Украина вышла из соглашения о свободной торговле с Россией.
«На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 гривен за килограмм (1,44-1,7 доллара). Соответственно на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 гривен за килограмм (0,19-0,38 доллара) дешевле. Есть также в продаже огурец из Белоруссии, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец», – цитирует EastFruit одного из экспертов.
По данным компании, за первые восемь месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объем свежих огурцов для этого периода года – 12,1 тыс. тонн, а главными поставщиками огурцов на Украину были Турция и Белоруссия. Экспорт огурца за этот же период с Украины составил 4 тыс. тонн, он вырос в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года.
Ранее на Украине заявили о сокращении товарооборота с Россией в шесть раз.
Депутат Бундестага назвал сроки запуска «Северного потока – 2»
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Запуск газопровода возможен в апреле – мае 2022 года. Еврокомиссия попытается затянуть процесс сертификации, возможно, при поддержке природоохранных организаций, заявил депутат Бундестага ФРГ Штеффен Котре, экс-член комитета по экономике и энергетике немецкого Бундестага.
«Не думаю, что проект можно сейчас остановить, что Федеральное сетевое агентство сможет остановить сертификацию «Северного потока – 2», однако Еврокомиссия, скорее всего, также попытается затянуть процесс со своей стороны», – цитирует Котре РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что, пока основные активы и личные средства не будут переданы дочерней немецкой компании, процесс сертификации не может быть возобновлен. Только после этого Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы дочерней компании в качестве нового заявителя на сертификацию.
Депутат сказал о возможном включении в процесс природоохранных союзов, которые политически связаны с лево-зелеными силами.
По словам депутата, процесс сертификации затянется. Также он добавил, что уходящее правительство Германии во главе с Ангелой Меркель «упустило возможность взять проект под защиту».
Украинский депутат остался без наградного оружия после поздравления Путина
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива лишен наградных пистолетов в соответствии с приказом главы МВД Дениса Монастырского. Ранее депутат стал фигурантом дела о госизмене, поводом для которого послужило его поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину.
«Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС (автоматический пистолет Стечкина – прим. ВЗГЛЯД) и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия Государственного управления национальной полиции (ГУНП) в Киеве», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение управления коммуникаций Национальной полиции Украины.
Позже и сам Кива подтвердил, что сдал наградное оружие. В соцсети размещена видеозапись с моментом передачи пистолетов.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во вторник лишил Илью Киву права на ношение наградных пистолетов, которые были вручены ему в 2015 и 2016 годах. По словам Монастырского, Кива лишился пистолетов из-за недостойного поведения. Депутат в ответ назвал решение незаконным.
В среду Кива сообщил о том, что комиссия министерства образования Украины решила не присуждать ему степень кандидата наук по итогам защиты диссертации, состоявшейся в апреле.
Напомним, по иску партии «УДАР» мэра Киева Виталия Кличко против Кивы возбудили дело о госизмене. Поводом стало поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину. В видеозаписи депутат назвал Путина лидером дружественного украинцам народа.