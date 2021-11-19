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В Госдуме назвали условие для нормализации отношений с Евросоюзом
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Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова президента Владимира Путина о сужении сотрудничества со странами ЕС, заявил, что Европа на данный момент под влиянием Соединенных Штатов не готова к диалогу с Россией, но когда там созреют, Москва сделает шаг навстречу.
«Смоделирован миграционный кризис на белорусско-польской границе, который... носит откровенно антироссийский характер. Ведь Россию обвиняют чуть ли не в целенаправленной переброске беженцев для обострения ситуации. В общем, на данный момент Евросоюз как геополитическое объединение совершенно не готов к какому-либо диалогу с Россией. Что ж, нам спешить в этом отношении некуда, и пытаться им как-то понравиться мы не собираемся. Пускай наблюдают за нашими учениями, военными маневрами, это им полезно. Когда Европа созреет для возобновления конструктивных контактов с Россией, тогда и мы сделаем шаг навстречу. Чем позже европейские политики поймут необходимость дружбы с Россией, тем хуже только для самой Европы», – передает РИА «Новости» слова Журавлева.
Также он выразил сожаление в связи с тем, что многие руководители нынешнего Евросоюза не знают и не понимают исторической логики взаимоотношений двух стран, «живут в выдуманном мире, где одно из ключевых мест занимает примитивная и агрессивная идеология русофобии».
«Геополитически и экономически Россия и Европа всегда были тесно связаны, это совершенно естественно и понятно. Нашей стране, которая территориально гораздо больше Европы, не раз приходилось буквально спасать наших европейских соседей от порабощения, восстанавливать справедливость силой русского оружия. Но мы всегда стремились к восстановлению мирного баланса сил на континенте, к обеспечению добрососедских и взаимовыгодных связей», – сказал Журавлев.
«И здесь надо отметить, что русофобия – под какими бы лозунгами и знаменами ни появлялась – всегда приводила Европу к катастрофе. А России в конечном итоге приходилось спасать Европу, зачастую очень дорогой для себя ценой, ценой колоссальных жертв», – также отметил парламентарий.
По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал европейцам выстроить единое экономическое пространство – «Европу от Лиссабона до Владивостока».
«Это было бы всем выгодно! Но евробюрократия, находящаяся под сильным влиянием США, предпочла курс на максимальную политическую конфронтацию с Россией. Специально для этой цели был запущен проект нынешней Украины, а по своей сути – «анти-России», и весь ЕС включился в эту русофобскую борьбу. Евросоюз в угоду американским экономическим и геополитическим интересам фактически похоронил все прежние возможности российско-европейского взаимодействия», – добавил Журавлев.
Вместе с тем ЕС продолжает вести санкционную «войну» против Москвы, пытаться заблокировать «Северный поток – 2», подтягивать к границам «полчища НАТО», отметил депутат Госдумы.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями.
Радзиховский объяснил «детские» призывы Польши к Германии отказаться от «Северного потока – 2»
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«Антироссийские «пугалки» Польши вызваны потерей рейтингов правящей партии «Право и справедливость». Самый простой способ улучшить свои позиции – вытащить из чулана старый добрый образ врага», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Леонид Радзиховский. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира».
«Это обычная пропаганда со стороны Польши. Правда, точно такая же пропаганда ведется и в России, когда Москва торгует со странами НАТО, продавая им газ и нефть, которыми потом заправляются бензобаки военной техники альянса. Одновременно с этим Москва заявляет, насколько для нас опасно НАТО. В этом же ряду стоит и заявление Моравецкого. Пусть в таком случае поляки откажутся от российского газа», – считает политический обозреватель Леонид Радзиховский.
«Понятно, что если Европа уменьшит закупки российских энергоресурсов, то для нас это будет тяжело. Но Москва все равно найдет, кому продать нефть и газ. Поэтому столь волнующие Моравецкого военные расходы России не сильно изменятся», – полагает эксперт.
«Что касается его призыва к Берлину отказаться от «Северного потока – 2», то это просто дурацкие детские разговоры. Германия покупает российский газ не для развлечений и не для того, чтобы сделать приятное Путину. Им выгодно – они покупают, – пояснил Радзиховский. – А то, что это позволяет Путину наращивать вооружения, это верно. Если Россия больше продает, соответственно, увеличивается и ее военный бюджет. Но что в этом такого? Разве из-за этого она нападет на Германию или Польшу? Это бред. Политики как в России, так и в странах Европы играют в одну и ту же игру, упражняясь в демагогии и перебрасывая друг другу мячик для прогрева своих избирателей».
Эксперт также отметил, что заявление Моравецкого как под копирку списано с высказываний украинских политиков, включая главу МИД страны Дмитрия Кулебы. «Разница заключается в том, что Польша – гораздо более сильная страна в экономическом плане, и она в меньшей степени нуждается в торговых контактах с Россией, чем Украина, – отметил политолог. – Киев, благодаря активному смешиванию политики с экономикой, терпит огромные убытки. Удивительно плохое состояние украинской экономики во многом объясняется разрывом связей с Россией. А сегодняшняя антироссийская риторика для Украины – основа ее национальной идентичности».
В Польше такие «пугалки» вызваны внутриполитической повесткой, предполагает Радзиховский. «Правящая партия бывшего премьер-министра страны Ярослава Качиньского «Право и справедливость» в последнее время теряет голоса избирателей, более того, она заметно испортила взаимоотношения с Евросоюзом, – уточнил собеседник. – Во многом это происходит из-за ментальной близости к России, нежели к Германии. В этой партии нет политкорректности и сильны религиозно-патриотические настроения. В результате сейчас она находится в довольно трудном положении. А самый простой способ улучшить свои позиции – вытащить из чулана старый добрый образ врага в лице России, чтобы привлечь к себе избирателей».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – сказал Моравецкий в интервью газете Bild. Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к автору статьи – главреду La Repubblica Маурицио Молинари.
По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Между тем глава британского правительства Борис Джонсон заявил об угрозе «трагической ошибки» России у границ Украины и Польши.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Ранее в Совфеде объяснили причины европейского милитаризма в отношении России.
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Путин: Кризис на Украине далек от разрешения
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Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
«Нельзя забывать, что Минские соглашения приняли форму международного права, принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж. Что заводит переговоры и само урегулирование в тупик. Тем не менее посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно продолжать, поскольку других механизмов воздействия по внутриукраинскому урегулированию не существует. Как нет альтернативы по выполнению самих минских договоренностей в полном объеме», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
Немецкий политолог: Поляки ругают Россию, чтобы сгладить вину перед ЕС
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Антироссийской риторикой поляки решают и свои краткосрочные вопросы, поскольку сами находятся под европейскими санкциями, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира».
«В немецком языке есть выражение «холодный кофе», которое используется, когда пережевывают старую жвачку или слушают заезженную пластинку. Заявление Моравецкого похоже именно на это. Причем в данном случае Польша пользуется аргументацией экс-президента США Дональда Трампа, к которой уже давно никто не прислушивается. Но Варшава не упускает случая подогреть конфликт с Россией. Только зачем ей это? Ведь Россия всегда отвечает на такие выпады. Так что Польша играет с огнем», – считает германский политолог Александр Рар.
Эксперт указал на сходство заявлений Польши и Украины в отношении России. «Только дипломатическое поведение и мышление Киева находится на порядок ниже, чем у Варшавы. Там вообще истерика. Для Украины главное – испортить имидж России на международной арене. Но проблема в том, что Украина не член НАТО и ЕС, а Польша входит во все евроатлантические структуры, и в этом плане своей целенаправленной антироссийской политикой она может многое испортить», – полагает Рар.
«Раньше я думал, что причины такого настроя Польши в отношении России связаны с периодом коммунизма, за который она хочет отомстить. Но текущая ситуация наталкивает на мысль о том, что Варшава имеет более глубокие исторические комплексы и болезни, – рассуждает собеседник. – Это не только месть за коммунизм, но еще и за разделы Речи Посполитой в XVIII веке».
«Другая причина заключается в том, что в самой Европе есть разные концепции развития отношений с Россией. Немецко-французская концепция основана на всеобъемлющем сотрудничестве с Россией. А Польша, Великобритания и США отстаивают идею строительства общеевропейского пространства без России, но с привлечением Украины, – отметил политолог. – Кроме того, с помощью антироссийской риторики поляки решают и свои краткосрочные вопросы, поскольку они сами находятся под европейскими санкциями за нарушение политики ценностей. Соответственно, сейчас они пытаются вылезти из роли провинившегося члена ЕС и стать чуть ли не героем, так как «защищают» Европу от российской «агрессии».
Эксперт также отметил, что поляки за глаза многое припоминают и Германии, но не станут ничего говорить публично, потому что рискуют потерять большой кошелек Европы. «Во многом от немцев зависит и финансовое благополучие Польши, и ее влияние внутри ЕС», – резюмировал Рар.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – сказал Моравецкий в интервью газете Bild. Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик. Позже сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась заявил, что Россия может добиться сертификации «Северного потока – 2», если разделит газопровод на две части.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
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Путин поручил МИД упростить прием соотечественников в гражданство РФ
Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что в задачи российского МИД входят вопросы упрощения процедур приема соотечественников в российское гражданство.
