В РПЦ оценили влияние пандемии коронавируса на религиозность граждан

«Смертельно опасные угрозы нередко становятся триггером к поиску смысла своего бытия не только в этом мире, но и за его пределами», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, комментируя публикацию о возможном влиянии пандемии коронавируса на религиозность людей.

«Конечно, нет такого алгоритма – «не верил, переболел ковидом, резко уверовал». Но мы знаем, что многие люди перед лицом смерти действительно переосмысливают свое существование и делают первые шаги к вере. Иногда ступить на эту первую ступень к Богу может привести нас к спасению и вечности», – отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы знаем, что в сложные времена, связанные с эпидемиями и другими катастрофами, люди нуждаются в помощи и духовной поддержке. Обратиться к Богу с молитвой – это нормальная человеческая реакция. Я думаю, это происходит и сейчас», – отметил собеседник.

Кипшидзе отметил – опасность, нависшая над человеком, может стать «спусковым крючком» к поиску Бога. Опасность заболеть COVID-19 как источник угрозы – не исключение. К вере после тяжелой болезни или иных потрясений могут прийти даже далекие от религии люди, в том числе атеисты, заметил Кипшидзе. «Но есть ли у нас в обществе полные атеисты – вот в чем вопрос, – рассуждает представитель РПЦ. – Наверное, полный атеист – это человек, который никогда не сталкивался с феноменом религиозности. Но наши атеистично настроенные соотечественники, тем не менее, получили образование и сформировались как личности в культурных условиях, которые неотделимы от его христианского наследия».

«Отечественная культура, литература, музыка – все эти области неразрывно связаны с православным христианством. Поэтому, по большому счету, человек, который принимает решения, важные для его мировоззрения – в том числе о том, верить ему или нет – уже примерно представляет себе, что такое быть христианином», – отметил Кипшидзе.

Во вторник общественный деятель, бывший редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин опубликовал на портале «Предание.ру» статью «Мистика ковида» versus благополучное православие». В ней он на основе личных ощущений и опыта пишет о «темной стороне» коронавируса и его способности «стать причиной тектонических сдвигов в религиозной жизни». «Ковидная пневмония и связанная с ней интоксикация стали источником нового – совершенно неожиданного – духовного опыта, а в случаях особо глубоких переживаний этот опыт воспринимается как мистический», – отметил Чапнин.

В свете этих соображений автор призвал к дискуссии, чтобы понять, сколько в опыте ковидной пневмонии мистики или религиозного опыта, а сколько психосоматической составляющей. По мнению Чапнина, болезнь, во-первых, «нужно воспринимать как триггер нового мистического опыта, который необходимо максимально подробно проговорить и осмыслить на языке христианской аскетики». Во-вторых, необходимо учитывать, что при анализе этого вопроса неизбежно останется нечто иррациональное. В-третьих, «следует сразу наложить жесткое ограничение на интерпретацию этого опыта как сугубо мистического», поскольку речь так или иначе идет о заболевании, влияющем на состояние здоровья, не только духа.

«Темная сторона» ковида открывает пространство для большого разговора и, возможно, выводит Церковь из сложившегося равновесия. С некоторой осторожной надеждой можно сказать, что возникает шанс рождения нового образа веры, основанного на более глубоком ее осознании и обновленном отношении к тому, что первично и что вторично в жизни Церкви», – заключил Чапнин.

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Добавим, что в минувшие выходные в патриархии в очередной раз поддержали кампанию по вакцинации от COVID-19. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал наказывать людей, распространяющих ложную информацию о коронавирусной инфекции и прививках от нее. Ранее митрополит заявил, что верующие, выступающие за вакцинацию, основываются на многолетнем опыте Русской православной церкви, в то время как ее противники в основном находятся под влиянием мифов.

Вопросы вакцинации от коронавируса и отказа от нее не содержат религиозной составляющей, в свою очередь, отметил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением... Но считаем, что человек должен самостоятельно, свободно принимать решение», – подчеркнул представитель РПЦ.

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