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В ряде регионов зарегистрировали снижение заболеваемости коронавирусом
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Снижение заболеваемости коронавирусной инфекции наблюдается более чем в 10 российских субъектах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
«У нас есть субъекты, их больше 10 сегодня, которые уже в стадии снижения. Есть субъекты, которые остановились и дальше не растут. И максимальное значение сегодня демонстрирует Москва – практически на 23% упала заболеваемость», – цитирует Попову РИА «Новости».
Ранее в Кремле констатировали, что пандемия не закончена, и ей «конца и края не видно».
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Минздрав установил выплаты медработникам за каждого привитого
Минздрав России предложил установить медицинским работникам выплату в совокупном размере 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19
Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», – следует из пояснительной записки к проекту постановления ведомства.
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На первом этапе вакцинации медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию предлагается платить 60 рублей. Медработнику, осмотревшему пациента перед или после вакцинации – 40 рублей; медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей;
При проведении второго этапа вакцинации медработнику, осмотревшему пациента до или после вакцинации, предлагается начислять 40 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей.
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При вакцинации однокомпонентными вакцинами медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию заплатят 90 рублей; медработнику, осуществившему осмотр пациента перед или после вакцинации – 60 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 50 рублей, говорится в проекте постановления.
За минувшие сутки в России выявили 36 818 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3131, Москве – 2606, Московской области – 2043.
Срок действия сертификатов для перенесших COVID могут увеличить
Эксперты Минздрава России обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года, сообщил источник в министерстве.
«В настоящее время Минздрав на экспертном уровне ведет активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов», – рассказал он РИА «Новости».
По его словам, опыт ряда государств, например стран ЕС, говорит о том, что сертификаты переболевших действуют полгода, но «в то же время анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В это связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения заболевании с шести месяцев до года».
Ранее стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит».
В Сочи рассказали о ковидных ограничениях на новогодние праздники
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Во время зимнего курортного сезона в Сочи и других городах Краснодарского края сохранится ряд ограничений из-за коронавируса, в частности для посещения кафе или массового мероприятия понадобиться QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.
В период новогодних праздников Краснодарский край ожидает порядка 390 тысяч туристов. Из них большая часть посетит Сочи – 236,3 тыс. человек, Анапу – 34,2 тыс. человек и Геленджик – 21,4 тыс. человек, передает «Сочи Экспресс».
«Пока не планируем закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Продолжит действовать и ряд ограничительных мер. Отдыхающие, которые приезжают к нам, должны быть вакцинированы, либо привиться в течение трех дней уже у нас в крае. Для этого созданы все условия – работают прививочные пункты и кабинеты при отелях. Мы, в первую очередь, заинтересованы, чтобы прививку сделали как можно больше людей. Рады каждому отдыхающему, но вакцинированному, – подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.
На сегодняшний день заселиться в отель на Кубани можно с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Правила действуют на всей территории края.
«При этом в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске, а также поселениях Туапсинского района: Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере и Шепси посетить торгово-развлекательные центры и комплексы можно только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации», – напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Песков: Конца и края пандемии пока не видно
Пандемия коронавируса не окончена и пока не ясно, когда она закончится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода – через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», – цитирует Пескова ТАСС.
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Он отметил, что продление Роспотребнадзором действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики этого заболевания до 2024 года необходимо, чтобы «каждый раз не продлевать» его отдельно.
«Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», – указал представитель Кремля.
За последние сутки в России выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Бензин в Словении начали продавать по QR-кодам о вакцинации
В Словении вступили в силу обширные поправки к постановлениям, направленным на борьбу с распространением коронавируса, сообщают СМИ.
В частности, QR-код, свидетельствующий о наличии сертификата о вакцинации, водителям требуется предъявлять на заправочных станциях. Так, Siol.net пишет, что в Брежице хозяйка, которая не смогла заправить машину, просто бросила ее на АЗС. Машину эвакуировала полиция.
Однако, как отмечается в статье, если утром такие требования на заправках предъявлялись, то во второй половине дня подобный подход пришлось отменить из-за угроз сотрудникам.
Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L'essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.
Вассерман выступил за локдаун для непривитых
Для защиты тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, следует вводить меры ограничения, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Васссерман считает, что «комендантский час для привитых, это нечто явно избыточное», а вот «ограничения для непривитых, к сожалению, необходимы», причем для того, чтобы защитить их самих, передает «Общественная служба новостей».
По его словам, «есть очень много людей, которые заболели, хотя общие показатели иммунитета у них были весьма хороши», ведь «новый коронавирус легко пробивает общий иммунитет». Вассерман подчеркнул, что «каждый, кто способен заразиться, способен, к сожалению, и заразить», а потому «все эти ограничения являются защитой не только каждого конкретного человека, но и всего человечества в целом». Он предложил «руководствоваться старинной формулой «Свобода вашего кулака заканчивается там, где начинается мой нос». Вассерман «склонен поддержать и вводимые у нас законы, и большую часть австрийских мер».