«Да, вопрос на стыке нескольких министерств, но и МИД должен им заниматься, чтобы наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира», – отметил президент.
Выступление транслирует RT, отрывок опубликован в Telegram-канале «Пул №3».
Ранее Путин в своем выступлении заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.
Путин назвал «поверхностным» отношение НАТО к «красным линиям» России
Действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
«Что касается Черного моря, то последнее это вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие», – заявил глава государства.
Российская сторона регулярно высказывает озабоченность по этому поводу, говорит о красных линиях, но понимает, что партнеры «своеобразны».
«Как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся к нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», – заключил Путин.
Ранее командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
В Кремле назвали темы будущих переговоров Путина и Байдена
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Украина и НАТО станут темами переговоров во время онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее Песков сообщил, что контакты Путина и Байдена могут состояться до конца текущего года.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Дробницкий предсказал Европе поражение в гонке за лидерство в 21-м веке
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«XXI век действительно покажет, какие страны выйдут вперед, а кто останется навсегда позади», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Джо Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в текущем столетии.
«Сейчас в мире происходит примерно то же, что было в 20-е годы XX века: гонка основных держав, которые сумели вырваться вперед после Первой мировой войны и оставили всех остальных далеко позади. Сегодня новые технологии и сферы освоения будут полем, на котором сойдутся крупные государства и блоки. Судьба стран, не успевших на этот технологический паровоз, будет незавидной», – считает американист Дмитрий Дробницкий.
По его мнению, «Байден не сказал ничего нового», а в сущности «другими словами повторил то, что не раз говорил и раньше». «Это по-разному называлось – «борьба демократий с автократиями», «прямая бескомпромиссная конкуренция» и так далее. Конечно, Байден отчасти занимается «риторическим украшательством», но в целом констатация верная: как минимум в первой половине XXI века конкуренция великих держав и союзов приобретет более серьезный характер. Это очень тяжелый вызов», – подчеркнул собеседник.
«На мой взгляд, претендент на провал в грядущей гонке – большая часть Европы, в загашнике которой остались только услуги, но ресурсов и собственных технологий нет. Мне, например, непонятно, как планируют выживать страны Бенилюкса и южноевропейские государства. А будущее стран Восточной Европы будет сильно зависеть от того, в какие крупные блоки их возьмут передовые державы», – добавил он.
С другой стороны, неплохие шансы выжить есть у Британии и Франции, имеющих ядерный потенциал, а также Германии, которой «тетушка Меркель в наследство оставила газовый хаб». «Тем не менее большую часть Европы может ждать падение уровня жизни. Для местных жителей это будет катастрофой, ведь они привыкли к высоким стандартам», – полагает эксперт. «Европа сегодня – закуска в споре России, США и Китая. Мы видим, как она пыжится, чтобы обрести какую-то субъектность, но этого никогда не случится», – резюмировал он.
Ранее глава Белого дома Джо Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке. «Через 50 лет историки будут изучать этот момент, эти последние два года и следующие четыре-пять лет, и они будут решать, выиграла ли Америка или проиграла соревнование за XXI век в этот самый момент», – сказал американский президент.
«Кто еще будет решать кризис на Ближнем Востоке, кто еще будет разбираться с израильско-палестинским вопросом?» – задался вопросом Байден.
При этом он выразил мнение, что США нужно не «наносить ущерб другим странам», а «вернуться в игру».
Напомним, Байден заявлял, для Штатов наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – отметил политик.
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Набиуллина заявила о росте продовольственной инфляции до двузначных показателей
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Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная – уже, к сожалению, двузначная», – передает ТАСС слова Набиуллиной.
По ее словам, вкладчики, держатели облигаций и россияне с фиксированными доходами выигрывают от высоких ставок и низкой инфляции.
«Я хотела бы затронуть вопрос, кто выигрывает и проигрывает от высоких и низких процентных ставок. Это важный момент для понимания сути денежно-кредитной политики и изменения ключевой ставки. От высоких ставок и низкой инфляции выигрывают вкладчики, держатели облигаций и те, у кого основной доход – фиксированная зарплата, пенсии и социальные пособия», – передает РИА «Новости» слова Набиуллиной.
В то же время от низких ставок и высокой инфляции выигрывают те, у кого уже есть кредиты и кто владеет реальными активами – недвижимостью и акциями.
