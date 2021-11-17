Обыски прошли у проректора РАНХиГС и финансового директора университета

Диетолог раскрыл опасные подвохи при питании в кафе и столовых

Офисному работнику больше подходит молочно-растительное питание, а тем, кто занимается физическим трудом – мясо и другая пища с высоким содержанием белка, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Если говорить о полезности, то лучше всего, конечно, брать обеды на работу из дома, потому что в кафе и столовых есть несколько встроенных подвохов. Например, первый подвох заключается в том, что в столовую или кафе мы идем уже проголодавшиеся, набираем аппетит, пока в очереди стоим и так далее, в результате чего берем больше, чем нам нужно для того, чтобы наесться. Из дома же мы обычно приносим столько, сколько нам надо – одну порцию, за счет чего не переедаем», – говорит Гинзбург.

Второй подвох, продолжает диетолог, в том, что еда в столовой редко бывает рассчитана на тех, кто следит за весом или болен какими-то возрастными болезнями. Обычно еда там «посытнее» и «повкуснее». Достигается это тем, что туда заведомо закладывается больше жира, сахара и соли. Соответственно, столовская еда уже только по этим параметрам не является здоровой.

«В-третьих, все понимают, что заработать можно двумя вещами: подороже продав и поменьше потратив. Поэтому у столовых и кафе есть еще и соблазн заложить в блюда не самые качественные продукты. Кроме того, чтобы привлечь потребителя, в столовой, а также кафе и ресторанах принято увеличивать размер порций, из-за чего человек также заведомо съедает больше обычного», – рассказывает собеседник.

Также немаловажно, какие на работе у человека бытовые условия – наличие холодильника, плиты или микроволновой печи. Однако даже при их отсутствии все равно можно найти выход и питаться более правильно, домашней пищей, уверен врач.

«Для самого крайнего варианта на обед хорошо подходят мюсли, кисломолочные напитки. Также можно делать себе на работу здоровые бутерброды, взяв грубый хлеб, нежирное мясо и листья салата или овощи. Решить эту проблему можно. Кроме того, сейчас достаточно много сервисов, которые привозят готовую домашнюю еду, рассчитанную из необходимых человеку калорий. Даже диетические наборы есть, так что такой вариант тоже подходит. Его можно брать на работу, если, конечно, хороший и полезный состав, нужно смотреть по факту», – рассуждает Гинзбург.

Однако ни в какой приготовленной вне дома еде нельзя быть уверенным на сто процентов, поэтому диетолог все-таки настоятельно рекомендует собирать обеды на работу самостоятельно.

Также он отмечает, что обеды обычного офисного работника и того, кто зарабатывает на жизнь физическим трудом, должны отличаться. «Для офисного работника, например, лучше всего подойдет молочно-растительное питание: овощи, фрукты (один–два за прием пищи), кисломолочные напитки, злаковые, грубый хлеб. Для того, кто занимается физическим трудом, необходим упор на мясо и другие содержащие белок и более калорийные продукты», – советует специалист.

В зимнее время диетолог менять рацион не рекомендует, поскольку человек в зависимости от сезона не увеличивает расход энергии. Если на улице холодает, человек одевается теплее, двигательная активность сокращается. Поэтому не стоит следовать инстинктивным желаниям и увеличивать порции, их калорийность, поскольку в таком случае есть риск набрать за зиму пять–шесть лишних килограммов.

Ранее депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях видео, на котором показала, чем кормят в столовой Госдумы. Позже пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова отметила, что меню в буфетах и столовых комбината питания «Кремлевский» одинаковы везде – и в Администрации президента, и в Совете Федерации с Госдумой.