Напомним, в Австрии с 15 ноября введен жесткий локдаун для непривитых от COVID-19 граждан. Ограничительные меры вводятся на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случаей крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Гинцбург назвал препараты для вакцинации переболевших COVID-19
Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться «Спутником Лайт», рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, – «Лайтом», а кто старше 60 – «Спутником V», – передает РИА «Новости» ответ Гинцбурга на вопрос о том, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19.
Ранее Гинцбург посоветовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода.
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Российские ученые рассказали о создании лекарства от COVID на основе антител
Ученые из России создали лекарство на основе моноклональных антител, которое может нейтрализовать «дельта» и «гамма» варианты коронавируса, сообщил директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.
«Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и учеными мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе варианты «дельта» и «гамма», – передает его слова ТАСС.
Макаров добавил, что высокая эффективность нейтрализации вируса подтверждена экспериментами в культуре клеток человека, а также на зараженных хомячках, которым вводили антитела. «Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в 100 тыс. раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон», – пояснил ученый.
Ранее в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной.
Привившимся российскими вакцинами спортсменам разрешили приехать на ОИ без карантина
Спортсмены, которые прошли вакцинацию от коронавируса одной из российских вакцин, смогут по приезде в Китай для участия в Олимпийских играх 2022 года не соблюдать карантин, заявил заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.
«Спортсмены, которые привились отечественными вакцинами, могут спокойно въезжать в Пекин на Олимпиаду без ограничений. Для всех остальных действует правило 21-дневного карантина. За сборную России мы спокойны, потому что все вакцинированы и находятся под наблюдением врачей», – приводит РИА «Новости» слова Морозова.
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Зимние Олимпийские игры-2022 состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.
Ранее международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Напомним, в российскую делегацию на Играх в Пекине вошли 450 человек.
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В России выявили 36,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 36 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2966, Санкт-Петербурге – 2793, Самарской области – 1785.
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Всего в стране выявлено 9 182 538 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1247 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 259 084 человека.
За последние сутки в России полностью выздоровели 36 388 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 882 836 человек.
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Накануне, 16 ноября, в России выявили 36 818 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 192.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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«Спутник V» в Белоруссии показал эффективность более 96%
Исследование вакцины «Спутник V» в Белоруссии показало высокую безопасность и эффективность препарата против COVID-19 на уровне 96,3% после вакцинации 1,2 млн человек, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%. Статья с анализом эффективности вакцины в ходе кампании по вакцинации в Беларуси опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv», – передает сообщение ТАСС.
Напомним, в июне Белоруссия начала предварительные испытания своей вакцины от COVID-19.
До этого министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».
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В России всех пациентов с ОРВИ будут тестировать на COVID
Все пациенты с ОРВИ теперь обязательно будут тестироваться на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина.
«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке», – заявила глава Роспотребнадзора, указав на то, что такая мера поможет «не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные», сообщает «Комсомольская правда».
Ранее в Роспотребнадзоре приняли решение, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, в течение шести месяцев могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов.
Россия заявила о готовности помочь Молдавии в борьбе с коронавирусом
Россия готова продолжать оказывать Молдавии содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставку в республику российских вакцин, заявилминистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Молдавии Николаем Попеску.
«Условились не ослаблять совместную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. И я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества», – передает ТАСС слова Лаврова.
Напомним, в конце октября министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко заявила, что «министерство здравоохранения сейчас ведет переговоры о закупке вакцины «Спутник V».
QR-коды на перелеты внутри региона решили ввести в Хабаровском крае
Власти Хабаровского края с декабря введут систему QR-кодов на перелетах между населенными пунктами региона, говорится в постановлении, принятом по итогам заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», – передает ТАСС сообщение оперштаба.
До этого власти Хабаровского края заявляли, что совместно с федеральными ведомствами прорабатывается вопрос введения QR-кодов с 1 декабря в терминале международного аэропорта Хабаровск. Это также может коснуться железнодорожного вокзала.
Во всех городах и большинстве муниципальных районов края наблюдается высокий прирост заболеваемости коронавирусом. Зарегистрировано 4090 новых случаев против 3290 на предыдущей неделе.
Из-за сложной обстановки в крае уже ввели ограничения. Так, с 13 ноября при посещении магазинов площадью более 1 тыс. кв.м необходимо предъявить QR-код, справку вакцинированного или переболевшего, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов. Требования распространяются только на жителей старше 18 лет. Эти же документы требуются при посещении всех учреждений культуры, предприятий сферы красоты, общественного питания и спорта, в том числе гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. До 28 ноября в крае полностью закрыли детские развлекательные центры.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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В России начались доклинические исследования еще двух вакцин от COVID
Еще две вакцины против новой коронавирусной инфекции, созданные на различных платформах, проходят сегодня доклинические исследования в России, заявил на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. В первую очередь вакцина «Спутник V» с использованием генетических технологий уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», – цитирует его ТАСС.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом.