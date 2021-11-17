В ряде регионов зарегистрировали снижение заболеваемости коронавирусом

В Сочи рассказали о ковидных ограничениях на новогодние праздники

Во время зимнего курортного сезона в Сочи и других городах Краснодарского края сохранится ряд ограничений из-за коронавируса, в частности для посещения кафе или массового мероприятия понадобиться QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

В период новогодних праздников Краснодарский край ожидает порядка 390 тысяч туристов. Из них большая часть посетит Сочи – 236,3 тыс. человек, Анапу – 34,2 тыс. человек и Геленджик – 21,4 тыс. человек, передает «Сочи Экспресс».

«Пока не планируем закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Продолжит действовать и ряд ограничительных мер. Отдыхающие, которые приезжают к нам, должны быть вакцинированы, либо привиться в течение трех дней уже у нас в крае. Для этого созданы все условия – работают прививочные пункты и кабинеты при отелях. Мы, в первую очередь, заинтересованы, чтобы прививку сделали как можно больше людей. Рады каждому отдыхающему, но вакцинированному, – подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день заселиться в отель на Кубани можно с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Правила действуют на всей территории края.

«При этом в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске, а также поселениях Туапсинского района: Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере и Шепси посетить торгово-развлекательные центры и комплексы можно только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации», – напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.