«Последовательная денежно-кредитная политика, которая обеспечивает ценовую стабильность, по сути одновременно с этим обеспечивает разумный баланс интересов этих групп. Но в конечном счете денежно-кредитная политика, конечно, стоит на страже интересов наиболее уязвимых слоев населения, которые страдают от высокой инфляции в наибольшей мере», – подчеркнула Набиуллина.
Глава ЦБ напомнила, чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. «Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают наименее защищенные группы населения», – заключила она.
Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%.
Путин: ЕС отталкивает Россию санкциями
С сожалением приходится констатировать, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МИД России.
«Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. Имевшее место ранее достаточно плодотворное взаимодействие по линии России и ЕС на нынешнем этапе испытывает серьезные трудности. Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями, игнорируя очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, «нельзя забывать, что мы являемся соседями, и как показывает история, разделительные линии на континенте ни к чему хорошему не приводят. Россия конечно же заинтересована в поддержании добрососедских конструктивных отношений с европейскими государствами, но все зависит от встречной готовности партнеров к установлению и развитию равноправного и уважительного сотрудничества».
Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией.
Берлин отказался принять мигрантов по предложению Минска
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И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением белорусского лидера Александра Лукашенко принять нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в Германии, заявив, что это общеевропейская проблема.
«Германия не согласилась с этим [предложением]. Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Между тем еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы,
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году
В 2022 году вместе с индексацией прожиточного минимума должен вырасти и минимальный размер оплаты, примерно на 8,6%, до 13 890 рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 825 рублей – до 13 617 рублей.
Захарова прокомментировала публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ
Публикация переписки главы МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ показывает, что Россия не саботирует переговоры в «нормандском» формате, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова пояснила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что публикация связана с тем, что в последнее время в Москве слышат обвинения в саботировании таких встреч по украинскому урегулированию.
«Проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны, то есть это были не экспертные оценки, такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку», – сказала она.
По ее словам, официальные лица Франции и ФРГ знали позицию Москвы: «Ее можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть ее саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно».
«Мы вчера опубликовали это достаточно уже поздно, мне кажется, это было часов семь-восемь вечера, примерно так. И пока я не видела реакции, надо подождать, у них сейчас еще только ранее утро, начнется рабочий день, я думаю, что, наверное, какая-то будет реакция», – отметила Захарова.
По ее словам, «она (реакция) должна быть, потому что материалов много, у журналистов наверняка там вопросов, я имею в виду в этих странах, уже поднакопилось за ночь, поэтому будем ждать этой реакции».
Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова.
Путин заявил о проработке в правительстве индексации пенсий
Правительство в скором времени намерено вернуться к конкретным параметрам индексации пенсий, заявил президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.
«Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации [президента], и депутаты над этим думают. Вернемся к ним в ближайшее время, посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели», – цитирует Путина ТАСС.
В октябре министр финансов Антон Силуанов отмечал, что приоритетом для правительства является поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов.
Грызлов объяснил указ Путина по Донбассу
Указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР является вынужденным ответом Москвы на действия Киева, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
«Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида». Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода», – цитирует его слова РИА «Новости».
В понедельник Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил допустить к участию в госзакупках произведенные в ДНР и ЛНР товары наравне с товарами российского происхождения.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Дании заявили о «помощи» Байдена России в доминировании над Европой
Решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску российского газопровода «Северный поток – 2» кардинально изменило баланс сил в Европе в пользу Москвы, пишет профессор истории Хенрик Йенсон в колонке для датской газеты Jyllands-Posten.
Йенсон обвинил Россию в якобы организации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, и подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) не в состоянии справиться с этим вызовом, хотя несколько лет назад он якобы «мог говорить с Россией с позиции силы», передает РИА «Новости».
«Сегодня все наоборот. Что-то очень важное произошло, когда Джо Байден этим летом дал зеленый свет путинскому газопроводу «Северный поток – 2». И не только для стран, через которые он проходит», – отмечает историк.
По его мнению, Европа слабеет не только как геополитический игрок, который не может найти эффективную стратегию в условиях миграционного кризиса, но и в культурном и интеллектуальном плане.
Так, в ведущих европейских странах есть мощные группы, которые считают собственную цивилизацию «глобально вредной» и рассматривают западную историю как историю угнетения, тогда как «культурное разбавление», вызванное увеличившимся потоком беженцев, не вызывает у них опасений. Из-за влияния этого течения европейские руководители не способны ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности ЕС.
Ранее в Польше предложили разделить «Северный поток – 2».
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