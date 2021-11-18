Ученые рассказали о пролетевшем над Россией метеорите

Пролетевший над несколькими российскими регионами метеорит, вероятнее всего, относится к метеорному потоку Леониды, сообщили в Уфимском планетарии.

Метеорит наблюдали жители Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Марий Эл, а также Башкирии, передает UfaTime.ru.

«Закончился ли полет болида падением метеорита или этот космический пришелец сгорел в атмосфере, трудно сказать. Но, скорее всего, судя по видео, он сгорел в атмосфере», – указали в планетарии.

Пролет метеорита сняли на видео и опубликовали в социальных сетях. На роликах зафиксирован яркий свет от вспышки в темном небе.

Между тем руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук рассказал, что метеорит мог быть размером около одного метра, и на небе он был всего около двух секунд.

«Он находился достаточно высоко в атмосфере. Блеск болида был немного слабее Луны: примерно – 9 или –10 m, тогда как Луна – 12 m», – пояснил Полищук РИА «Новости».

Он добавил, что при наблюдении складывалось впечатление, что тело падало на землю.

«По-видимому, это был небольшой метеороид, который попал в атмосферу Земли и стал метеоритом», – добавил эксперт.

Объект, вероятнее всего, загорелся при прохождении сквозь плотные слои атмосферы, после чего распался на мелкие части, осколки должны были упасть на землю.

«В ноябре идет метеорный поток Леониды, это метеоры, вылетающие из созвездия Льва. Наблюдавшийся болид – не Леонид... Подобные космические объекты в небе можно наблюдать достаточно часто в разных участках Земли», – сказал Полищук.

В то же время старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин отметил, что метеорит, судя по всему, был размером с ладонь.

«Нет сомнений, что это болид, то есть яркий метеор, и нет даже надежды, что от него что-то выпало на Землю, потому что все там на большой высоте рассыпалось и дальше не полетело. Опасности никакой он, конечно, не представлял. Даже если и не рассыпался бы, 10 сантиметров кусочек, ну какая там опасность, кому-нибудь окно бы разбил», – сказал ученый.

Вспышка в конце пролета говорит о том, что болид полностью рассыпался, сам объект был размером с «портсигар или очечник, с ладошку, сантиметров 10, не больше». Он, вероятнее всего, полностью сгорел на высоте примерно 60-70 километров.

15 февраля 2013 года метеорит диаметром около 17 метров вошел в земную атмосферу и распался на большое количество фрагментов, основная часть которых упала на территорию Челябинской области.